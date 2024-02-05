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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/03~02/09｜2024建國假日花市暨日本松江大根島牡丹花展，龍發富貴 緣繫牡丹…

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/03~02/09｜2024建國假日花市暨日本松江大根島牡丹花展，龍發富貴 緣繫牡丹。

2024-02-05 07:23:56 揚子陵 人氣：102
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窩客好文

揚子陵

發表篇數：474篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 大安區

每年過年前，我們都會到建國花市逛逛，買花過年佈置家裡，增添一些過年的氣氛。

現場約有200多個展售攤位，提供各種各樣的花卉｜植物｜盆栽｜鮮花｜多肉植物｜香草植物｜大型果樹｜園藝植物等，為喜愛花卉者，提供一個豐富性的購買場所。

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

 

📸2024建國假日花市🌸

📆2024/02/03~2024/02/08 

：營業時間  每天  09:00–20:00

 

📆2024/02/09 

：營業時間  每天  09:00–17:00

有料停車🚗｜廁所 🚾。 

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

 

2024/02/03~2024/02/09，讓人們有更多的時間，可以來這裡挑選過年裝飾｜送禮的花卉。

而且來到現場，真的有過年FU，看見來訪的遊客，購買自己喜愛的花兒回去佈置，展現濃郁的新春氣息。

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

 

這裡的各式盆栽，有些小巧玲瓏，有些裝飾精美，真的很討喜。

還有鮮豔的花朵，五顏七彩交織成的色彩，讓人彷彿走入一個色彩繽紛的花草世界。

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

 

在香草植物區域，陣陣清新的香氣迎面而來，好像是置身在一個芬芳的花園。

對喜愛烹飪的人而言，有些香草植物，還是廚房中不可或缺的天然調味品。

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

 

也有大型的果樹，呈現豐收的果實狀態，一入眼簾真的有豐收的感覺，這些果樹不僅是觀賞的樹木，也是生活中一部分可食用的水果，讓人們跟大自然更加的親近。

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

 

園藝植物的部分，這裡也有販賣各種的器具，或者是花盆擺設品，可以讓人們自行的DIY，展現屬於自己的園藝技術，讓植物不僅僅是裝飾品，也是生活中的藝術品，在自己巧手設計下，讓家裡的環境展現獨特的風格。

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

 

近期這裡也在舉辦日本松江大根島牡丹花展，於02/03開始到02/09，主題是：龍發富貴，緣繫牡丹。 

有展示松江大根島牡丹花｜日本大根島旅遊｜物產特色，還有一些小活動在進行，如果有興趣的朋友，可以報名參加。

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

 

來到建國花市不僅僅是逛街採買之外，也可以和家人｜朋友一起漫遊在花市中，感受植物的生命力。

在春節假期時期，這裡是好趣處，如果有興趣的朋友，可以把握時間，前來走走逛逛。

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

2024建國假日花市🌸龍花富貴，營業時間：2024/02/0

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揚子陵

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