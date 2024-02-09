113. 1. 4 (四) 橙香森林

冬天是橘子盛產的季節，看到網路分享果實纍纍的畫面

忍不住也想到果園一遊，把握好天氣說走就走

「橙香森林」位於苗栗明德水庫附近，以種植橘子為主

園區附設景觀餐廳，非橘子產季仍開放參觀與用餐

園區種滿橘子樹，黃澄澄的橘子掛枝頭真可愛

入園費用每人100元，可全額抵消費

如需採橘子一斤60元，亦可使用門票抵扣

除了果園，另有許多造景可供大家拍照留念

拍照區的橘子不可採摘，桌上的道具和假橘子可借用拍照

往前走幾步就是「橙香隧道」，這裡好適合取景拍照

表皮有點黑黑的是"火燒柑"，賣相稍差但不影響風味

這天是姐妹郊遊日，一起踏青、拍照，快樂加倍

園區規劃得很好，讓遊客能輕鬆漫步果園兼拍照

各式網美造景都與橘子有關，讓人快門停不了

不冷不熱的天氣，到戶外走走的感覺真好

愛旅行、愛踩點、愛拍照，開拓視野之餘，也豐富了人生

近年來露營盛行，園區也佈置了帳篷讓遊客體驗露營的樂趣

帳篷內部像個小型的攝影棚，非常適合拍人物照

小帳篷、戶外餐桌也是很好拍的造景

鐵桶裡裝了橘子道具，來個採果擺拍也不錯

放大版的西洋棋盤，留下我們共有的快樂足跡

妳拍我、我拍妳，這天我們難得拍了很多人物照留念

園區還有個夢幻的玻璃屋，是不可錯過的拍照場景

桌上擺滿各式各樣的道具，讓遊客自行發揮創意拍拍樂

光線明亮、心情愉悅，怎麼拍都好看

很開心人生旅途有親愛的妳相伴，共同經歷無數的酸甜苦辣

堅定的友情如同真金不怕火煉，未來也要繼續牽手向前行

農曆新年來到，誠摯祝福大家新春愉快、恭喜發財、好運龍總來

＜橙香森林＞苗栗縣頭屋鄉明德路6號

(03) 725 - 1496 營業時間9:30～19:00

FB粉絲頁：橙香森林

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