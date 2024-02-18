北港住宿推薦武德宮財神廟三學舍，五星級香客大樓，入住香火旺盛的財神廟搶起來就對了！

想入住香火超鼎盛的財神廟嗎？北港武德宮三學舍在香客大樓中是五星等級很搶手，民宿價格就能住一晚，平價住宿高規格等級的住宿連我都差點搶不到了！苗栗通宵白沙屯媽祖遶境，很多人為了要跟上祈福的香燈腳，就會住北港朝天宮香客大樓，殊不知北港武德宮人氣同樣超夯，去年是全台參訪人次最多的香火旺盛的財神廟！香客大樓「三學舍」同樣是很厲害的，入住後才曉得原來全台最潮的香客大樓美名果然不是浪得虛名，是實質的名稱呢！平日雙人房住宿不用三千，年前特意安排雲林北港、新港、西螺兩日遊，為的就是要入住五星級香客大樓！今日Kiwi來插旗了～延伸閱讀：雲林北港美食就是要吃這10家周邊美食hole起來！

北港武德宮三學舍香客大樓

住址：雲林縣北港鎮華勝路330號

北港武德宮三學舍香客大樓外觀環境

去年年中來北港武德宮參拜時意外發現這裡的五星級香客大樓，爾後一直惦記著三學舍香客大樓，過年前剛好下嘉義、雲林就一起安排進去，北港武德宮是最夯的財神廟！無論是財神靈驗，周邊商品CP值都很高，請五路財神財寶箱也很夯，有時候收驚、問事皆有，說真的來場文化體驗真的能收穫滿滿。延伸閱讀：雲林北港美食就是要吃這10家周邊美食hole起來！

三學舍的典故

「三學舍」的典故為學儒、學道、學佛，大門旁簍空設計的金屬製LOGO有３個不同手勢，由左而右分別代表釋、儒、道。

北港武德宮三學舍香客大樓如何訂房

入住北港武德宮三學舍香客大樓必須網路看是否有空房，在打電話詢問空房時間，確認後，三學舍的櫃檯人員就會傳訊息告知，請於三日內匯款，建議匯款備註寫上訂房人名字跟時間以利查詢。確認完後，櫃檯人員也會給予相關訊息

例如：

入住確認時間：15:00-18:00、退房時間：11:00

若有開車可直接停裡面停車場直到隔日離開（需將車牌號碼告知）

入住後也會給簡訊告知，明早櫃台服務時間為上午10點，如您欲提前退房，請將房卡投入大廳門內。有任何問題也可以打電話給櫃檯人員喔！一切都以簡訊為主～

北港武德宮三學舍香客大樓Lobby

三學舍香客大樓裡裡外外都有很多的小巧思設計，三學舍一共有四層樓，房間數不多，不過每間都很經典，一樓櫃檯的櫃檯也很酷喔！櫃台的一角就是神明桌的桌腳雕飾。

很有時尚又現代感的設計，坐在這裡還可以欣賞藝術品。

桌上有很多可以購買的周邊商品，製作精緻好想每樣都打包回家。

辦理好入住後，沿著左邊往下走，會看見租借腳踏車的地方。

落地窗的氛圍甚好～別以為住廟旁都會聽見做早課的聲響或是敲鐘，在這裡完全不會有這個問題，採用高規格的建築設計，氣密窗戶，讓裡外隔絕一道防護牆，真的很威！

北港武德宮三學舍香客大樓房卡

漂亮的房卡套裡裝著兩張房卡，代表三學舍的香客大樓很酷耶！進出完全用房卡，請好好握著房卡，別弄丟。

我們入住四樓的房間，兩間房的門口上方都有著吉祥物，藝術完全融入三學舍香客大樓中，與飯店有著高規格的方式來感應房卡，真的挺不錯的！古典又時尚的風格是很多人指定入住的房型，在這裡儘管放鬆起來，眾神明的保佑，讓你入住時都能一覺到天亮，聽說有人睡不好，來這裡都能入好眠！

電視也很大喔！MOD數位電視多達百餘個頻道，可以讓你看不完～房間內充電的地方不少，USB、插電孔也都比飯店還要來得好，精緻，又很合用。

房間裡的棉絮不多，所以不至於進門就一直打噴嚏過敏，Kiwi本身有過敏體質，對於空氣品質都會特別敏感，房間好不好入住便知曉。有個貼心設計，在床邊跟洗澡地方都有個緊急按鈕，萬一有狀況都可以自己按下按鈕，這個設計真的超貼心。

房裡也放置相關資訊給你們參考喔！還有一張北港小吃美食的地圖～設想周到，真的很不錯。

暖氣機也都具備了，天氣無論冷熱都可以在這好好休憩。

房間以高規格方式來設計，比起以往飯店制式化的住宿，三學舍更有自己的風格在。

水杯的位置、馬克杯、每樣東西都擺設都有距離，附上兩包飲品，都很好喝。

乾濕分離衛浴，洗澡也能很舒適，如廁也是呢！據說房務人員都是知名飯店主管來擔任技術指導顧問，難怪會說這裡是全台最潮的香客大樓。

備品都放置小盒子裡，看著備品就曉得今天不是入住一般旅店，是高規格的飯店。

三樓的交誼廳有電磁爐、料理台、冰箱，還有小餅乾，肚子餓都可以來這裡拿餅乾吃～

二樓有間超氣派的鏡面會議廳，可容納30人，很漂亮！

入住三學舍香客大樓最大的好處就是夜晚都有神明庇佑讓你一覺好眠，旅人們如果想要漫遊北港老街與北港美食都可以租借腳踏車，索取三學舍貼心設計的北港美食地圖，四處尋訪小吃，這也是人生一大樂事，入住三學舍的隔天我們10點退房開始北港武德宮財神拜拜的行程，買了600元的補財金，也到樂咖啡購買限量6000組的武財神限量酒禮盒，精緻設計很適合收藏。延伸閱讀：雲林北港美食就是要吃這10家周邊美食hole起來！

北港武德宮三學舍香客大樓

住址：雲林縣北港鎮華勝路330號