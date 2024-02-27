老王炸烤是最近新興起的一間深夜食堂，結合了鹹酥雞、燒烤、串燒與居酒屋的風格，

成為許多人心中的新寵。對於那些時而想品嚐烤物、

又想吃炸物的人來說，老王炸烤無疑是一個極具吸引力的選擇。

不僅節省了跑兩間店的時間，還能在同一家店中享受到各種美味。

老王炸烤以親民的價格、多樣的菜品和熱門的選擇吸引著許多客人。

菜單上的海鮮類烤物、烤雞排以及炸湯圓、炸麻糬等

各式美食都令人垂涎三尺，與居酒屋相比，

老王炸烤的價格更加親民，可以盡情享受美食與美酒，

對於Ruby來說，老王炸烤是一家CP值滿高的店。

小周末下班Ruby直接與朋友約在老王炸烤-新莊店就在幸福路上，

如果騎車可能要找一下位子，開車附近有兩個停車場，

思賢立體停車場

新北市新莊區福樂街73號( 步行3分鐘，距離210公尺 )

嘟嘟房(新莊昌隆站)

新北市新莊區昌隆街87號B1樓( 步行3分鐘，距離230公尺)

不過要喝酒的話，坐計程車或者請代駕回家是最安全的選擇。

老王炸烤是直接拿取食物，如果是想要吃海鮮的話，

也可看菜單點餐，選擇多樣化，食物擺放整齊乾淨，衛生做得滿仔細的。

冰櫃下方提供的棕色籃子可放烤物和串物，每個食物都有間格區隔，不會相互沾染味道，

使得用餐體驗更加完美，這點真的不錯，有一些店家是全部放在一起，

但有時候味道就會多少有混到，對於會害怕某些食物的人來說，就不那麼好了。

Ruby當天好餓跟朋友就是一陣瘋狂地拿自己愛吃的串烤，

每一串烤物看起來都美味無比，食材方面也處理的滿不錯的。

吃鹹酥雞還可以內用，可以在炸好的當下就吃到炸物的本身的酥脆，

老王炸烤的用餐環境明亮又舒適，

現在來店五星好評，甜不辣、豆干

或是豬血糕可選擇二串，滿大方送的。

在品嚐燒烤炸物的同時，喝上一杯冰涼的飲料或者酒精類更是絕配。

價目表都寫的很清楚，酒水的價格實惠，

記得【飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒

開車不喝酒，安全是回家唯一的路。】

如果想喝生啤酒，他們也有販售，還有不分平假日買一杯送一杯，實在划算。

餐具和飲料杯都是自取的，這區域的整潔也很乾淨，讓人安心。

桌上的面紙盒和竹籤桶子上還印有老王炸烤的標誌，十分可愛。

在Ruby與朋友選擇飲料的同時，

餐點也陸續上桌，服務效率讓人印象深刻。

會送上一小盤的沾料，香辣和孜然粉，

如果想吃重口味的，就可以沾這個粉。

蚵仔酥 $90 (必點之一)

以新鮮的蚵仔裹粉油炸，外酥內嫩，每一口都能嚐到蚵仔的鮮甜。

烤雞排 $95

烤雞排搭配獨家烤肉醬，口感鮮嫩多汁，外皮烤得香脆，

雞排厚實又大塊，喜歡吃雞排的，點這份就對了。

培根起司麻糬 $45

培根、起司和麻糬mix再一起，口感豐富，

每一口都彷彿在嘴裡爆炸出不同的風味。

剝皮辣椒捲 $65

剝皮辣椒的香辣搭配肉質的鮮美，微辣的辣度，讓人欲罷不能。

醬汁花椰菜 $40

清脆的花椰菜搭配獨特的醬汁，

吃炸物好像點一份青菜會比較沒有那麼有罪惡感。

醬汁甜玉米 $70

刷上獨家烤肉醬，味道鹹甜，玉米本身的口感香甜，

醬汁的滋味完美地融入玉米中，一隻根本不夠吃。

銀絲卷(煉乳) $40

煉乳的甜搭配酥脆的銀絲卷，每一口都是甜蜜的享受。

大腸串 $45、雞皮串$40、糯米腸 $35、香菇 $35、柳葉魚 $30

烤油條 $40

第一次看到有烤油條，好奇心驅使，Ruby點了一串，

烤油條外酥內軟，口感豐富，難怪看大家都拿一串是有原因的。

豬血糕$25、腐皮捲 $40、秘製牛肉串 $80、醬燒牛 $45

秘製牛肉串肉質鮮嫩多汁，烤得香氣四溢，絕對必點之一。

美味海鮮 系列-蒜泥生蠔 $180

新鮮的生蠔搭配上蒜泥，鮮美清甜，

是海鮮愛好者的不二之選。

蒜泥扇貝 $120

烤鯖魚 $110

烤鯖魚鮮嫩多汁，淋上檸檬汁在魚上面，香氣撲鼻，

愛吃魚的絕對要點起來，整尾只要110，真的cp值很高。

因為Ruby與朋友太開心點太多，特地跟店員要打包袋子

包裝袋還特地設計一層，讓餐點可以保溫之外還不會油膩

整體來說，老王炸烤將燒烤與炸物的美味完美結合，以優惠的價格、

豐富的菜色和舒適的用餐環境，會讓人一再回訪，無論是情侶約會、

朋友聚會還是家人聚餐，Ruby都滿推薦老王炸烤會是一個不錯的選擇，

能夠盡情享受美食與朋友相聚的美好時光。

【店家資訊】

👉老王炸烤-新莊店（鹹酥雞/燒烤/串燒/居酒屋）

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上點餐請點此 / ig官方請點此

🏠新北市新莊區幸福路86號

☎️ 02 2990 2000

⏰PM17:30~PM01:00

此篇文章為店家邀請，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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