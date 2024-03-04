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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 【2024台南住宿推薦】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親子主題房與希臘風的Villa設計 更有200坪室內兒童遊戲室，讓大小朋友都瘋狂…

【2024台南住宿推薦】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親子主題房與希臘風的Villa設計 更有200坪室內兒童遊戲室，讓大小朋友都瘋狂 限時推出「It's Our Turn！」住房

2024-03-04 12:43:56 跟著Judy愛就GO ! 人氣：156
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窩客好文

跟著Judy愛就GO !

發表篇數：58篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台南市 > 永康區

造訪商家：晶盈親旅大酒店
phone06-2541666
place台南市永康區新中街206號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

2024台南400年博覽會–台南城市展，以及2/24-3/10的台灣燈會、台灣蘭展等一連串精采活動蓄勢待發，永康區位於台南都會區交通樞紐，「晶盈親旅大酒店」趕上這場盛會！為來到台南的旅人提供舒適放鬆、安心休憩的落腳處。

【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房晶盈親旅大酒店JINGIN HOTEL

晶盈親旅大酒店位於台南都會區交通樞紐、生活機能便利的永康區，特別設有商務房與親子主題房，以及Villa館，為旅人漫遊府城時，提供一個舒適放鬆、安心休憩的落腳處，為旅程帶來快樂美好的旅遊享受。

【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

剛開幕的「晶盈親旅大酒店」
快樂的移動腳步，我來嚕 !!
【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

「晶盈親旅大酒店」大廳寬敞明亮

【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

旁邊還有提供24小時的迎賓飲料吧，有點心和手作餅乾

一走進就讓人倍感親切窩心!

【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

「晶盈親旅大酒店」旅館業者表示，有鑑於近年越來越注重家庭日與親子出遊，希望在永康打造能讓親子同遊的安心旅宿環境。有別於其他飯店，親旅主題房與Villa的設計，讓旅客進到飯店就能感受到度假的愜意氛圍。大廳採現代化之輕奢設計風格，呈現靜謐沉穩的氛圍。3樓專為親旅童遊打造，提供多樣主題的童趣房型，2樓還設有200坪的室內兒童遊戲室，讓大小朋友盡情玩樂放電，家長能安心休憩，點亮美好的家庭旅遊回憶。

【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

「晶盈親旅大酒店」除了提供親子的主題房

還有200坪的室內遊戲區，完全免費 實在有夠讚 !

【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

噗 噗 噗，我來嚕 !!
讓大小朋友都能在這大空間盡情玩樂，可樂不思蜀呀!!
【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房
【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房
「晶盈親旅大酒店」另設有Villa館
每房擁有獨立地下室平面停車格，專屬Villa旅客
 
【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房
正在欣賞有希臘風的Villa館周遭環境時
竟然巧遇晶盈親旅的企業家 葉老闆也正在巡視
 
【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房
親切的葉老闆，一點也沒架子，還與我們分享
這兩棵樹影像不像兩隻鹿角呢，耶!經老闆一提點，還真像呢，有趣 !!
 
【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房
【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房
Villa區有26房，入住的旅客
可直接開車進入獨立地下室平面停車格唷 !!
 
【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房
【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房
喜歡植栽的飯店老闆，想營造滿園綠意的氛圍
所以當漫步在Villa館走道上，覺得這裡簡直就是飯店的後花園呢
 
【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

而緊鄰酒店本館之Villa整體外觀採藍白設計，環繞繽紛的花草植栽，營造森林系秘境，帶來一場遠離塵囂的放鬆感，享受滿園綠意的輕旅行。Villa館每間房間都採乾溼分離設計、備有雙人按摩浴缸，讓住客享受沐浴儀式感、療癒的泡澡時光。每房還擁有獨立地下室平面停車格，專屬Villa旅客

                     【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

飯店環繞繽紛的花草植栽，
營造森林系秘境，帶來一場遠離塵囂的放鬆感
【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

台南市長黃偉哲表示，台南吃、喝、玩、樂提供多元選擇，各種新奇玩法也不斷推陳出新，歡迎旅客來體驗！市府團隊持續為旅客的住宿安全與品質把關，也積極輔導更多優質旅宿加入本市觀光行列，112年度本市旅館業依序新增安平商旅、南兜漫旅、太子文旅及晶盈親旅大酒店計4家，新登場的永康區「晶盈親旅大酒店」籌設多年，業者投入相當多的心思，在打造特色旅宿，台南旅宿市場持續成長。

【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

2024台灣燈會，台灣蘭展都在台南

觀光旅遊局局長林國華表示，為迎接2024台灣燈會及台南400系列活動，觀旅局持續辦理旅宿業教育訓練、品質提升課程，讓到訪台南的旅客安心住宿，快樂出遊！是呀，但太多選擇了，要住哪裡呢?當然要選在交通方便的地方，距離永康交流道只有3分鐘車程的「晶盈親旅大酒店」!!

【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

晶盈親旅大酒店JINGIN HOTEL，下高速公路僅3分鐘車程，既方便又快速，身為台南人的葉董事長也表示，希望能讓到台南洽商或遊玩的旅客與親子旅遊的家族成員，都能在「晶盈親旅大酒店」享受到住宿、快樂與放鬆的台南輕旅，讓旅行是一種快樂、住宿是一種放鬆與享受，歡迎闔家入住特別為親子旅遊打造的「晶盈親旅大酒店」!

【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房
所以想來 台南旅遊 的朋友，
給自己帶來一場遠離塵囂的放鬆感
那就跟我一起快樂GO吧 !!。
【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房晶盈親旅大酒店JINGIN HOTEL 【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房

(永康交流道下3分鐘路程)

地址 : 台南市永康區新中街206號

  訂房電話 ： 06-2541666

(尊榮禮遇 商務出差 住房專案)
【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房https://www.jingin.com.tw/#hotnews

【專案日期】活動期間：即日起至113年3月31日

【台南樂遊趣】台南永康「晶盈親旅大酒店」新開幕 有親旅主題房晶盈親旅大酒店｜親子飯店｜全新開幕｜ (jingin.com.tw)

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