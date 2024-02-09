台南黑糖鮮奶飲品專賣 ‧ 青蛙黑蛋奶｜超浮誇草莓布丁漸層黑蛋奶，排行第一名的濃厚好滋味!

手搖控要收藏這次介紹的這家店，在網路爆紅的【台南黑糖鮮奶飲品專賣‧青蛙黑蛋奶】，是我喝過最喜歡的一杯黑糖珍珠鮮奶，不只擁有豹紋般的卡哇伊紋路，入口更是帶來濃厚的黑糖爆擊，涮嘴到不知不覺就吸光光啦，現在更推出冬季節限定的草莓布丁漸層黑蛋奶，浮誇又好喝絕對要來試看看!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【台南黑糖鮮奶飲品專賣‧青蛙黑蛋奶】位於在台南中西區中山路上，轉角處的位置格外顯眼，門口排了滿滿的人生意超好，就在新光三越旁邊，鄰近台南火車站和成功大學交通很方便。

▼【台南黑糖鮮奶飲品專賣‧青蛙黑蛋奶】在地深耕超過十幾年，是連在地人都很喜愛的手搖，堅持每日新鮮熬煮黑糖，搭配新鮮現煮的珍珠，加上台灣本土優質的義美鮮乳，成就出讓人一喝再喝的好滋味!

▼【台南黑糖鮮奶飲品專賣‧青蛙黑蛋奶】還有榮獲國際珍奶日，全國甄選排行第一名!

菜單

飲品介紹

草莓布丁黑蛋奶💰110元 草莓黑蛋奶💰99元

▼超浮誇的冬季限定草莓黑蛋奶，有著高顏值的粉紅色漸層，酸酸甜甜的草莓果肉，結合黑糖的香氣甜而不膩，伴隨著軟Q好咬的波霸實在太幸福，還可以加價搭配統一布丁口感更豐富!

OREO黑蛋奶💰80元 黑蛋奶 💰70元

▼巧克力控不可錯過OREO黑蛋奶，霸氣撒滿小山般的OREO脆片，再加上越嚼越香的波霸，整杯的層次風味都更上一層樓，還有招牌黑蛋奶也是推薦必點，濃醇的義美鮮奶凸顯出黑糖香，吸著溫熱軟Q的波霸，每一口都是甜蜜的享受!

冰淇淋黑蛋奶💰80元

▼最後是我最愛的這杯冰淇淋黑蛋奶，選用知名的小美香草冰淇淋，融化後交織手炒黑糖的獨特風味，冰火交融的滋味讓人欲罷不能!

飲用心得

每次來台南必喝【台南黑糖鮮奶飲品專賣‧青蛙黑蛋奶】，不只觀光客會來也看到不少在地人來買，幾乎人手一杯就知道多厲害，最愛它們家濃郁的黑糖香氣，甜而不膩真的超讚，真材實料喝完會很有飽足感!

店家資訊

台南黑糖鮮奶飲品專賣‧青蛙黑蛋奶

粉絲團 : 台南黑糖鮮奶飲品專賣‧青蛙黑蛋奶 FB

電話 : 0913-212-130

地址：台南市中西區中山路158號(新光三越旁）

營業時間：10:30~22:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/