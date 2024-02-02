緹爸常說自己煮有時比外面貴！！當然…用好食材、好原料吃得健康安心，絕對值得！！這次帶大家來嚴選好食材超市「Cookingmonsters 乖獸廚房派對」，由資深營養師和私廚共同經營，從食材、調味料、肉品、零嘴…等都經過嚴格把關，讓你在店裡買到100%安全無添加食材，台南市區有食材宅配服務(滿額免費外送)，外縣市滿額也可免費宅配。

乖獸廚房派對的1樓是健康無添加食材店、2樓是空間出租/廚房空間，也有客製化外燴服務，或是像私人生日&重要慶祝的餐飲場地包辦派對服務，不定期有主題餐聚活動與料理教室課程！！

乖獸廚房派對位在湖美二街62巷弄內，附近有收費停車場湖美一街收費臨時停車場，停車方便。

店內風格是清新簡約的野餐風路線，陳列無添加食材與食品，已先幫你把食安把關好。

門口有文青純白手提籃，分別綁有黑色蝴蝶結與黃色蝴蝶結。

若想自己逛不被打擾，有問題再問工作人員的就拿黑色蝴蝶結提籃，需要工作人員協助幫忙就提起黃色蝴蝶結提籃。

下廚第一所需食材就是油，我們家較常使用的就是初榨橄欖油。

產地摩洛哥的ZOUITINA兩款特級冷壓初榨橄欖油與頂級冷壓初榨橄欖油，生飲、涼拌、煎抄、烹煮皆可。

最近網友很推薦使用的酪梨油，家中時常會製作油炸料理，酪梨油的發煙點較高，對食用者與烹煮的媽媽們較健康。

長輩喜愛的與養生掛上等號的「苦茶油」，連淨苦茶油榮獲2021ITQI風味絕佳三星獎…等獎項，是值得信賴的好油。

台灣桌上料理少不了胡麻油、清麻油，乖獸選用台灣頂級100%黑芝麻。

家中常有油炸或需大量油炸用油就能選「澳廚 經典芥花油」，同時也是重視食安品質油炸廚師或優質炸物店的愛用油品。

放置同區還有廚房必備的醬油「豆油伯缸底釀造醬油」，自己煮自己吃…就是要用最好的。

醬油還有廣妹金來的「金豆油黃豆醬油」與「風味金豆油香檬醬油」，迎合各式料理的調味。

台味當然還有不可少的調味料豆豉，特製客家豆豉有黃豆款與黑豆款。

主食米飯在餐桌上的角色極為重要，友米友田產自台東鹿野的契作稻米的黑金米、白金米、黑白米，健康營養風味佳。

友米友田這款養生補血的台灣原生種黑米富含花青素，以及榮獲2022ITQI風味絕佳三星獎，同時適合糖尿病友食用的甜心糙米。

上面各款米設計成送禮或露營好攜帶的mini罐，若想依照自己喜好調配比例也可買mini罐來混搭。

台味米香是大家愛的古早味零食，友米友田除了有常吃到的”花生米香“、創意口味”麻辣米香“，迎合現代嗜辣族群的喜好。

中式除了米飯也有「原本天然蔬果麵條」，選用天然蔬果原汁製作的彩色麵條，更引人食慾。

西式義大利麵選用Di Martino帝馬堤諾，有一般義大利麵、寬麵義大利麵、尖筆麵，經典蕃茄紅醬需要的DE CECCO手工嚴選濃縮蕃茄泥，一次就能買齊。

天然手工無添加果醬「果醬女孩」，從食材到製作都讓人吃得安心！！

果醬風味有：法式經典草莓、純葡萄、純蜜桃、經典藍莓、百香蘋果、純蘋果、蜜桃甜橙，每種口味看起來好可口。

健康堅果零嘴有可夫萊精品堅果鳳梨堅菓子、凱宴椒麻綜合堅果、萊點堅果、香芝核桃，全素者也可開心食用。

也有單包帶著走…想吃就吃的手拿包。

自然原味的綜合水果脆片，隨時補充維他命又能解饞。

也是健康小零嘴的芝麻先生原味芝麻糖，以及有時拌麵、抹吐司或自製黑芝麻飲需要用到的台灣嚴選黑芝麻醬。

適合長輩幼童吃…美味少負擔的十八養場紅玉雞「爽口雞肉鬆」與紅殼「小福蛋」。

像是媽媽們很在意的調味香料，平常食材用量不多都會想選較好品質的味旅香料，來乖獸買就對了！！

去年冬天這時就想在家自煮熱紅酒，花了點時間才找到肉豆蔻，上網看乖獸其實也有熱紅酒香料包，住市區滿額就能外送到家。

味旅小罐的特調咖哩粉、經典五香粉都是調味食材的小幫手。

愛吃辣又對辣粉很挑剔也可試試這款帶點甜與煙燻香氣的La Chinata 西班牙紅椒粉。

料理很重要的鹽，乖獸嚴選是「劍羚沙漠塩」，有四款針對不同食材或個人喜好的風味鹽，也有補充包組合。

茶類有老房子南非紅灌木茶3種風味茶包。

飲品果汁類有PFANNER100%蘋果汁與Edenvale 伊威養生葡萄酒(無酒精紅白酒)。

食安問題不只在於食材，常用的餐具也要重視，健康愉筷使用起來更安心。

美食配美酒，有各款精選的紅酒、白酒、水果酒，建議過來自己挑選。

*18歲以下請勿飲酒、喝酒不開車*

冰藏櫃有多種有機蔬菜，現場有小松菜、青松菜、黑葉白菜、小白菜。

好菌in 壞壞out 的Good Gene’s 好菌好俊康普茶，有多款風味現場都有。

還有我個人愛吃「法蘭希布里乾酪」，拿來製作三明治與沙拉料理都能增添美味度。

冰凍櫃有卡洛里減半、健康無負擔，號稱女神冰淇淋的「Bebop冰淇淋」，口味相當齊全。

為現代人健康把關的即時料理「十一原味健康宅食包」，讓你再忙在家也能有大廚廚藝的營養美食可以吃。

而且十一原味健康宅食包品項超多的，從米飯、肉料理、魚料理、蔬食料理都有。

而生食冰櫃食材區就是針對自煮食材的肉品、海鮮為主，像很怕吃到肉腥味與對魚肉品質很挑剔的顧客，來這裡買會很放心。

我認真看一下與之前去澎湖玩買的冷凍海鮮與野生海菜價格相差不大，以新鮮度來說…真的直接來乖獸廚房派對買就好，也不怕退冰保鮮的問題。

媽媽挑選食材，小孩與老公就能到後方的沙發區休息片刻。

除夕夜精緻家宴5人分享餐對小家庭來說…剛剛好(取餐方式請加LINE官方詢問)，其他食材台南市區依距離滿500或1000可食材宅配，滿2000元可免費宅配。

2樓空間出租除了可預約私人派對聚餐，店內不定期假日會舉辦不同主題餐聚活動與料理教室課程。

剛好巧遇今日有「果醬饗宴｜一場味覺與色彩的早午餐約會」，想參加可先關注乖獸廚房派對的粉專或IG，會員還享有優惠價。

想吃得健康安心從食材開始，有乖獸廚房派對幫我們把關完全能放心採購開心吃，有重要私人聚會想餐飲場地包辦也能來找乖獸，對了！！太忙無法出門採購，台南市區滿額就能外送，快筆記起來！！

Cooking Monsters 乖獸廚房派對

連結：官網｜FB｜IG｜Google地圖

地址：台南市中西區湖美二街62巷5號

電話：06-358-4197

營業時間：09:30~21:00

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