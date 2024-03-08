一年一度的中港大排光雕展在三月一日開幕了，
今年是為了迎接3/14的白色情人節。
趁著週日晚上沒雨，趕緊來去趕集(大誤)。
我從自立街這頭中港廣場開始逛起，
這裡有雙手拼成的愛心，有守護愛情的意象。
順著步道往下走，有經過海底隧道的感覺。
愛情運河的燈光從倒伏壩流瀉下來。
中間有些小魚(燈)，也有漂亮的大鯨豚。
這隻藍鯨也很美，倒影一併收入。
順著走下去是這區有燈籠和風車，晶瑩剔透還不錯，但水下的線好多。
感覺和前年的水母有點像，但我覺得水母比較好看。
2022年看這裡→2022年鯨彩中港光雕展
隔著走道有一區星海，燈光加上倒影感覺很密。
然後就會看到一艘船和倒影，象徵著愛情啟航。
後方的白燈會跑，有風和海浪的意象。
突然轉頭看到堤岸邊有炮仗花，明年再來看看是否能開得很密。
經過自信橋下有投影燈光，有可愛的熱帶魚和小美人魚。
過了自信橋，是月光戀人的主題。
來參觀的人很多，一起走過光之門廊。
這個遠看像個大燈籠或屋子，
近看有開口，好多人在排隊進入拍照。
過了幸福橋，有愛情精靈降落，水中也有好多倒影，很可愛。
中港大排步道平常就是個散步健走的好地方，
這幾年春節過後會布置燈會，也很有可看性。
過了昌盛橋，就是玫瑰愛情海，有四朵藍色玫瑰，相當吸睛。
上方和下方都有燈海，是名符其實的星光步道。
過了昌隆橋是愛的迫降，遠看像彩色的燈籠廊道，
近看更像熱氣球。
過了熱氣球廊道，出現了冰雪樹枝的感覺。
這一段也是像廊道一般，
從側面拍倒影也蠻好看的，有耶誕節的氛圍。
過了昌隆橋有個很有趣的鞦韆，坐上去搖啊搖，
上面的蝴蝶就會擺動，還會變顏色，
而且蝴蝶的擺動大小和搖的幅度似乎有關。
大家排隊體驗，旁邊有人管理，坐上去有一定的秒數喔。
往前走有好多蜻蜓和蝴蝶，很夢幻。
最後走到中原路彩虹橋，就是終點囉。
往年繼續往北還有燈展，今年只到中原路彩虹橋喔。
回程沿著中華路人行道走，中港大排兩岸樹上都還有燈，
往下看也是不錯。
今年感覺做得不錯，展期從3/1~3/24，每天晚上六點到十點亮燈，
好友們可以把握時間來觀賞喔。
地點：新北市新莊區中港大排景觀步道(自立街至中原路段)