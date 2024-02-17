為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米台式餐廳-林口三井OUTLET｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby53…

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米台式餐廳-林口三井OUTLET｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-02-17 17:34:02 Ruby說美食享受旅行 人氣：126
share
窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：409篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：欣葉小聚今品 (林口三井店)
phone02-2608-4988
place新北市林口區文化三路一段356號2樓
作者本次評價：
1.60
美味度
1.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
2.00
share place
寫文章 回報歇業

組合圖.jpg

欣葉旗下擁有眾多餐廳，包括台式料理、日本料理、NAGOMI、火鍋、咖哩匠、

金爸爸等等的餐廳，其中欣葉小聚更連續五年被必比登推薦。特別是欣葉的台式料理，

一直以來都享有盛譽，被譽為觀光客來台必吃的餐廳之一。

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米
 

用餐時間都是滿滿的排隊等待人潮。

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米

由於過年期間的特殊性，菜單與平時略有不同。這次菜單是春節期間限定，

時間為2024/2/8-2/29，比較可惜無法品嚐到平日的招牌菜色，

因此造成這次用餐經驗有幾道菜讓人感到失望。

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米
 

冬蟲花拌蜇皮 $150
蜇皮和小黃瓜的搭配清新又爽脆口感，是非常開胃的一道點心。

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米

台式炒米粉 $220

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米

台式炒麵 $220

最具有台式口味的炒麵與炒米粉，麵條炒的入味，

不過米粉就偏乾一點，香氣四溢、口感豐富的味覺享受。

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米

秘製蜜棗排骨 $380
嫩滑多汁的排骨搭配甜而不膩的蜜棗，這道菜酸酸甜甜的，

蜜棗入菜有一種特有的口感和獨特的風味。

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米

蒜香菲力 $480
蒜片的味道很足夠，可惜菲力的烹飪熟度過老了，

讓每一塊牛肉都不太好咬，搭配下面的洋蔥絲會較清爽。

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米

青花椒鱸魚 $580

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米
整條鱸魚用清蒸的方式，上面有青花椒、辣椒等調味，可惜的是醬汁都沒有融入到魚肉裡面，

也沒有青花椒的香氣或辣味，完全是分開的口味。

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米
蛋煎干貝絲瓜 $320
將干貝絲的鮮美與絲瓜的清爽相結合，

多了蛋煎讓口感吃起來豐富，非常清爽的一道料理。

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米

芝麻湯圓紅豆湯 $120
芝麻湯圓Q彈有嚼勁，紅豆湯香甜濃郁，

每一口都能感受到滿滿的幸福和溫暖。

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米

手打杏仁豆腐 $120
杏仁豆腐綿軟滑嫩，帶著淡淡的杏仁香氣。

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米

翡翠梅子醋 $250
這是當天最令人印象深刻的飲品，梅子的酸甜帶來一種獨特的口感，

酸甜交融的風味，單吃梅子更美味喔。

【林口三井美食】欣葉小聚-春節期間菜單，蟬聯五年必比登推薦米

儘管這次在欣葉小聚用餐體驗未如理想，但舒適溫馨的用餐環境和周到的服務，

讓在這用餐有一點家的味道，下次有機會Ruby再嘗試一次，

非春節期間的菜色會不會好一些。


【店家資訊】
👉欣葉小聚林口三井店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠新北市林口區文化三路一段356號2樓
☎️02 2608 4988
⏰AM11:00~PM15:00 ；PM17:00~PM21:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

 💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

 💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食  IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT 

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok

【】｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530) 看更多美食旅遊食記


如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

 

文章標籤
林口三井OUTLET 林口三井 林口三井outlet美食 林口三井美食 欣葉小聚 林口店 欣葉小聚 欣葉小聚林口 欣葉小聚林口店菜單 欣葉小聚包廂 台式料理 林口餐廳 林口餐廳推薦 林口餐廳美食
創作者介紹
創作者 Ruby說美食享旅行 的頭像
Ruby說美食享旅行

Ruby說美食享受旅行




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#林口三井
morechevron_right
文章關鍵字
林口三井 林口三井OUTLET 林口三井美食 林口三井美食推薦 more
檢舉
share
chevron_left

【南機場夜市美食】曉迪筒仔米糕附菜單，芋頭控
延伸閱讀
野菜料理／盆中自來生長茂盛的龍葵(烏甜仔)／煮烏甜仔糜一級棒
 Big Fish
【生活用品】宥強去味達人消臭噴霧 菸味 廚具 衣物 車內 鞋櫃 冰箱 Ustrong
 shouyadog
新北市永和區【永和美食】阿里小廚美式牛排餐廳-附菜單，想吃只能現場候位，牛肉辣湯滿滿牛肉塊，酥皮濃湯必喝-近樂華夜
 Ruby說美食享受旅行
西澳旅遊／《Denison港》短暫停留後前往《仆倒風剪樹》
 Big Fish
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up