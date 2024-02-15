↑少見的薑黃炒飯~有滿滿的薑黃酵素

搭上口感酥脆的素鬆~鹹中帶微甜

口感層次分明~健康又營養滿分~

↑113年2月3日週六~歡樂四人幫~農曆年前的週末日

賡續昨日陽明山賞櫻花~亞尼克夢想村的好心情

記錄旅遊心情文~有興趣點我聯結~

↑今日再度相約~從鶯歌端的中庄調整池吊橋健走

來到月眉溼地看變黃~有點變醜的落羽松

其實沒有真的很醜~是有點消條的美感~

↑今天的目標~是位於大溪月眉的春草舒願健康蔬食

看跳舞班姐姐於臉書打卡~覺得本餐廳很厲害

就很想來踩點~歡樂四人幫偶爾茹素~成行~

↑春草舒願~蔬食無菜單料理~從前菜~主餐~湯品到甜點

共計10道菜色~每人600元~另加10%服務費

本店有奉茶服務~只要您自備水壺~有需要

就可向店家索取免費裝水服務~

↑店家很有生意頭腦~只要您於臉書或ig打卡

可免收服務費~等於9折優惠服務~難怪姐姐要打卡

沒錯~這樣讓客人主動替餐廳打廣告~真是皆大歡喜~

↑餐廳用餐空間非常大~但還是建議要訂位較保險

桌椅都是實木的桌椅~有種古色古香的老味道

感覺有延續昨日老宅變身的亞尼克夢想村的fu~

↑進入本餐廳~服務員熱情帶位~坐定位~免點餐

服務員端來~刺五加口味的茶飲~這口味的飲品

小青和爸爸較少接觸~味道濃郁好喝~對身體又好

查了網路它能促進膽固醇的排泄~還有改善失眠

抗疲勞等作用~哈~那肯定要多飲幾杯~

↑通常小青到餐廳的第一個行為~找洗手間

這水姑娘與男子漢的標語~真可愛貼切~

↑店家不浪費空間~餐廳落地窗外~種植了大量的植物

讓食客猶如置身在大自然的綠色國度裡

療癒了視覺與心情的感動~

↑服務員看大家都坐定~開始上菜

第1道~和風生菜沙拉~這樣端上桌的木盤

乾淨俐落~五顏六色的菜色~再加上服務員

專業的介紹~菜色的名字~像極了愛情~

↑何時喜愛上這種感覺~一人一份的獨享套餐

可以欣賞菜色的美感~又可慢慢食用~慢慢拍照

和風醬淋在新鮮的蔬菓上~再搭上一顆金桔蜜

開胃酸甜~好幸福的味道~

↑第2道~手工米豆腐~米做的豆腐~小青應該是第一次吃到

綿密的豆腐口感~再淋上主廚的特調醬汁~讓再場的我們

吃完有回甘~口感超讚~想再來一碗的衝動~

↑第3道~牛蒡小米湯粥~看到黃澄澄的濃湯

第一個念頭是南瓜濃湯~服務員立馬解釋

這是用小米和牛蒡等食材熬煮~與認知的南瓜濃湯大不同

果然非常的特别~濃醇的口感~温潤好喝~

↑第4道~焗烤豆皮~將我們熟悉的豆皮撕小條

加入南瓜~乳酪絲等再加以調味~一起焗烤

真的令人驚豔~讓我們再次體驗吃素食美好的口感~

↑接著是主食+3道菜色~四碟一起上桌

非常的有氣勢~讓人眼都亮起來~顏色搭的真不錯~

↑第5道薑黃炒飯

非常健康又營養的薑黃飯~有滿滿的薑黃酵素

搭上素鬆~在視覺與味覺上~更上層樓

重點~不夠吃可以無限續~真是太貼心~

↑第6道高麗菜卷~搭著味噌醬~清爽脆口~

↑第7道天貝關東煮~像我們葷食中~常吃的甜不辣燒

使用的是天貝~它可是素食界的天菜~富有豐富的蛋白質

優質的胺基酸~香氣獨特迷人~

↑第8道豆包蘿蔔絲~豆包裡裝著滿滿的蘿蔔絲

吃起來有蘿蔔香氣~淡淡的味道~很不錯喔~

↑第9道有點像佛跳牆的湯品

有芋頭~白菜~紅棗等~有滿滿的營養食材~甘甜好喝

歡樂四人幫吃的心滿意足~

↑送菜的服務員~有時是老板親自上陣

還會跟們小聊~經營素食餐飲的理念

還有本店約2個月就會更新一次菜色

讓您每回都有不一樣的新感受~

↑第10道甜品白木耳桃膠~添加了紅棗~构杞~桂圓等食材

桃膠也不知從何時崛起~與白本耳並列為平民燕窩

深受大家喜愛~店家煮的Q彈好吃~滿滿的膠原蛋白的fu

重點~不甜膩~好順口~今日的素食餐~開心圓滿~

↑來瞧瞧店內的擺設~一進餐廳的櫃檯

↑本店有提供wifi

↑還有不少的結緣品~經書~吊飾等~有需要都可以自取~

↑也有販賣一些食材的相關產品~刺五加茶包~挺受歡迎~

↑歡樂四人幫~預約的是13點餐食

進場時客人太多~不便拍照~用完餐~快15點

餐廳內古樸自然的空間~古色古香的人文色彩

拍起來很舒服~

↑歡樂四人幫~偶爾吃素活動~今天在春草舒願

很讚的無菜單料理餐廳~開心合影~

↑吃的心滿意足~開始健走行程

發現本餐廳~竟備有大大停車場~真是太貼心~

↑本店就在月眉古道的旁邊~吃喝結束

消耗熱量的最佳途竟~

↑穿過古道~往上再走一點~來到了熟悉的大溪老街

吃的超飽~看著老街好吃的食物~也只能路過~錯過了~

↑在福仁宮前~剛好有交通警察~在年前加強宣導

酒後不開車及禮讓行人~防詐騙等宣導活動~

↑接著來到鳳飛飛故事館~她是陪著我一起長大的可愛姑娘

每到週末假日~一定要看她的節目~看她迷人的笑容

聽她爽朗的談笑風聲~還有朗朗上口好聽的流行音樂~

↑原來鳳飛飛小姐是大溪長大的孩子

故事館的房子是~日治時代大溪郡役所警察課長官舍

讓遊客在此緬懷自己喜愛的歌手~意義非凡~

↑與拿著麥克風準備高歌一曲的飛飛公仔~合影~

↑店家資訊

店名~春草舒願養生料理 健康蔬食

地址~桃園巿大溪區月眉路52號

電話~03-3887980

營業時間~11:00-17:30 餐廳備有停車場