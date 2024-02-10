貳樓淡水站前店
著名的貳樓淡水也開了分店
開幕即造成風潮
不太好訂位
不過仍會保留一部分座位給現場顧客
於是我和好姐妹決定一試
感謝好姐妹相伴
我們的策略是對的
網路最早時段是11:30
現場則是11:00開始營業
我們喜歡拍淨空
最適合一開門即達
融合地中海與北非風情
偽出國渡假想像
佔地寛廣
不管是哪一區座位都好美
對望觀音山淡水美景
露臺區
適合秋高氣爽季節
我和好姐妹被安排此座位
選用早午餐可選二款飲料
綜合果汁及可樂
果汁看來像是以紅火龍果為基底再加其它水果
新鮮好飲
接骨木覆盆莓冰沙160元
分層很美
貳樓費氏鮮蝦麵380元
服務人員說明因貨運問題
目前只有寛扁麵條
我正好喜愛此款義大利麵
略帶南洋醬汁即使我們拍照好已涼掉仍好吃
舒肥牛排奶油炒菇班尼迪克蛋460元
餐點集合
與同好朋友踩點才好意思等餐點到齊拍照
餐點好不好吃不是我在意的重點
親自品嚐體驗才是個人真實感受
貳樓淡水店我與好友都覺好吃又好拍
是美好的
2626-0133
11:00-22:00
新北市淡水區中山路8號6F
捷運淡水站
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