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新北新莊／2024幸福新北戀戀中港 中港大排光雕展

2024-03-08 19:23:26 Big Fish 人氣：108
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窩客好文

Big Fish

發表篇數：475篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 新莊區

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

一年一度的中港大排光雕展在三月一日開幕了，

今年是為了迎接3/14的白色情人節。

趁著週日晚上沒雨，趕緊來去趕集(大誤)。

我從自立街這頭中港廣場開始逛起，

這裡有雙手拼成的愛心，有守護愛情的意象。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

順著步道往下走，有經過海底隧道的感覺。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

愛情運河的燈光從倒伏壩流瀉下來。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

中間有些小魚(燈)，也有漂亮的大鯨豚。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

這隻藍鯨也很美，倒影一併收入。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

順著走下去是這區有燈籠和風車，晶瑩剔透還不錯，但水下的線好多。

感覺和前年的水母有點像，但我覺得水母比較好看。

2022年看這裡→2022年鯨彩中港光雕展

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

隔著走道有一區星海，燈光加上倒影感覺很密。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

然後就會看到一艘船和倒影，象徵著愛情啟航。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

後方的白燈會跑，有風和海浪的意象。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

突然轉頭看到堤岸邊有炮仗花，明年再來看看是否能開得很密。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

經過自信橋下有投影燈光，有可愛的熱帶魚和小美人魚。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

過了自信橋，是月光戀人的主題。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

來參觀的人很多，一起走過光之門廊。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

這個遠看像個大燈籠或屋子，

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

近看有開口，好多人在排隊進入拍照。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

過了幸福橋，有愛情精靈降落，水中也有好多倒影，很可愛。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

中港大排步道平常就是個散步健走的好地方，

這幾年春節過後會布置燈會，也很有可看性。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

過了昌盛橋，就是玫瑰愛情海，有四朵藍色玫瑰，相當吸睛。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

上方和下方都有燈海，是名符其實的星光步道。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

過了昌隆橋是愛的迫降，遠看像彩色的燈籠廊道，

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

近看更像熱氣球。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

過了熱氣球廊道，出現了冰雪樹枝的感覺。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

這一段也是像廊道一般，

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

從側面拍倒影也蠻好看的，有耶誕節的氛圍。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

過了昌隆橋有個很有趣的鞦韆，坐上去搖啊搖，

上面的蝴蝶就會擺動，還會變顏色，

而且蝴蝶的擺動大小和搖的幅度似乎有關。

大家排隊體驗，旁邊有人管理，坐上去有一定的秒數喔。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

往前走有好多蜻蜓和蝴蝶，很夢幻。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

最後走到中原路彩虹橋，就是終點囉。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

往年繼續往北還有燈展，今年只到中原路彩虹橋喔。

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

回程沿著中華路人行道走，中港大排兩岸樹上都還有燈，

 

2024幸福新北戀戀中港／中港大排光雕展

往下看也是不錯。

 

今年感覺做得不錯，展期從3/1~3/24，每天晚上六點到十點亮燈，

好友們可以把握時間來觀賞喔。

 

地點：新北市新莊區中港大排景觀步道(自立街至中原路段)

文章標籤
中港大排光雕展 新莊中港大排親水步道 中港大排親水步道
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