苗栗卓蘭美食「寨酌然野奢庄園」，位於寨酌然的＂厚食餐廳＂，在午餐時段開放非住客採預約用餐，料理精緻豐富，店家還有貼心提供兒童餐和蔬食餐點，這天吃到的排餐和四人套餐都超澎湃，內用環境很寬敞舒適，也有超Chill的戶外用餐區，讓人身心靈都能得到滿足🥰文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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【寨酌然野奢庄園｜厚食餐廳】 ▋地址：苗栗縣卓蘭鎮壢西坪43-20號 ▋電話：0989-981-285 ▋營業時間：11:30-14:00 ( 最後點餐時間13:30、每週二公休 )

▲「寨酌然野奢庄園」位於苗栗卓蘭壢西坪，主要提供Glamping 豪華露營，有豪華露營車和豪華營帳，還有頂級度假 villa包棟別墅！而園區內的「厚食餐廳」在午餐時段特別開放給非住客採預約制用餐！

▲「寨酌然野奢庄園」有提供客人免費的停車場，還有特斯拉電動車的充電樁，開車前來免煩惱停車問題，讓開特斯拉的朋友也能輕鬆上路！

▲若是單純到園區內參觀要收取門票，大人200元，3-12歲的孩童100元，而房客或是來用餐的客人則免收取門票，但是用餐的客人都要先提前預約才能入園喔！

▲「寨酌然野奢庄園」是佔地近5甲的庄園～園區的戶外草皮區可以讓小朋友們盡情奔跑放電～網美們也很愛來這邊拍照取景打卡呢！

▲這天造訪的「厚食餐廳」是園區內唯一開放給非住客造訪的地方，這邊是由存放橘子倉庫的柑倉改建而成，室內最多可容納55位，戶外區可容納40位的用餐空間！

★「厚食餐廳」採預約制，開放一個月內預約，預約時間保留10分鐘！每人低消680元+10%服務費，若15位以上預約需匯款三成訂金保留訂位，並請於兩週前選餐且當日不得換餐！

▲戶外用餐區融入原木、植栽、花藝元素點綴～好天氣坐在戶外用餐特別Chill！

▲園區內的戶外環境整理得很乾淨，可以親近大自然！我們冬天前來時沒什麼蚊蟲，但若夏天前來建議還是噴個防蚊液較佳👌

▲室內的用餐環境有華麗的吊燈、柑箱乾燥花、柑箱書櫃等裝置藝術，牆面則是滿滿的永生花！還有貼心提供兒童座椅及餐具，寬敞的空間很適合帶小朋友一起來用餐！

▲我很愛這個沙發座椅區，不只座位舒適，一旁的落地窗採光超級棒，坐在窗戶旁邊的位置用餐，一整個身心舒暢🥰

【厚食餐廳｜完整菜單MENU】

▲以上是「厚食餐廳」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【四人分享餐】

▲四人分享餐的主餐有三款，附餐搭配前菜、沙拉、湯品、主食、飲品！四個人來用餐，就可以直接點店家搭配好的套餐！可以吃得很豐盛飽足🥰

▲前菜是五香浸漬油桂竹筍&南瓜黃金泡菜～這前菜的組合相當清爽開胃！

▲沙拉是香脆花枝餅柚子醬沙拉，這花枝餅口感酥脆，可以吃到花枝塊，搭配一旁的凱薩醬很解膩！

▲湯品是松阪豬紅骨仙草乾湯，裡面的松阪豬脆口好吃，湯頭喝了會回甘！最可惜的是湯品無法續加，不然我肯定會喝爆啊🤣

▲爐烤沙朗牛排香炒飯是選用翼板牛肉，煎到七分熟的熟度，將牛排霸氣地舖在炒飯上面，再加點蔥花點綴，看上去就超可口的啊🤩

▲他們的炒飯口感很好，吃起來也不會太油膩，而且份量給得很足，四個人要吃飽絕對沒問題啊！

▲最浮誇的就屬這個海陸拼盤啊！這裡面就有三個主餐，有老薑金桔里脊上蓋肉、臘腸青蔥醬黃金雞、油封蒜頭漁夫海鮮！

▲「老薑金桔里脊上蓋肉」的肉質很紮實，搭配客家桔醬超級Match！

「臘腸青蔥醬黃金雞」是烤到外皮酥脆的半隻雞，搭配臘腸青蔥醬！

▲「油封蒜頭漁夫海鮮」有中卷、蛤蜊、草蝦、淡菜、魚肉等，海鮮類可以搭配油封蒜頭紅酒醋醬，酸酸的味道很去腥！而拼盤內還搭配了烤時蔬和乳酪酥！看上去就是色香味俱全啦！

【公館紅棗醬櫻桃鴨胸】

▲「公館紅棗醬櫻桃鴨胸」是個人套餐，有搭配副餐前菜（黃金南瓜泡菜&五香浸漬油桂竹筍）、熱菜（手工爐灶炊粿）、湯品（松阪豬紅骨仙草乾湯）、現打果汁。

▲櫻桃鴨胸在料理之前會先舒肥，再用小火慢烤，烤至剛好的熟度後，再加上師傅特製的紅棗醬，一旁還有生菜沙拉及焦糖蘋果可以解膩，配著吃超完美的啦☺️

【干蔥紅糟酒醬戰斧豬排】

▲「干蔥紅糟酒醬戰斧豬排」是個人套餐，一樣有搭配副餐前菜（黃金南瓜泡菜&五香浸漬油桂竹筍）、熱菜（手工爐灶炊粿）、湯品（松阪豬紅骨仙草乾湯）、現打果汁。

▲這戰斧豬排一端上桌氣勢十足啊！可以和店家索取手套直接抓著吃，意外的是他的肉質是溫柔派的，口感比想像中的細緻軟嫩，搭配特製的干蔥紅糟酒醬，非常好吃耶🥰

【公館老罈酸菜花椒魚】

▲這道「公館老罈酸菜花椒魚」也是個人套餐，愛吃魚肉的朋友可千萬不要錯過！重點是這裡面的鱸魚片是沒有魚刺的，可以讓人吃得很放心！

▲近期酸菜魚很流行，但他們的酸菜魚是比較溫和的酸，湯頭清爽不嗆辣，個人覺得接受度比較高！裡面有滿滿的鱸魚片、金針菇、美白菇和寬粉條，吃起來還挺下飯的呢😋

▲個人套餐內的熱食是手工爐灶炊粿，也就是我們俗稱的客家水粄！水粄上面還加了櫻花蝦點綴，他實際吃起來的口感比水粄再硬一些，還蠻紮實的！

▲這松阪豬紅骨仙草乾湯我愛到爆，裡面除了松阪豬還加了山藥，紅骨仙草乾的湯頭喝了會回甘，就是碗精緻又好喝湯品！

▲黃金南瓜泡菜&五香浸漬油桂竹筍，這兩樣我都蠻喜歡的！單人套餐和四人套餐的開胃前菜，最主要的就是份量上的差異，味道都是一模一樣的唷！

【蔬食餐】

▲蔬食餐的主食是香樁野蕈猴頭菇和十六穀飯，副食有前菜、熱菜、湯品和飲品！讓蔬食者來用餐也可以吃得很豐富！

▲前菜是鹽麴蘋果油醋田園沙拉和南瓜黃金泡菜～而蔬食套餐內的泡菜不會額外加辛香料～讓蔬食者可以放心的吃！

▲熱菜是手工爐灶炊粿是用再來米製成的客家水粄，使用素食醬料做搭配！

▲湯品是苦茶油人蔘山藥湯～

▲主食有一碗十六穀飯～搭配著吃會比較有飽足感！

▲香椿野蕈猴頭菇可說是素食者最愛的主食料理呢，他的味道香甜，口感Q彈，搭配了香椿醬再灑上白芝麻增添香氣，一旁還有滿滿的烤食蔬搭配！

【兒童餐】

▲親子旅遊盛行，當然也不能少了兒童餐的選擇啊，12歲以下的小朋友都可以點這份套餐！他們的兒童餐主餐是炒飯，另有副餐麵包、鮮蔬、熱菜、湯品、現打果汁！

▲主餐是鮮蝦親子炒飯，他的米粒口感粒粒分明，上面還有新鮮的白蝦！如果是滿三歲、未滿六歲，食量不大的小朋友，會建議兩個人一起分食這個主餐！

▲麵包有軟法麵包，可搭配一旁的草莓果醬！鮮蔬則有香菇、玉米筍、花椰菜、小番茄！

▲熱菜是黃金繽紛薯條杯，裡面有小朋友最愛的無骨炸雞和薯條，搭配的不是番茄醬，而是甜甜的美乃滋！

▲堅果南瓜濃湯很濃郁好喝，我外帶回家給湯包喝，他才一歲就可以自己喝完一整碗🤣媽媽好想問這個濃湯有沒有出調理包啦！好喝到想買回家囤貨！

整體來說，這間「寨酌然野奢庄園」內的厚食餐廳，提供非住客在中午時段採預約用餐真的很讚！這天吃到的四人套餐、公館紅棗醬櫻桃鴨胸、干蔥紅糟酒醬戰斧豬排、公館老罈酸菜花椒魚的餐點都很出色，可以感受到主廚對料理的用心！用餐環境寬敞舒適，而且還設有免費停車場，就是個是合約會聚餐的好地方，很值得造訪！未來有機會還想體驗他們的豪華露營和包棟民宿，感覺也會很棒呢🥰

「寨酌然野奢庄園｜厚食餐廳」 店家資訊 ▋地址：苗栗縣卓蘭鎮壢西坪43-20號 ▋電話：0989-981-285 ▋營業時間：11:30-14:00 ( 最後點餐時間13:30、每週二公休 ) ▋官方網站：【官方網站】【FB粉絲團】【IG粉絲團】

***本文感謝”寨酌然野奢庄園”邀約,內文為真實感受分享***

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