桃園龜山美食「Restaurant BREVA 布浬法餐廳」，餐廳地點近林口長庚醫院，鄰近A8機場捷運站，周邊也有停車場方便停車！店內主要販售美式漢堡、手工薄皮披薩、芝加哥深盤披薩、還有多款附餐點心！餐點口味很不錯，是我想吃披薩時的第一首選！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「Restaurant BREVA 布浬法餐廳」餐廳地點靠近林口長庚醫院，距離機場捷運A8站步行約10分鐘內！店家設有戶外座位區，若是帶寵物前來用餐，可以坐在戶外的位置，或是包廂沒人預訂時，可以坐在裡面用餐（可打電話詢問店家）

▲「Restaurant BREVA 布浬法餐廳」餐廳地點靠近林口長庚醫院，距離機場捷運A8站步行約10分鐘內，而最近的停車場是「來來亭-文昌停車場」，停好車後步行2分鐘即可到店！交通很便利！

▲「Restaurant BREVA 布浬法餐廳」的內用座位數很多，多為四人桌和六人桌，很適合三五好友一起來聚餐！也可以將桌子合併成長桌，若一個人前來用餐，也有吧檯座椅！

▲這一區的包廂空間，裡面有三張4人桌，也可以合併為12人長桌，包廂用餐需要提前預訂，若是帶寵物的朋友，也可以在包廂沒有其他客人時，坐在包廂內用餐唷（需要放在提籃內）。

▲自助區提供餐具、醬料、手套、吸管、面紙供客人自行取用！

【布浬法餐廳｜完整菜單MENU】

▲這是「Restaurant BREVA 布浬法餐廳」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【布浬法餐廳｜餐點手工現做】

▲深盤披薩是手工現做，一份大約要等個30分鐘左右，想吃肯定要耐心等待！

▲披薩也都是現點現做現烤的，會抹上特製的抹醬，再加上滿滿的起司和配料！

▲現做的漢堡也是不能錯過，只能說他們的漢堡和披薩都超強！

【布浬法餐廳｜美味的異國料理】

▲布浬法的主廚是亞裔美國人，來自芝加哥，是巴黎藍帶學院芝加哥分校畢業，且經歷也是大有來頭呢！

曾經在芝加哥的五星級的義式餐廳擔任3年廚師、在四星級的法式餐廳擔任1年廚師、在五星級的美式餐廳擔任3年廚師及芝加哥的越南餐廳擔任1年廚師！免出國就能在林口長庚這邊吃到大廚的料理，真是太幸福啦🥰

▲這天點了滿滿一桌超澎派的！有深盤披薩、手工薄皮披薩、漢堡、怪物薯塊、義式香蕉布丁、甜鹹瑪德蓮，口味都很特別！喜歡吃披薩和漢堡的朋友們，肯定要把這間餐廳放到口袋名單阿👍

【搖滾ROCK！芝加哥手工深盤披薩】

▲小份的深盤披薩適合1-2人享用，另有大份9吋的深盤披薩，也有蔬食口味可選擇！

但因為深盤披薩的醬料需熬煮四個多小時，披薩餅皮也是自製的，若有想吃建議提前一天預訂，當天訂不一定有提供喔，而且也可以減少等候的時間！

▲這款「搖滾ROCK」外層是店家自製的餅皮，最下層是莫札瑞拉起司、中層是義式香腸及自製義式番茄醬，上面還加了洋蔥、香菇、黑橄欖等配料！厚厚的深盤披薩用料很實在，吃起來爽度十足啊😍

【水牛城雞翅膀】

▲水牛城醬的雞翅是店家推出的新口味，裡面有四個節翅和四個節翅小腿，醬料鹹香入味，肉質口感紮實，吃起來很涮嘴！

【泰式椰奶雞肉濃湯】

▲這款濃湯是店家最熱賣的湯品，使用雞骨熬湯底，加入了雞肉、香菇和香菜，開胃香濃又好喝！

【怪物薯塊】

▲這怪物薯塊是店家推出的新品，使用新鮮的馬鈴薯切塊，搭配奶油伏特加醬，和會牽絲的莫札瑞拉起司！而裡面的絞肉可以選擇豬肉或牛肉，也有蔬食口味可選擇！

【蜜蜂叮一下 手工薄皮披薩】

▲這款披薩抹上店家自製紅醬、蜂蜜、莫札瑞拉起司、薩拉米香嚐，這款味道有鹹有甜也有辣，雖然不是大眾款的口味，但我個人超愛的！多了蜂蜜的點綴，讓整個披薩更突出呢，是我今天最愛的TOP1！

【翻轉吧！瑪格麗特 手工薄皮披薩】

▲誰說瑪格麗特披薩一定是紅醬！布浬法就要顛覆你的印象！

基底是用了店家自製的青醬，加上莫札瑞拉起司、新鮮番茄、羅勒葉，還可以另外加價加雞肉唷！青醬配上清爽的番茄和香濃的起司～好吃又不膩口😋

【美墨西哥 手工薄皮披薩】

▲這款新品披薩，最特別的部分就在他的餅皮，是用炸過的披薩皮再抹醬加配料，口感特別酥脆！

披薩上方的配料是墨西哥料理常用的配料～用了自製紅醬、莫札瑞拉起司、絞肉、玉米、黑豆、酸奶、酸辣椒、香菜！口味和口感都蠻特別的，喜歡嚐鮮的朋友，不妨點來試試看唷😋

【好獵人2.0 手工薄皮披薩】

▲這款新品披薩是用了自製奶油伏特加醬、莫札瑞拉起司、安格斯牛肉絞肉、玉米粒、甜酸辣椒、薩拉米香腸、培根、火腿！個人覺得這款披薩比較重口味～需要配個飲料比較解膩阿！

【漢堡】

▲布浬法的漢堡口味選擇還蠻多元的，而且都有單層和雙層漢堡可以選，如果你是超級肉控，肯定就要升級成雙層漢堡，可以吃得更過癮！（如果不吃牛肉的朋友，都可以請店家換成豬肉唷！）

【雞肉總匯漢堡】

▲雞肉總匯漢堡選用雞胸肉、自製大蒜蛋黃醬、培根、美生菜、番茄、布里歐麵包！除了煎到焦香的雞胸肉以外，還可以吃到培根的香氣，而這款漢堡的醬料味道也很特殊，搭在一起超讚的啦🥰

【洋蔥牛肉起司漢堡】

▲這款「洋蔥起司漢堡」不愧是店家最熱賣的漢堡，真的是好吃到不行啊！！！

在布里歐麵包裡面加了自製的大蒜蛋黃醬、手工新鮮洋蔥絲、美國起司、自製醃黃瓜、烙鐵安格斯牛絞肉！洋蔥超新鮮，裡面的漢堡肉還有滿滿肉汁，超JUICY的啦😚

【經典牛肉起司漢堡】

▲經典牛肉起司漢堡是在布里歐麵包裡面加了自製漢堡醬、美生菜、番茄、美國起司，個人覺得算是比較清爽的漢堡，建議可以額外+30元加酪梨，會讓這個漢堡的層次和口味更升級！

【甜鹹瑪德蓮】

▲這肯定是我從來沒吃過的瑪德蓮口味！裡面還加入了玉米粒，整體吃起來甜甜鹹鹹的，最讚的是他附的特製沾醬，奶香味濃郁，讓這份瑪德蓮更順口美味！

【義式香蕉布丁】

▲這款甜點選用了威士忌焦糖、自製香草醬、新鮮香草、堅果燕麥、巧克力碎粒、海鹽！建議可以直接從最下層往上挖來吃！

▲香蕉的香氣和綿密的口感，搭配口感十足的堅果燕麥，味道超棒，但我覺得堅果燕麥的量給的太豪邁了，有點搶了香蕉布丁的風采，如果堅果燕麥的量少一些，吃起來會更讚啦😋

整體來說，這間「Restaurant BREVA 布浬法餐廳」的披薩及漢堡都很強，來自芝加哥的主廚真的有兩把刷子！這天吃到的洋蔥牛肉起司漢堡、翻轉吧瑪格麗特手工薄皮披薩、蜜蜂叮一下手工薄皮披薩、泰式椰奶雞肉濃湯、搖滾ROCK芝加哥手工深盤披薩、義式香蕉布丁、甜鹹瑪德蓮我都很喜歡！是一間來到林口長庚醫院周邊，吃披薩和漢堡的聚餐首選，很值得推薦給大家🤩

【Restaurant BREVA 布浬法餐廳】 ▋地址：桃園市龜山區復興北路6巷65號 ▋電話：0928-639-325 ▋營業時間：10:30-21:00（公休日請見店家粉絲團公告） ▋官方臉書：點我看店家粉絲團

***本文感謝”Restaurant BREVA 布浬法餐廳”邀約,內文為真實感受分享***

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