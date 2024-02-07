

傍晚的信義路華燈初上，筆直的馬路上可以看到101大樓的繁華景色，位於信義路四段上的Twilight餐酒館，就如他的店名Twilight一樣，微微的發出光芒低調又不失其光彩，溫暖的色調讓人感覺很溫馨。



站在Twilight外面暗暗的看不太清楚裡面，外觀感覺像地中海風格，橘黃色微亮的燈光，讓人感覺很溫馨，交通上也很便利，附近就有信義安和捷運站，從四號出口走過來只要五分鐘左右，發現跨年來這也很方便，喝個小酒吃個東西走出餐廳就可以看到101煙火了。



餐廳內也是橘黃色暖調，吧檯區的酒櫃為地中海窗戶風格，地中海灰白石牆令人放鬆，歐洲式的慵懶且帶有優雅的氛圍，座位則有吧台區及一般桌型及高腳椅區，桌位區比較偏向2-4個人聚餐的大小，也有高腳椅區最多可以坐四個人，當天用餐的時間為平日，客人也很多幾乎客滿，所以要來用餐前記得一定要先訂位，不然有可能白跑一趟沒位置。

桌位區也是很有質感的皮椅，微亮的燈光很浪漫坐在這裡喝個小酒，超適合約會，浪漫又溫暖，當天都覺得置身於歐洲，一直有種第凡內下午茶的即視感。



平日桌位區也是快客滿的狀態，一定要先訂位喔!



一坐下就發現餐桌上竟然有這張寫著訂位者名字的歡迎卡，令人有備受禮遇的感覺，覺得Twilight餐酒館是一家很用心的店家，各種細微的體貼與用心，很討女生的歡心



首先送上一杯無酒精的餐前飲，酸酸甜甜的很開胃好喝。



菜單小巧設計成地中海拱形的造型，最特別的是上面還有擴香石，在翻閱的時候淡淡的香氣，令人感覺舒爽。



餐廳的特色調酒也很多，每杯都像藝術品般的有特色裝飾，先不論酒感如何光看外型就是正中女生的愛好，造型賞心悅目，每杯都想要點來試試看，很適合拍照打卡。除了特色調酒之外也有單杯紅白酒，威士忌及無酒精飲料等，喜歡嘗鮮跟花式調酒的人很推薦來這邊。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



餐點的選擇也很多，有點像是義大利菜餐廳，義大利麵、燉飯、炸物都有，喜歡香辣菜色的可選擇辣雞翅，還有像生火腿起司拼盤、西班牙油蒜蝦的小點很適合優雅的喝酒優雅的用餐選擇。





不知道是不是因為Twilight的調酒師，是女性調酒師，調製出來的酒色都很符合女性喜歡的色彩，各式花的顏色 -粉粉嫩嫩的粉色，漸層的紫色等杯杯都很吸睛。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



奧羅拉 350元-這杯一上來驚呼連連，真的很有精品的質感，酒液裝於香水瓶中，紫羅蘭的淡紫色很像YSL的香水，杯中的冰塊很特別是玫瑰花的造型還是荔枝的味道，附上的香水卡有淡淡的花香及微微的木質香氣，服務人員介紹紙卡可以帶回家試香，能維持三天左右，真的帶回家香味轉變成是淡淡的不會太重的木質香氣聞起來很舒服，這杯的酒色很美是漸層的紫羅蘭色，喝起來真的有濃郁的花香，帶點荔枝的水果味道，酒感不會太重，但是氛圍感十足。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



不同燈光下看，不同的氛圍感，超級適合拍照打卡。



花果香調，荔枝味道喝起來香甜舒服，女生會很愛的一款酒，色香味俱全又賞心悅目意圖使人心花怒放的一款酒品。整個置身於巴黎的感覺^^"



墮落凡間的天使 380元- 杯身上有著花瓣點綴，讓我想到像希臘神話中的天使帶著花冠墜入了凡間，這麼天真無邪，杯中的味道就像被騙入凡間的天使一樣喝起來那麼香甜像糖果的滋味，原本覺得就是杯妹酒像小時候有種汽水糖果的味道，但退冰之後酒精感跑出來了，層次味道豐富，有種來到凡間上當了的感覺。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



杯外裹著糖衣及花冠，酒色淡淡的膚色看起來很舒服，讓人有種舒服又放鬆的感覺。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



過眼雲煙 360元- 這杯有別於前面兩杯，看起來有點南洋風跟前面兩杯比外表有點像"大叔"，沒看酒單介紹的時候我喝了覺得酒感重、一時之間講不出來是甚麼味道猜是伏特加基底，朋友馬上說是泥煤味道的威士忌，嗯!再喝一口真的是~~泥煤味道蠻濃厚的，後味酸酸甜甜的，上面的烏梅番茄泡在酒裡也蠻好吃的，這杯酒感味道最重，像是濃濃的回憶湧上心頭，箇中滋味只有自己才知道。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



除了調酒美觀好喝之外，餐點也很不錯，平均價位也算是很合理的價格，份量也很剛好~擺盤上也有點義式餐廳的氛圍感。



地中海羅勒海鮮義大利麵 320元- 這道用料實在，麵體是青醬口味醬汁拌勻在義大利麵上，味道濃郁羅勒味道十足上面的起司絲更襯托起青醬的味道相當很好吃，蝦子很大一尾吃起來蝦肉也很新鮮Q彈。



松露煙燻鮭魚TAPAS 380元- TAPAS是西班牙菜中當作前菜食用的小吃也可以當作下酒菜，這道小點為麵包上夾著煙燻鮭魚及松露醬、小黃瓜片、香料葉等，可以一小口的吃，煙燻鮭魚肉質軟嫩帶有些許鹹香搭配著小黃瓜片一起吃，口感很清爽不會膩。



上面還抹了松露醬，一整個高級感提升，煙燻鮭魚給的也很大塊，整體吃起來會有點飽足感。



濕式熟成拿可牛肉 260元- 第一次在這吃到這個菜品，蠻特別的，拿可牛肉是使用牛後腿内側的肉使用濕式熟成的方式保存嫩化，這道牛肉吃起來肉質精實有嚼勁，在口中咀嚼著能吃到牛肉的香味，搭配著起司粉奶香奶香的味道會想再多吃幾片，加上旁邊的青椒跟高麗菜苗簡單調味鹹香清爽不膩口。



拿可牛肉吃起來富有香氣，嚼勁十足。



南方香料炸雞 260元-這道上來的時候要快點吃，因為熱熱的吃雞肉多汁鮮嫩，外皮也炸得很酥脆，皮薄香酥好吃，其實不用加起司粉就很好吃了，這道點了可以多喝好幾杯。



軟綿綿洋芋烘蛋 260元-這道馬鈴薯烘蛋很厚實，一層一層的不同質感，上層你以為就是煎熟的蛋，但其實你用湯匙挖一下裡面，超級柔軟的蛋QQ軟軟的，中間還有放起司，拔司質感，烘蛋吃起來香嫩滑順， 軟嫩濕潤再搭配上蘑菇，紅椒等青菜，層次感豐富，吃起來也超級有飽足感的。



總結: 覺得Twilight真的是各種用心，浪漫氛圍很適合女生前來，想要約會的男性也可以帶女伴前來，調酒有精品般的質感，每杯都會令人想多拍幾張照片跟打卡，調酒口感也都是很好入口的酒感不會太重，不過有看到別的客人點長島冰茶，不知道酒感重不重，下次可以試試看，餐廳的價位也很合理實在，份量也很多，交通也很便利位於信義安和站，通化夜市就在旁邊，非常推薦的約會餐廳。

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Twilight 餐酒館

電話:02-2701 2289

地址: 台北市大安區信義路四段308號

營業時間:

平日週日-週四18:00-01:00｜

假日週五-週六 1800-03:00｜\u2028

餐廳訂位:https://reurl.cc/nrlZdl