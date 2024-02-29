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鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的幸福好味道~

2024-02-29 15:18:32 小青姐姐 人氣：100
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：215篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鶯歌美食廣場(鶯歌公有巿場)
place新北市鶯歌區建國路108號2樓
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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   鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的

  ↑鶯歌在地美食~位於文化路135號的大媽牛肉麵

    農曆年前~於鶯歌美食廣場2樓~開分店囉~鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的

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  ↑地點就在美食廣場的2樓~一上樓的左邊

    本店有自己專屬座位區~不用跟美食街搶位子

    秉持對顧客的用心~用餐環境蠻大

    所以座位也不少喔~鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的

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  ↑開幕誌慶花盆~熱鬧登場~食客蠻多

    生意興隆~鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的   

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  ↑新開張的2店~與文化路本店有一模一樣的好菜色

    另新增三套餐~點任一麵食~加價60-80-90升級套餐

    +60元指定三種小菜~含韓式泡菜~涼拌川耳~涼拌小黃瓜 

    +80元含相同小菜~另選25元飲料乙種

    +90元含相同小菜~另選35元飲料乙種

    更有限定版的經典炸醬麵套餐~含貢丸湯+燙青菜

   鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的

  ↑選好餐點~至櫃檯點餐結帳

    小青第1次來用餐時~發現服務人員竟都是熟面孔

    所以本店不是加盟店~而是在此開二店

    不是加盟~就更能保障食客的味蕾~好味道不會變~鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的   

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  ↑雖說本店有自己的座位區~但客滿時

    想吃~還是可以坐到外面的美食街用餐

    店家就會給個陣動鈴~自己服務喔~鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的

   鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的

  ↑這樣一套炸醬麵套餐140元

    有主食麵+貢丸湯+燙清菜~很有飽足感

    重點~青菜很大盤~鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的

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  ↑貢丸湯雖說是小顆的丸子~給六個再搭上青菜

    都是真材食料~料多味美的好湯頭~鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的

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  ↑小青點的炸菜肉絲麵+60元指定小菜共120元

    炸菜及肉絲給的很多~吃起來很有咬勁

    搭的麵條都是拉麵~鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的

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  ↑三樣經典小菜~主廚手藝了得~涼拌菜

    怎麼可以調的如此味美~不鹹不甜的剛剛好~鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的

   鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的

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  ↑瞧瞧生意真的很好~來鶯歌逛街的您

    美食廣場~美味攤位不少~是您選擇午晚餐的好地方~鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的

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  ↑本店一樣不收取服務費~所以餐具~所需醬料

    都煩請自取~鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的

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  ↑店家的前置作業做的很好~冰櫃前的小菜

    都乾淨擺放整齊~鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的    

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  ↑看的出~年前到現在~小青來了幾回嗎

    沒錯~共來了3回~美食廣場離小青家更近了

    原店在文化路135號~一樣有營業喔~有興趣點我聯結~鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的   

   鶯歌美食廣場大媽牛肉麵~料多味美~打出平價好口碑~給您滿滿的

  ↑店家資訊~鶯歌美食廣場~本篇介紹

    店名~大媽牛肉麵

    地址~新北巿鶯歌區建國路108號2樓

    電話~02-26780221  

    營業時間~11點開賣 午間無休息 週一公休

文章標籤
鶯歌美食廣場大媽牛肉麵 大媽牛肉麵 近火車站 小菜超讚 中式麵食館 中午無休息
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