到竹東 上瑞觀光果園 採完橘子後我們就順路來軟橋社區吃【爐哥烤披薩】，現點現烤手工披薩就是美味，爐哥最特別的是有獨特的客家酸菜披薩，是別處吃不到的披薩口味！

竹東軟橋社區也是彩繪村，社區多處建築有繽紛的彩繪可以欣賞拍美照，週休假日可以安排來一趟美食美拍之旅！

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤披薩、鄉村麵包!

造訪爐哥烤披薩車子可以停放在對面巷子進去後的空地，路邊有指示牌，一旁就有彩繪可以拍照，也有三合院建築可以回味！

ADD:新竹縣竹東鎮軟橋里38-1

TEL:0933-262-053

營業時間:週六及週日 11:00-18:00

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一週只營業兩天，僅週六及週日營業，有些時候也會休息，建議造訪前先打電話或是上 粉絲專頁 查詢是否營業

讓人很喜歡的歐式庭園風格，有戶外及室內用餐空間

鄉村風木屋設計很好拍，悠閒且愜意的氛圍

室內環境也很不錯，有很多大桌特別適合家庭或朋友聚餐

當日提供的手工鄉村麵包就在架子上，有原味及南瓜兩種口味，麵包很大一顆

爐哥烤披薩菜單及價格

各種口味披薩均一價300元，另外還有濃湯、麵包、咖啡及飲料，以披薩為主，沒有麵類或飯類

很濃郁的南瓜濃湯，口感香濃，值得來一碗

小朋友指定要吃的夏威夷口味披薩，除了火腿及鳳梨外，還有彩椒及洋蔥，起司很多！

薄皮的手工披薩帶有酥脆，越吃越香

客家酸菜口味是大部分遊客來爐哥必點的口味，因為別處吃不到

除了酸菜外還有黑豬肉、培根及九層塔，吃起來沒有違和感但酸菜有點偏乾，整體還是挺不錯的，可以嘗試

鄉村麵包可以買回家也可以現場吃，會幫忙切片

南瓜口味250元，很紮實的麵包，堅果果乾料也很多，鬆軟美味

虹吸式咖啡一杯100元，爐哥的咖啡就只有這個選擇，沒有拿鐵之類的

爐哥烤披薩雖然不是窯烤但依然美味，到竹東旅遊可以順路來吃，要注意的是僅週六及日營業，平日不要跑來了！

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注意！！

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