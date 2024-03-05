桃園大園美食「金炭火燒肉餐廳-桃園青埔店」，店家位於桃園高鐵站及機場捷運A18附近，周邊有停車場及路邊白線方便停車！青埔全新開幕的單點式燒肉，讓青埔的居民不需要跑遠，就近就有聚餐吃烤肉的地方，他們的燒肉品項豐富多元，食材選用很講究，是間有質感的燒烤新選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「金炭火燒肉餐廳-桃園青埔店」位於桃園高鐵站及機場捷運A18附近，周邊有停車場及路邊白線方便停車！青埔的朋友不用跑遠就有好吃的燒肉，真是太讚了啦👍

▲店內座位數不多，平日也很容易客滿，當天來用餐時所有的座位都被訂位了，生意超級好，所以來用餐前一定要先打電話訂位，以免因為客滿而撲空喔！

▲入座以後會由服務人員送上炭火，在用餐過程中也會不時地上前補炭火、換烤網，雖然平日用餐時的人力較少，但只要有需求，他們都會馬上上前協助👌

【金炭火燒肉餐廳｜完整菜單MENU】

▲這是「金炭火燒肉餐廳」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲這是「金炭火燒肉餐廳」推出的新品，我們這天都有吃到，其中最推澳洲穀飼牛角切✌️

▲這幾款是小瓶裝的日本酒，想喝的朋友可以直接點來嚐鮮唷（喝酒不開車，開車不喝酒）

【金炭火燒肉餐廳｜加會員享好禮】

▲掃描店家專屬QR CODE，即可點擊「綁定會員」進行登入綁定，立即註冊成為會員以後，就可以領取店家的電子會員卡囉！

▲2024年3月份的活動，來店禮會贈送時令海鮮鍋&一人醫科的嚴選活法國鮮味海螺！

最讚的是他們還有「當月壽星禮」及「當日壽星禮」，很推薦來這邊慶生吃燒烤啊！

【金炭火燒肉餐廳｜有質感的單點燒肉】

▲除了需要動手烤的燒肉以外，店家還有提供炸物和串烤，這些都是端上桌後就可以馬上享用的食材喔！推薦可以點一些店家做好的，這樣邊烤邊吃才不會餓肚子😋

【蚵仔湯（免費招待）】

▲入座以後店家都會送上一鍋蚵仔湯，如果放到稍微冷掉，都可以請店家協助加熱喔！

【法國神奇海螺（來店禮）】

▲這款海螺就是店家的來店禮，海螺的口感很紮實，我老公超愛，直接把我的扣打也消滅😂

【黃金泡菜88元】

▲解膩的黃金泡菜，除了可以單吃以外，也可以包到生菜包肉裡面一起搭配！

【梅子蘿蔔68元】

▲梅子蘿蔔我很推，因為一口肉配上一口醃蘿蔔，超級解膩的啦！

【自製鮭魚起司烤飯糰58元】

▲他們的烤飯糰外層烤到焦焦脆脆的，有種在吃鍋巴飯的FU，而裡面加了鮭魚和濃郁的起司，最上層再加上海苔絲增添香氣！

【酥炸香辣雞翅98元】

▲這雞翅炸得很酥脆～拿在手上也不會有油膩感～就是一道很適合配酒的下酒菜！

【澎湖酥炸小卷98元】

▲酥炸小卷的口感很Q彈，一口一個方便入口，這無論單吃和配酒都超讚啦！

【金ㄟ賀甲-飛魚卵香腸68元】

▲飛魚卵香腸是已經烤好才端上桌的，但如果想要吃更焦脆一些的口感，就可以再放在烤網上回烤一下！

【明太子香嫩雞腿肉串68元】

▲想不到燒肉店裡面賣的串燒也這麼厲害！根本就是日式居酒屋才會出現的等級啊！其中又以這款明太子雞腿肉串最必點，可以說是很好吃的基本款口味！

【秘製青醬雞腿肉串68元】

▲青醬雞腿肉串我們都覺得比明太子口味更讓人驚艷！這青醬的味道很濃郁，搭配雞腿肉串超Match的啦！

【A5和牛串、嫩牛串、松阪豬串】

▲這三串是日本鹿兒島A5和牛串、想像不到多好吃的嫩牛串、卡滋卡滋松阪豬串！串燒沒有太多的抹醬做調味，都可以吃到食材本身的原味，烤得恰到好處，不會太乾澀！

【裸體草蝦6隻218元】

▲這草蝦未免也太貼心了吧，全部都已經去殼了，我們只要烤熟就可以直接吃，不用動手超方便的啦！

【北海道生食級鮮甜干貝128元】

▲生食級的干貝也是一定要點的，干貝很鮮甜，口感滑嫩彈牙！

【台灣本土無毒松阪豬228元】

▲松阪豬是我到燒烤店必點的品項，豬肉又屬這個部位的口感最特別，他的紋路細緻，吃起來脆口，讓人不愛也難！

▲松阪豬烤到微微焦脆後就可以享用囉，無論單吃或是沾醬都很棒，我自己是喜歡把他包進生菜裡🥰

【解膩唯一首選生菜88元】

▲推薦一定要額外加點生菜來包肉，如果想要另外加醬或是加辣椒及蒜頭是不用額外收費的唷！

▲我們之後還有追加蒜頭，還有蔥鹽醬！烤肉有這兩個配料就無敵了阿～讚讚讚啦✌️

▲吃烤肉一定要用生菜包肉！這樣清爽又解膩～可以多吃好多肉片！但我下次還會再多點個韓式泡菜來配，因為我覺得生菜包肉要配韓式泡菜會更搭😋

【天梯】

▲這個「天梯」是店家推出的新品，這是豬上顎，外觀層層堆疊，就好像樓梯一樣，也是我第一次吃到這個食材呢！

▲因為我們從來沒有看過「天梯」這個食材，所以不太清楚他要怎麼烤，詢問服務人員，他們就會到桌邊協助，跟我們說要烤到什麼狀態是最好吃的👌

▲烤到表面金黃色的天梯，口感爽脆彈牙！我覺得吃起來有點像是烤過的豬皮！這一道就要看個人喜好了～我是吃不太習慣阿😅

【明太子山藥68元】

▲明太子山藥上面寫著店家的店名，拍照打卡時還能順便幫他們打個廣告，真的是很有創意耶！山藥口感細緻滑溜，配上明太子醬，好吃到我可以一個人把這整份都消滅😘

【澳牛角切】

▲澳牛角切是店家推出的新品，厚切有口感，軟嫩有嚼勁，推薦可以加店家自製的蔥鹽，會更有層次！

【豐纖口嫩嚴選 美國頂級橫隔膜488元】

▲這個橫隔膜我推薦必點！橫隔膜他是牛的胃的一部分，外觀呈現網狀結構，質地柔軟，口感有彈性，肉香味濃郁，很值得一吃！

▲橫膈膜我也喜歡搭配店家自製的蔥鹽，軟嫩好吃又很香，可以說是我們今天最愛的肉盤了😍

【PRIME嫩煎里肌288元】

▲嫩肩里肌的油脂比較少，只要表面稍微變色就可以直接吃了，不然烤太熟會稍微偏乾喔！

▲嫩肩里肌帶有筋，肉質口感紮實，這款肉片我喜歡沾醬配上蒜頭吃，很適合重口味調味😋

【櫛瓜68元】

▲吃了那麼多肉肉，也要點一些蔬菜來搭配，他們的櫛瓜保水度很夠，還蠻新鮮的，適合配肉一起吃！

【菊水の四段仕込】

▲這裡有販售小瓶裝的日本酒，這款「菊水の四段仕込」酒精濃度15%，是味道較甘口的酒，入口後初味甘、中味甜、後味微苦、回韻淡！吃燒肉配杯日本酒，再美好不過了啦（未滿18歲請勿飲酒）！

整體來說，這間「金炭火燒肉餐廳-桃園青埔店」除了需要自己動手烤的燒肉外，還有提供炸物和串烤，品項選擇還蠻多的！重點是壽星優惠很有誠意，很適合來這慶生小酌一杯喔！這次用餐下來，特別推薦明太子香嫩雞腿肉串、秘製青醬雞腿肉串、裸體草蝦、北海道生食級鮮甜干貝、台灣本土無毒松阪豬、明太子山藥、澳牛角切、美國頂級橫隔膜！食材很不錯，整體好感度蠻高的！青埔的朋友們不用跑遠就有好吃的燒肉，真的是很值得開心啊✌️

「金炭火燒肉餐廳」分店資訊 【林口旗艦店】 ▋地址：新北市林口區中山路398號 ▋電話：02-2601-9828 ▋營業時間：週一至週六17:30-01:00、週日 11:00-14:00,17:30-01:00 【新店裕隆城】 ▋地址：新北市新店區中興路三段70號6樓(新 店裕隆城內) ▋電話：02-8914-7377 ▋營業時間：11:00-21:00（週五週六延長至21:30） 【新店中正店】 ▋地址：新北市新店區中正路124號 ▋電話：0906-368-780 ▋營業時間：週一至週六17:30-00:00、週日11:00-14:00,17:30-24:00

***本文感謝”金炭火燒肉餐廳-桃園青埔店”邀約,內文為真實感受分享***

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