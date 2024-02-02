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劇場版《間諜家家酒 SPY×FAMILY CODE: White》電影首映口碑場／一家三口搞笑歡樂出任務

2024-02-02 15:33:27 Big Fish 人氣：98
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Big Fish

發表篇數：465篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

劇場版《間諜家家酒 SPY×FAMILY CODE: Whi

最近在公視台語台看到間諜家家酒SPY×FAMILY覺得蠻有趣的，

一看到痞客邦有電影劇場版《間諜家家酒 SPY×FAMILY CODE:White》首映活動，

就趕緊報名參加。

 

劇場版《間諜家家酒 SPY×FAMILY CODE: Whi

目前是日本配音先上映，中文配音版要等到2/2。

 

劇場版《間諜家家酒 SPY×FAMILY CODE: Whi

間諜家家酒是洛伊德為了執行任務臨時組成的虛假家庭喜劇，

家裡一共有三個人，他們互相隱瞞身份，

為了不讓身分曝光，言語行為都要有所掩飾，非常搞笑。

代號「黃昏」的洛伊德是很有本事又帥氣的間諜，

為了執行任務，他領養了孤兒安妮亞，但卻不知道她有讀心的超能力。

接著找來約兒組成家庭，通過面試，才能上伊甸學園讀書，

不過約兒的真實身分是殺手，其實身手非常矯健。

家裡還有一隻白色大狗，也有預知未來的特殊能力，

相當溫馴可愛，不過戲份不多。

這次為了在甜點比賽中脫穎而出，他們打算做校長喜歡吃的甜點，

還特地到原產地來個小旅行，想去學做法，

途中因為安妮亞太好奇，不小心捲進軍方陰謀被抓走，

洛伊德和約兒只能使出全力搶救安妮亞，也讓世界免於被摧毀。

 

安妮亞因為有讀心的超能力，她的反應常常很好笑，太可愛了，很討喜。

能不動聲色就知道他人的真實想法，我也想要這種能力！

約兒怕母親角色會換人做，一直很擔心，也很搞笑，

直到後來要去救安妮亞，才顯現出她的厲害之處。

洛伊德和約兒在劇中努力要去搶救安妮亞，也算是盡心盡力的父母，

這個臨時組成的家庭，看起來還蠻有樣子的，一時半刻還不會被拆散。

 

劇場版《間諜家家酒 SPY×FAMILY CODE: Whi

放映廳外面有收藏卡販賣機，櫃檯也有賣主題商品，

喜歡的都可以買回家。

 

劇場版《間諜家家酒 SPY×FAMILY CODE: Whi

大廳也有個拍貼機，

 

劇場版《間諜家家酒 SPY×FAMILY CODE: Whi

看了一下操作頁面應該不難操作，

感覺很適合親友一起拍，但不知道效果如何。
 

間諜家家酒的情節和人物非常有趣，在間諜任務中又有親情的表現，

是個可以讓人放輕鬆又開心的電影，

可以趁著放寒假或是春節假期和家人或好友一起去看喔~

文章標籤
劇場版《間諜家家酒 SPY×FAMILY CODE: White》
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BigFish自由自在的魚《●)))＞＜




文章關鍵字
間諜家家酒劇場版 電影間諜家家酒
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