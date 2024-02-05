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【台北食記】阿男麻油雞 - 米其林必比登推薦，排隊至少半小時起跳才吃得到

2024-02-05 17:06:52 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：97
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：641篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿男麻油雞
phone0955-572-506
place台北市萬華區中華路二段311巷34號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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【台北食記】阿男麻油雞

 

最近天氣變冷很想吃一碗熱呼呼的麻油雞，於是我們特地殺到南機場夜市朝聖這間有名的阿男麻油雞，這間曾獲得米其林必比登推薦，每天一開門總是聚集大排長龍的人潮，排隊至少半小時起跳很誇張。他們的麻油香氣濃郁但不會有油膩感，雞肉肉質軟嫩夠味，難怪始終擁有一群可觀的客群。

 

 

【台北食記】阿男麻油雞

▲剛走進311巷就看到長長的排隊人潮，不要懷疑都是來排阿男麻油雞的，建議可請親友排隊，另一組人去別攤買想要吃的過來，邊吃邊排節省時間。

 

【台北食記】阿男麻油雞

【台北食記】阿男麻油雞

▲終於排隊排到門口了，可先看看菜單要吃什麼。

 

【台北食記】阿男麻油雞

▲店內用餐空間不大，桌椅排得很多座位略壅擠，但店內保持得很乾淨。

 

【台北食記】阿男麻油雞

▲阿男麻油雞菜單：內用外帶都需排隊->點餐->結帳，直接口頭點餐不用畫單。

 

【台北食記】阿男麻油雞

 

【台北食記】阿男麻油雞

麻油雞塊湯 130元：湯內大約有4~5塊不同部位的雞肉，帶骨雞肉切得很大塊，雞肉肉質滑嫩完全沒有乾柴感，麻油香氣有充分進入肉內。

 

【台北食記】阿男麻油雞

▲湯頭表面浮上一層麻油，他們的麻油真的很香，湯頭很溫和沒有辛辣感，喝完也不覺得太油膩。

 

【台北食記】阿男麻油雞

麻油豬腰子湯 140元：豬腰子是豬腎臟，有脆脆的口感完全沒有內臟的腥味，與麻油湯頭相當搭。

 

【台北食記】阿男麻油雞

 

【台北食記】阿男麻油雞

麻油乾麵線 25元：麵線軟硬適中，還保留了麵條的Q度，伴著油蔥酥和麻油超級香，讓人忍不住一口接一口。

 

 

南機場夜市美食地圖：

南機場夜市地圖.jpg

 

雞蛋糕短評：店內座位不多假日常需要排隊，麻油雞湯頭非常香沒有油膩感，雞肉切得很大塊肉質軟嫩不乾柴，腰子有脆度，麵線口感彈牙油蔥酥非常香，冬天很適合補補身體。

用餐環境★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★
CP值★★★


阿男麻油雞美食資訊：

地址：台北市中正區中華路二段311巷34號
電話：0955572506
官網：阿男麻油雞
營業時間：17:00–23:00 (周一公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：無
刷卡：無
外送：無


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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