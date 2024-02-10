貳樓淡水站前店

著名的貳樓淡水也開了分店

開幕即造成風潮

不太好訂位

不過仍會保留一部分座位給現場顧客

於是我和好姐妹決定一試

感謝好姐妹相伴

我們的策略是對的

網路最早時段是11:30

現場則是11:00開始營業

我們喜歡拍淨空

最適合一開門即達

融合地中海與北非風情

偽出國渡假想像

佔地寛廣

不管是哪一區座位都好美

對望觀音山淡水美景

露臺區

適合秋高氣爽季節

我和好姐妹被安排此座位

選用早午餐可選二款飲料

綜合果汁及可樂

果汁看來像是以紅火龍果為基底再加其它水果

新鮮好飲

接骨木覆盆莓冰沙160元

分層很美

貳樓費氏鮮蝦麵380元

服務人員說明因貨運問題

目前只有寛扁麵條

我正好喜愛此款義大利麵

略帶南洋醬汁即使我們拍照好已涼掉仍好吃

舒肥牛排奶油炒菇班尼迪克蛋460元

餐點集合

與同好朋友踩點才好意思等餐點到齊拍照

餐點好不好吃不是我在意的重點

親自品嚐體驗才是個人真實感受

貳樓淡水店我與好友都覺好吃又好拍

是美好的

2626-0133

11:00-22:00

新北市淡水區中山路8號6F

捷運淡水站

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