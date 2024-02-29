↑鶯歌在地美食~位於文化路135號的大媽牛肉麵

農曆年前~於鶯歌美食廣場2樓~開分店囉~

↑地點就在美食廣場的2樓~一上樓的左邊

本店有自己專屬座位區~不用跟美食街搶位子

秉持對顧客的用心~用餐環境蠻大

所以座位也不少喔~

↑開幕誌慶花盆~熱鬧登場~食客蠻多

生意興隆~

↑新開張的2店~與文化路本店有一模一樣的好菜色

另新增三套餐~點任一麵食~加價60-80-90升級套餐

+60元指定三種小菜~含韓式泡菜~涼拌川耳~涼拌小黃瓜

+80元含相同小菜~另選25元飲料乙種

+90元含相同小菜~另選35元飲料乙種

更有限定版的經典炸醬麵套餐~含貢丸湯+燙青菜

↑選好餐點~至櫃檯點餐結帳

小青第1次來用餐時~發現服務人員竟都是熟面孔

所以本店不是加盟店~而是在此開二店

不是加盟~就更能保障食客的味蕾~好味道不會變~

↑雖說本店有自己的座位區~但客滿時

想吃~還是可以坐到外面的美食街用餐

店家就會給個陣動鈴~自己服務喔~

↑這樣一套炸醬麵套餐140元

有主食麵+貢丸湯+燙清菜~很有飽足感

重點~青菜很大盤~

↑貢丸湯雖說是小顆的丸子~給六個再搭上青菜

都是真材食料~料多味美的好湯頭~

↑小青點的炸菜肉絲麵+60元指定小菜共120元

炸菜及肉絲給的很多~吃起來很有咬勁

搭的麵條都是拉麵~

↑三樣經典小菜~主廚手藝了得~涼拌菜

怎麼可以調的如此味美~不鹹不甜的剛剛好~

↑瞧瞧生意真的很好~來鶯歌逛街的您

美食廣場~美味攤位不少~是您選擇午晚餐的好地方~

↑本店一樣不收取服務費~所以餐具~所需醬料

都煩請自取~

↑店家的前置作業做的很好~冰櫃前的小菜

都乾淨擺放整齊~

↑看的出~年前到現在~小青來了幾回嗎

沒錯~共來了3回~美食廣場離小青家更近了

原店在文化路135號~一樣有營業喔~有興趣點我聯結~

↑店家資訊~鶯歌美食廣場~本篇介紹

店名~大媽牛肉麵

地址~新北巿鶯歌區建國路108號2樓

電話~02-26780221

營業時間~11點開賣 午間無休息 週一公休