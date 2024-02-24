二月份痞客邦推出大試用時代，提供多樣產品試用體驗，也有電影和書籍。

查看了幾個有興趣的電影內容與評論後就報名，

過年前首先拿到的就是電影野火蔓延時，

這是一部2023年榮獲柏林影展評審團大獎銀熊獎的德國劇情片。

收到國賓影城全台通用電影票即享券時搜尋了一下，

竟然只有台北長春國賓影城有播放，而且時間都是晚上九點多，

所以趁著小年夜的前一晚就先去看電影了。

來到影城大廳售票處買票，

再拿手機上的電子券抵用，就可以拿到票了。

放映廳在地下三樓，入口處旁邊也有個休息空間。

這裡的播映廳有好多個，有的不是很大。

當晚在13廳看電影，座位約有五排，看的人也少。

野火蔓延時描述年輕作家里昂跟朋友在夏天來到波羅的海邊的度假小屋，

他有寫書的壓力，朋友則要構思攝影的主題。

不過事情似乎不怎麼順利，一開始車子就拋錨，而且遠處有森林大火。

兩人好不容易來到小屋，卻發現裡面已經有個名叫娜嘉的女人來借住，

晚上還會有男友過來，吵得睡不好。

這四個人的關係就在每天相處中發酵與改變。

里昂看起來實在不太像作家，從頭到尾看起來都很緊繃，

即使別人對他示好，要他放鬆一點，他也好像不知道怎麼與人社交，

總是做出別人不喜歡的事，或是說了會惹怒別人的話。

他總是說要工作，但看不出有什麼進展，

最後還被批評了一番，自傲的心態就要崩潰。

隨著關係變化，大家對彼此認識更多，有讓人意想不到之處，也有祕密，

深深覺得看人真的不能只用外表來判斷。

遠處的野火在燒，原來的德文片名叫做Roter Himmel，

是紅色天空的意思，片中也拍出了幾次火紅的天空。

我覺得很奇妙的是，為什麼他們對這森林大火如此不上心？

如果是我來到一個接近森林大火的度假地，我應該還是會離開吧。

除了遠處的野火，一屋子的人關係也很火熱與緊張，

當里昂知道娜嘉並不是看起來這麼普通，懊惱又自卑，也是怒火中燒。

只是意外總是來得突然，他們以為遠處的火不會來到跟前，

但火終究未被控制，漸漸的越來越接近，燒出感情，也燒出刻骨銘心。

有了深刻的生活體驗，最終才能產出有血有肉的作品。

我對音樂還算敏感，

電影開頭的歌曲〈In My Mind〉編曲聽起來有點神祕又有點慵懶頹廢感，

有點悶的感覺，而且是英文歌詞，聽起來有點怪，

結尾時又再播一次，而且還蠻洗腦、蠻容易記的。

回來也上網找了這首歌，原曲的編曲有節奏明快的地方，感覺較有活力，

不像電影中聽到的，我覺得原曲比較好聽。

野火蔓延時看起來就像平凡的到海邊度假，

沒有歡樂搞笑的情節，也沒有用什麼特別的拍攝手法，

但人與人之間的交流與對話，仔細觀看就能體會，反而是最貼近生活的故事。