陽明山上的餐廳不勝枚舉，景色都不錯， 野人花園 坐擁山景第一排，具優越的地理位置，被滿滿的綠色植物包圍著，彷彿一座縮小版森林，與大自然融為一體，散發出美麗浪漫的氣息。而古董家俱與工業風格表現出幾許柔裡帶剛的復古氛圍，突顯了一點不同的個性在裡頭。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO，

粉絲團持續不定期辦活動，歡迎加入！

電腦版〉〉『已說讚』設定『加最愛』

手機版〉〉『追蹤中』設定『加最愛』

話說我家爸爸很厲害，在網路上發現野人花園，立刻揪了我跟妹妹，帶著媽媽一起來探秘境。

野人花園前附設停車空間，相當方便，平日來大概都有位子，假日可能得碰碰運氣，畢竟這麼美的地方，一段時間就熱鬧了，且平日還不限時，待了近三小時，陸續一直有客人湧入，但店家都沒請我們離開，讓我們紥紥實實地坐好坐滿，慢慢的欣賞風景，感受陽光帶來的溫度，實在很貼心。

野人花園採預先收費，全額可兌換飲料一杯，現場若有加點，則再另行付費。

通透明亮的玻璃窗與地上的小碎石，沒有太多華麗的修飾，彷彿置身森林露營區的錯覺，輕鬆、慵懶還有一絲絲小浪漫，從頭到尾相機拍個不停。

最外側是近距離欣賞山景最佳的座位區，大自然則是最舒適的空調，闔上眼，伴隨微微徐風吹來，真愜意啊！

野人花園將植物們照顧的穩穩當當，並提供植栽販售，讓向來喜歡捻花惹草的媽媽很是心動。

當日天氣良好溫度適中，肯定要選擇戶外最靠山邊的搖滾區，才能好好享受眼前這片美麗的自然景觀。

野人花園沒有飯麵類的餐食，只供應簡單的輕食小點，比較像純咖啡店的性質在經營，習慣正餐有主食的朋友，建議用過餐之後再來坐坐。

野人花園在餐食的包裝上讓人比較意外，盛裝飲料的容器是外帶杯，捲餅使用的則是外帶餐盒。不過餐盒上的餐巾紙讓人有小小的驚喜感，不僅有獨特美麗的花色，紙張磅數也較一般的厚實，讓喜歡花花草草的媽媽捨不得，完整地帶回改做它用。

奶茶不太甜，溫溫熱熱的很好喝；草本茶則是清新舒爽，有一股淡淡的清香。

烤起司肉醬地瓜裝在小盒子裡，看起來少少的，實際吃完還真有飽足感。

栗子地瓜營養價值高，口感鬆鬆的，搭起司與肉醬竟意外地合拍，鹹甜配好滋味。

雞肉捲與牛肉捲的層次分明，肉質新鮮，外層酥脆，內餡滑嫩，難得被牙口不太好的媽媽認可，也得到全員一致的讚賞，真心推薦來到野人花園必點！

最後加點提拉米蘇蛋糕，也是不吃蛋糕的媽媽主動要求，綿密細緻，一泯便化開的口感，滿足了視覺也滿足了味蕾，不過於甜膩也得到全員認證。

難得有機會跟著家人輕鬆地享受家庭時光，也謝謝爸媽帶著我們開車穿過半個山頭，沿路美景看在眼裡也記在腦海中。

■ INFORMATION ■

1100AM – 2000PM

（每週四公休）

0963-594237

台北市士林區菁山路131巷13-1號

※ 允許帶狗

※ 附設停車場

※ 山區小黑蚊較多，視情況攜帶防蚊液









延伸閱讀

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf



