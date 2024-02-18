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爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤披薩、鄉村麵包!

2024-02-18 02:24:18 靜怡＆大顆呆 人氣：385
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2172篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹東鎮

造訪商家：爐哥烤披薩
place新竹縣竹東鎮軟橋里38-1號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

到竹東上瑞觀光果園採完橘子後我們就順路來軟橋社區【爐哥烤披薩】，現點現烤手工披薩就是美味，爐哥最特別的是有獨特的客家酸菜披薩，是別處吃不到的披薩口味！

竹東軟橋社區也是彩繪村，社區多處建築有繽紛的彩繪可以欣賞拍美照，週休假日可以安排來一趟美食美拍之旅！

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤披薩、鄉村麵包!

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

造訪爐哥烤披薩車子可以停放在對面巷子進去後的空地，路邊有指示牌，一旁就有彩繪可以拍照，也有三合院建築可以回味！

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤ADD:新竹縣竹東鎮軟橋里38-1

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤TEL:0933-262-053

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤營業時間:週六及週日 11:00-18:00

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤FB粉絲專頁

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

一週只營業兩天，僅週六及週日營業，有些時候也會休息，建議造訪前先打電話或是上粉絲專頁查詢是否營業

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

讓人很喜歡的歐式庭園風格，有戶外及室內用餐空間

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

鄉村風木屋設計很好拍，悠閒且愜意的氛圍

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

室內環境也很不錯，有很多大桌特別適合家庭或朋友聚餐

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

當日提供的手工鄉村麵包就在架子上，有原味及南瓜兩種口味，麵包很大一顆

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

爐哥烤披薩菜單及價格

各種口味披薩均一價300元，另外還有濃湯、麵包、咖啡及飲料，以披薩為主，沒有麵類或飯類

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

很濃郁的南瓜濃湯，口感香濃，值得來一碗

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

小朋友指定要吃的夏威夷口味披薩，除了火腿及鳳梨外，還有彩椒及洋蔥，起司很多！

薄皮的手工披薩帶有酥脆，越吃越香

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

客家酸菜口味是大部分遊客來爐哥必點的口味，因為別處吃不到

除了酸菜外還有黑豬肉、培根及九層塔，吃起來沒有違和感但酸菜有點偏乾，整體還是挺不錯的，可以嘗試

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

鄉村麵包可以買回家也可以現場吃，會幫忙切片

南瓜口味250元，很紮實的麵包，堅果果乾料也很多，鬆軟美味

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

虹吸式咖啡一杯100元，爐哥的咖啡就只有這個選擇，沒有拿鐵之類的

爐哥烤披薩 ❙ 客家酸菜披薩，一周只營業兩天，竹東軟橋手工烤

爐哥烤披薩雖然不是窯烤但依然美味，到竹東旅遊可以順路來吃，要注意的是僅週六及日營業，平日不要跑來了！

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爐哥烤披薩 許興爐園藝工房 酸菜披薩 竹東美食 竹東手工披薩 新竹手工披薩 新竹美食 鄉村麵包
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