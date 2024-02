傳台中 正老牌香菇肉羹 十幾年前朋友帶路-吃正老牌綠川店(2010),他說我們這輩的年輕人都不懂這一味到底哪裡好吃,太太太可惜了,第一次吃的時候真的吃不懂,朋友說滷蛋很入味必須點(我笑),台中火車站周邊老牌小吃店主打香菇肉羹就這樣賣了80年,至今依然生意很好。

傳台中 正老牌香菇肉羹

Chuan taichong Taichung’s famous mushroom soup

地址: 台中市東區復興路四段79號

電話:04 2226 5255

營業時間:11:00–19:00/午間不休息(週一、二休)

Address: No. 79, Section 4, Fuxing Road, East District, Taichung City Tel: 04 2226 5255 Business hours: 11:00–19:00/No lunch break (closed on Mondays and Tuesdays) ,Taichung Snacks – 80-year-old restaurant, copper plate price

想吃老台中人口中的正老牌肉羹嗎,台中火車站周邊我只知道綠川店與復興路店,上網一查才知道原來還有四維店跟樂業店,PA個人偏愛跑來這家,因為座位區超有特色。

老派的小吃啊!

簡單一個麵攤專用攤車,看起來平淡無奇也沒有明顯的招牌看板會踏入這裡的都是從小吃到大的孩子與長輩們,除了傳統麵食之外,在這裡也能點上各種家常小菜,展現台灣人的那種樸實人情味。

當天沒往裡面走其實中間座位區還有設置一個水池真的有養魚非常奇妙!

幾乎每一位走進這裡的顧客都會點上一份肉羹!

你是肉羹麵派還是肉羹飯派?

朋友是被我拎過來的,完全沒想到這裡有賣肉羹小吃店各自點了想吃的 我點了羹麵朋友則點了羹飯

點羹飯的隨後贈上一碗清湯(我沒拍) 肉羹的尺寸不小,搭配上黃黃的這個是醃蘿蔔,小時候不愛吃這個長大則卻愛上這種酸甜酸甜的醃製物!

羹麵-搭配的是黃麵(油麵) 芡汁非常濃稠,筍絲與粗曠版的肉羹,而肉羹口感Q彈,羹湯的口味偏甜的最後淋上烏醋!在地小吃怎可能是細膩,嚴格說是粗糙庶民小吃,但照樣吸引著懷年這古早味的人們..總會想吃上一碗這樣的肉羹。

吃上一口我又開始找辣椒了!!這裡沒看到東泉啊…雖說麵的口味很足, 愛吃辣的我還是依照慣例加辣,

辣椒醬偏鹹,三兩下完食後,決定去喝咖啡。

銅板美食MENU

這樣一盤香菇肉羹麵(飯)多少錢? 揭曉答案 $55 ,爌肉飯也是$55 ,滷蛋$15….銅板價至今還是親民的!

吃完肉羹可以去哪裡?周邊有不少小吃美食….去年開張的lalaport /lalaport 南館 步行約10分,如果想繼續吃小吃的朋友可以往台中路方向走”台中肉圓“也值得一嘗。

最新文章