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捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

2024-02-10 17:06:55 Shirley Huang 人氣：109
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窩客好文

Shirley Huang

發表篇數：1156篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：貳樓淡水站前店
phone02-26260133
place新北市淡水區中山路8號6樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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貳樓淡水站前店

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

著名的貳樓淡水也開了分店

開幕即造成風潮

不太好訂位

不過仍會保留一部分座位給現場顧客

於是我和好姐妹決定一試

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

感謝好姐妹相伴

我們的策略是對的

網路最早時段是11:30

現場則是11:00開始營業

我們喜歡拍淨空

最適合一開門即達

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

融合地中海與北非風情

偽出國渡假想像

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

佔地寛廣

不管是哪一區座位都好美

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

對望觀音山淡水美景

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

 

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

 

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

 

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

露臺區

適合秋高氣爽季節

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

 

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

 

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

我和好姐妹被安排此座位

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

選用早午餐可選二款飲料

綜合果汁及可樂

果汁看來像是以紅火龍果為基底再加其它水果

新鮮好飲

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

接骨木覆盆莓冰沙160元

分層很美

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

貳樓費氏鮮蝦麵380元

服務人員說明因貨運問題

目前只有寛扁麵條

我正好喜愛此款義大利麵

略帶南洋醬汁即使我們拍照好已涼掉仍好吃

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

舒肥牛排奶油炒菇班尼迪克蛋460元

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

餐點集合

與同好朋友踩點才好意思等餐點到齊拍照

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

餐點好不好吃不是我在意的重點

親自品嚐體驗才是個人真實感受

貳樓淡水店我與好友都覺好吃又好拍

是美好的

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

 

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

 

捷運淡水站 ‧ Second Floor 貳樓淡水站前店

2626-0133

11:00-22:00

新北市淡水區中山路8號6F

捷運淡水站

 

文章標籤
淡水美食 淡水餐廳推薦2023 貳樓 貳樓淡水 淡水景觀餐廳 淡水網美餐廳
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