↑鶯歌在地美食~位於文化路135號的大媽牛肉麵
農曆年前~於鶯歌美食廣場2樓~開分店囉~
↑地點就在美食廣場的2樓~一上樓的左邊
本店有自己專屬座位區~不用跟美食街搶位子
秉持對顧客的用心~用餐環境蠻大
所以座位也不少喔~
↑開幕誌慶花盆~熱鬧登場~食客蠻多
生意興隆~
↑新開張的2店~與文化路本店有一模一樣的好菜色
另新增三套餐~點任一麵食~加價60-80-90升級套餐
+60元指定三種小菜~含韓式泡菜~涼拌川耳~涼拌小黃瓜
+80元含相同小菜~另選25元飲料乙種
+90元含相同小菜~另選35元飲料乙種
更有限定版的經典炸醬麵套餐~含貢丸湯+燙青菜
↑選好餐點~至櫃檯點餐結帳
小青第1次來用餐時~發現服務人員竟都是熟面孔
所以本店不是加盟店~而是在此開二店
不是加盟~就更能保障食客的味蕾~好味道不會變~
↑雖說本店有自己的座位區~但客滿時
想吃~還是可以坐到外面的美食街用餐
店家就會給個陣動鈴~自己服務喔~
↑這樣一套炸醬麵套餐140元
有主食麵+貢丸湯+燙清菜~很有飽足感
重點~青菜很大盤~
↑貢丸湯雖說是小顆的丸子~給六個再搭上青菜
都是真材食料~料多味美的好湯頭~
↑小青點的炸菜肉絲麵+60元指定小菜共120元
炸菜及肉絲給的很多~吃起來很有咬勁
搭的麵條都是拉麵~
↑三樣經典小菜~主廚手藝了得~涼拌菜
怎麼可以調的如此味美~不鹹不甜的剛剛好~
↑瞧瞧生意真的很好~來鶯歌逛街的您
美食廣場~美味攤位不少~是您選擇午晚餐的好地方~
↑本店一樣不收取服務費~所以餐具~所需醬料
都煩請自取~
↑店家的前置作業做的很好~冰櫃前的小菜
都乾淨擺放整齊~
↑看的出~年前到現在~小青來了幾回嗎
沒錯~共來了3回~美食廣場離小青家更近了
↑店家資訊~鶯歌美食廣場~本篇介紹
店名~大媽牛肉麵
地址~新北巿鶯歌區建國路108號2樓
電話~02-26780221
營業時間~11點開賣 午間無休息 週一公休
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