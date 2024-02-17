欣葉旗下擁有眾多餐廳，包括台式料理、日本料理、NAGOMI、火鍋、咖哩匠、

金爸爸等等的餐廳，其中欣葉小聚更連續五年被必比登推薦。特別是欣葉的台式料理，

一直以來都享有盛譽，被譽為觀光客來台必吃的餐廳之一。





用餐時間都是滿滿的排隊等待人潮。

由於過年期間的特殊性，菜單與平時略有不同。這次菜單是春節期間限定，

時間為2024/2/8-2/29，比較可惜無法品嚐到平日的招牌菜色，

因此造成這次用餐經驗有幾道菜讓人感到失望。





冬蟲花拌蜇皮 $150

蜇皮和小黃瓜的搭配清新又爽脆口感，是非常開胃的一道點心。

台式炒米粉 $220

台式炒麵 $220

最具有台式口味的炒麵與炒米粉，麵條炒的入味，

不過米粉就偏乾一點，香氣四溢、口感豐富的味覺享受。

秘製蜜棗排骨 $380

嫩滑多汁的排骨搭配甜而不膩的蜜棗，這道菜酸酸甜甜的，

蜜棗入菜有一種特有的口感和獨特的風味。

蒜香菲力 $480

蒜片的味道很足夠，可惜菲力的烹飪熟度過老了，

讓每一塊牛肉都不太好咬，搭配下面的洋蔥絲會較清爽。

青花椒鱸魚 $580



整條鱸魚用清蒸的方式，上面有青花椒、辣椒等調味，可惜的是醬汁都沒有融入到魚肉裡面，

也沒有青花椒的香氣或辣味，完全是分開的口味。



蛋煎干貝絲瓜 $320

將干貝絲的鮮美與絲瓜的清爽相結合，

多了蛋煎讓口感吃起來豐富，非常清爽的一道料理。

芝麻湯圓紅豆湯 $120

芝麻湯圓Q彈有嚼勁，紅豆湯香甜濃郁，

每一口都能感受到滿滿的幸福和溫暖。

手打杏仁豆腐 $120

杏仁豆腐綿軟滑嫩，帶著淡淡的杏仁香氣。

翡翠梅子醋 $250

這是當天最令人印象深刻的飲品，梅子的酸甜帶來一種獨特的口感，

酸甜交融的風味，單吃梅子更美味喔。

儘管這次在欣葉小聚用餐體驗未如理想，但舒適溫馨的用餐環境和周到的服務，

讓在這用餐有一點家的味道，下次有機會Ruby再嘗試一次，

非春節期間的菜色會不會好一些。



【店家資訊】

👉欣葉小聚林口三井店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠新北市林口區文化三路一段356號2樓

☎️02 2608 4988

⏰AM11:00~PM15:00 ；PM17:00~PM21:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

看更多美食旅遊食記



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

文章標籤