桃園楊梅美食「總舖師原塊牛排」，位於楊梅的平價牛排館，排餐220元起，110C以上消費80元即可享有自助吧！內用享有免費濃湯、飲料、冰淇淋自助吃到飽，除了牛排以外，也有豬排、雞排和海鮮等品項，也有炸物小點心唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「總舖師原塊牛排」距離楊梅車站約5分鐘車程，店門口處有機車停車格，店旁邊也有汽車停車位，方便停車真的很加分啊！

▲店內用餐免服務費，若遇客滿用餐時間限制為75分鐘，若無客滿則無用餐時間限制👌店家目前只開放8人以上訂位，若人數不足8人僅能夠現場排隊候位！

▲店內空間很寬敞舒適，在最裡面還有一張超大的木桌椅，人數比較多就能在這一區用餐！吃飽喝足以後，感覺還能在繼續在這泡茶聊天耶😂

▲店內多為2人位和4人位，即便一個人來用餐也不會覺得尷尬，也很適合小家庭和三五好友來聚餐！

▲自助區的飲品有芬達、雪碧、可口可樂、冬瓜檸檬、美式咖啡、義式咖啡、法式拿鐵、卡布奇諾、摩卡咖啡、香濃可可等～

▲醬料有紅人A1、玫瑰鹽、BB醬、蕃茄醬等～

▲在等餐時還可以吃個小餅乾解解饞😋我的推薦吃法是～把飛機餅乾搭配霜淇淋一起吃～

▲玉米濃湯也是讓客人無限喝👍👍

【總舖師原塊牛排｜完整菜單MENU】

▲這是「總舖師原塊牛排」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲到店內用可以掃描桌面上的QR CODE做點餐！

【總舖師原塊牛排｜平價牛排】

▲我們這天點了嫩肩牛排、干貝拼雞、魷魚拼牛、炸湯圓、炸薯條～再加上自助吧的濃湯和飲料～就可以吃得很飽很滿足🥰

【玉米濃湯】

▲玉米濃湯裡面喝得到玉米粒還有蘑菇，我自己是喜歡加點黑胡椒粒提味，喝起來會更有層次！

【爆漿餐包】

▲排餐都有附爆漿餐包一個，可以單吃也可以沾著玉米濃湯一起吃，如果吃到喜歡還想追加，單價是一個20元👌

【總舖師炸湯圓】

▲哇！想不到牛排館裡還會賣炸湯圓～而且他們的炸湯圓還會加上蝦餅點綴～這根本就是喜宴上才會出現的菜色啊！果然是總舖師來著🤩

【美式脆薯】

▲脆薯也是用了蝦餅點綴～炸到酥酥脆脆的～拿在手上也不會太油膩！

【海陸雙拼】

▲想吃海陸雙拼也沒問題，這款可是菜單上沒有的隱藏版品項喔，有超級大尾的魷魚配上沙朗牛排，來到總舖師就是可以讓你一次滿足吃肉和海鮮的需求啦👍

▲醬料有黑胡椒醬和蘑菇醬，他們的蘑菇醬還能看到蘑菇本尊呢！而我自己喜歡兩種都加一些！

▲沙朗牛排可以自己決定熟度～但我覺得五分熟的牛排稍微生了一些～若太生的話可以再請店家協助加熱～我覺得這塊牛排大約吃七到八分熟左右～熟度會比較剛好👌

【干貝拼雞】

▲我自己到牛排館還蠻愛點雞排的，他們的雞排外皮酥酥脆脆的，如果不吃牛的朋友，就可以考慮點雞排品嚐看看唷！

▲干貝的份量還蠻多的，雖然說這不是那種生食級的干貝，但是吃起來還是挺過癮的啦😚

【嫩肩牛排】

▲肉控也可以選擇純牛排的品項，他們的嫩肩牛排是美國Prime等級，建議熟度是5-7分熟，我們這天點的是五分熟，我覺得這熟度還蠻剛好的，有血色但是不會有血水👍

▲嫩肩牛排的厚度很足，肉質口感軟嫩，帶有嚼勁且香氣十足！而排餐都有附鐵板麵、雞蛋、季節時蔬，有菜有肉又有蛋的組合，搭配起來營養均衡！

▲鐵板麵的份量很足，而且店家選用的是細麵，可以充分吸附醬汁，吃起來也蠻夠味的唷！

【霜淇淋】

▲飯後肯定要來支霜淇淋做個完美Ending啊！店家的霜淇淋口味會不定期變換！可以擠在甜筒上後再加個飛機餅乾點綴～可以吃得更有儀式感喔🥰

整體來說，這間「總舖師原塊牛排」的排餐只要220元起，內用消費80元即可享有自助吧吃到飽，自助吧有玉米濃湯、小餅乾、飲料及冰品任你無限吃！排餐有附鐵板麵、季節時蔬、雞蛋及爆漿餐包！肉控來這邊推薦點嫩肩牛排～而愛吃海鮮的朋友可以選擇海陸雙拼～能一次滿足你想吃肉和吃海鮮的需求唷🥰

***本文感謝”總舖師原塊牛排”邀約,內文為真實感受分享***

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