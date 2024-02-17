欣葉旗下擁有眾多餐廳，包括台式料理、日本料理、NAGOMI、火鍋、咖哩匠、
金爸爸等等的餐廳，其中欣葉小聚更連續五年被必比登推薦。特別是欣葉的台式料理，
一直以來都享有盛譽，被譽為觀光客來台必吃的餐廳之一。
用餐時間都是滿滿的排隊等待人潮。
由於過年期間的特殊性，菜單與平時略有不同。這次菜單是春節期間限定，
時間為2024/2/8-2/29，比較可惜無法品嚐到平日的招牌菜色，
因此造成這次用餐經驗有幾道菜讓人感到失望。
冬蟲花拌蜇皮 $150
蜇皮和小黃瓜的搭配清新又爽脆口感，是非常開胃的一道點心。
台式炒米粉 $220
台式炒麵 $220
最具有台式口味的炒麵與炒米粉，麵條炒的入味，
不過米粉就偏乾一點，香氣四溢、口感豐富的味覺享受。
秘製蜜棗排骨 $380
嫩滑多汁的排骨搭配甜而不膩的蜜棗，這道菜酸酸甜甜的，
蜜棗入菜有一種特有的口感和獨特的風味。
蒜香菲力 $480
蒜片的味道很足夠，可惜菲力的烹飪熟度過老了，
讓每一塊牛肉都不太好咬，搭配下面的洋蔥絲會較清爽。
青花椒鱸魚 $580
整條鱸魚用清蒸的方式，上面有青花椒、辣椒等調味，可惜的是醬汁都沒有融入到魚肉裡面，
也沒有青花椒的香氣或辣味，完全是分開的口味。
蛋煎干貝絲瓜 $320
將干貝絲的鮮美與絲瓜的清爽相結合，
多了蛋煎讓口感吃起來豐富，非常清爽的一道料理。
芝麻湯圓紅豆湯 $120
芝麻湯圓Q彈有嚼勁，紅豆湯香甜濃郁，
每一口都能感受到滿滿的幸福和溫暖。
手打杏仁豆腐 $120
杏仁豆腐綿軟滑嫩，帶著淡淡的杏仁香氣。
翡翠梅子醋 $250
這是當天最令人印象深刻的飲品，梅子的酸甜帶來一種獨特的口感，
酸甜交融的風味，單吃梅子更美味喔。
儘管這次在欣葉小聚用餐體驗未如理想，但舒適溫馨的用餐環境和周到的服務，
讓在這用餐有一點家的味道，下次有機會Ruby再嘗試一次，
非春節期間的菜色會不會好一些。
【店家資訊】
👉欣葉小聚林口三井店
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🏠新北市林口區文化三路一段356號2樓
☎️02 2608 4988
⏰AM11:00~PM15:00 ；PM17:00~PM21:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
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