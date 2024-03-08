一年一度的中港大排光雕展在三月一日開幕了，

今年是為了迎接3/14的白色情人節。

趁著週日晚上沒雨，趕緊來去趕集(大誤)。

我從自立街這頭中港廣場開始逛起，

這裡有雙手拼成的愛心，有守護愛情的意象。

順著步道往下走，有經過海底隧道的感覺。

愛情運河的燈光從倒伏壩流瀉下來。

中間有些小魚(燈)，也有漂亮的大鯨豚。

這隻藍鯨也很美，倒影一併收入。

順著走下去是這區有燈籠和風車，晶瑩剔透還不錯，但水下的線好多。

感覺和前年的水母有點像，但我覺得水母比較好看。

2022年看這裡→2022年鯨彩中港光雕展

隔著走道有一區星海，燈光加上倒影感覺很密。

然後就會看到一艘船和倒影，象徵著愛情啟航。

後方的白燈會跑，有風和海浪的意象。

突然轉頭看到堤岸邊有炮仗花，明年再來看看是否能開得很密。

經過自信橋下有投影燈光，有可愛的熱帶魚和小美人魚。

過了自信橋，是月光戀人的主題。

來參觀的人很多，一起走過光之門廊。

這個遠看像個大燈籠或屋子，

近看有開口，好多人在排隊進入拍照。

過了幸福橋，有愛情精靈降落，水中也有好多倒影，很可愛。

中港大排步道平常就是個散步健走的好地方，

這幾年春節過後會布置燈會，也很有可看性。

過了昌盛橋，就是玫瑰愛情海，有四朵藍色玫瑰，相當吸睛。

上方和下方都有燈海，是名符其實的星光步道。

過了昌隆橋是愛的迫降，遠看像彩色的燈籠廊道，

近看更像熱氣球。

過了熱氣球廊道，出現了冰雪樹枝的感覺。

這一段也是像廊道一般，

從側面拍倒影也蠻好看的，有耶誕節的氛圍。

過了昌隆橋有個很有趣的鞦韆，坐上去搖啊搖，

上面的蝴蝶就會擺動，還會變顏色，

而且蝴蝶的擺動大小和搖的幅度似乎有關。

大家排隊體驗，旁邊有人管理，坐上去有一定的秒數喔。

往前走有好多蜻蜓和蝴蝶，很夢幻。

最後走到中原路彩虹橋，就是終點囉。

往年繼續往北還有燈展，今年只到中原路彩虹橋喔。

回程沿著中華路人行道走，中港大排兩岸樹上都還有燈，

往下看也是不錯。

今年感覺做得不錯，展期從3/1~3/24，每天晚上六點到十點亮燈，

好友們可以把握時間來觀賞喔。

地點：新北市新莊區中港大排景觀步道(自立街至中原路段)