桃園平鎮美食「秘醬滷味」，知名連鎖滷味在龍岡的分店新開幕啦！地點靠近南亞技術學院/中壢龍福親子館/龍岡圖書館/忠貞市場等地！滷味種類很多，吃起來是偏甜的南部口味，若重口味的朋友也可以請店家加點蒜頭和辣椒，味道會更香更好吃喔！而滷味的餐點品項都是限量供應，晚來就吃不到啦，記得要先加入店家的LINE社群預約唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

🔍 我的FB粉絲團：瑋瑋 美食萬歲 Facebook

🔍 我的IG粉絲團：瑋瑋 美食萬歲 Instagram

【秘醬滷味-桃園中壢龍東店】

▋地址：桃園市中壢區龍東路446號

▋電話：無營業用電話（點我加入店家LINE社群）

▋營業時間：15:00-22:00

▲「秘醬滷味」在桃園龍岡的分店新開幕啦，地點靠近南亞技術學院/中壢龍福親子館/龍岡圖書館/忠貞市場等地！建議可以先加入店家的LINE社群訂餐，開車可以暫停在門口取餐，但騎車前來會更便利！

▲這是「秘醬滷味」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）！

左下角有「中壢龍東店的LINE社群」可以掃描QR CODE加入，舉凡最新消息、優惠活動、線上預先點餐、公休資訊 都會在line 社群內協助唷！

▲「秘醬滷味-桃園中壢龍東店」沒有提供內用區，餐點僅供外帶，他們的滷味整整齊齊擺放在櫥窗內，想吃什麼品項就直接跟店家點餐！

▲「秘醬滷味」的品項豐富多元，食材皆為當日新鮮現滷且限量供應，太晚來想吃的品項可能就賣完了，只好明天請早啦！

▲「秘醬滷味」是源自上海失傳的滷味配方，使用獨門秘醬滷製而成，味道吃起來是偏甜的口味！切好的滷味還會再淋上獨門秘醬調味，直接吃就很入味👌

▲「秘醬滷味-桃園中壢龍東店」開幕期間享有滿百送麵的優惠（活動至2024年3月31日止）

【秘醬滷味｜好吃的冷滷味專賣】

▲因為店家無提供內用座位，所以我們就是點了幾樣想吃的滷味外帶回家享用！能在家裡輕鬆地邊看影片邊吃滷味，也是很幸福的享受呢🥰

▲店家的蒜頭和辣椒可以直接加在滷味裡，也可以請店家另外包！都可以在點餐時告知店家唷👌

▲這冷滷味的醬汁不會過鹹～清爽好吃無負擔～我自己是蠻喜歡的～買回家當下酒菜或是幫餐桌加菜都很讚！

▲2024年3月31日前有滿百送麵的優惠，吃滷味配個麵會比較有飽足感，如果不吃麵，老闆說也可以幫你換成其他等價的食材喔，超佛心的👍

▲因為是冷滷味如果沒有馬上吃，可以先冰冰箱，最晚隔天把他消滅就沒問題了！但我建議把冰過會硬掉的食材先吃掉，例如米血或甜不辣等，這樣隔天再吃才不會影響食材的口感！

▲脆腸的口感還不錯，我自己有再把他剪更小塊一點，這樣會更好入口！

▲土豆很香耶，這很適合配飯和下酒，在其他滷味店很少看到有賣土豆的說！

▲滷炸豆腐是店家獨門推薦，這豆腐吸收滿滿了醬汁，一口咬下還會噴汁呢！

▲鴨翅是我老公必點的下酒菜～若你是愛啃骨頭的朋友就肯定要點～享受充滿滷汁的骨髓香氣！

▲米血是我每次必點的基本款～他們的米血不會黏牙～我還蠻喜歡的！

▲甜不辣口感厚實～甜不辣的魚漿香氣和秘醬的滷汁很合拍！

▲滷大腸處理的還蠻乾淨的，不會有臭腥味，但我覺得可以切得更厚實一些，吃起來會更有咬勁😋

▲因為蔬菜類的調味比較淡，所以食材都可以吃到蔬菜的原味，不會被滷汁的味道蓋掉！而每一份蔬菜都還保有食材的脆度～不會因為滷過而影響原本的口感喔！

▲這個鹹芋頭籤裡面可以吃得到滿滿的芋頭顆粒，用料很實在耶！芋頭控肯定不能錯過！

▲滷鴨血是限量供應的，他們的鴨血口感不像是果凍．我覺得有比一般鴨血更紮實一點！

▲白蘿蔔煮到很透～而且不會吃到粗粗的纖維～還蠻入味的唷！

▲鳥蛋入味好吃～小朋友看到會想要搶來塞進嘴裡😂

▲雞蛋百頁豆腐吃起來有比一般的百頁豆腐口感更綿密軟嫩一些～也是店家必點的招牌品項喔！

整體來說，這間「秘醬滷味-桃園中壢龍東店」無提供內用座位，就是方便外帶的冷滷味！他們的滷味醬汁口味是偏甜的那種，重口味的朋友可以請店家加點蒜頭和辣椒，味道會更香更好吃！冷滷味就是特別適合在平常沒什麼胃口時買來填飽肚子，也很適合幫餐桌加菜或是當下酒菜喔！個人比較喜歡的品項是手工米血、滷炸豆腐、鹹芋頭籤、雞蛋百頁豆腐、蘿蔔、鳥蛋😋 有路過就可以買來嚐鮮看看唷👌

***本文感謝”秘醬滷味-桃園中壢龍東店”邀約,內文為真實感受分享***

【桃園地區｜NEW OPEN】

桃園八德美食｜『日式石頭燒肉-八德尊榮旗艦館』好吃的燒肉及鍋物吃到飽～還有生魚片&握壽司等高品質食材（附設特約停車場）

桃園中壢美食｜『熾焰手串』中原夜市必吃～肉串裡包入蔬果！必吃豬肉溏心蛋,豬肉葡萄,豬肉芋頭,牛肉水蓮！

桃園中壢美食｜『咱們小聚食堂』中壢SOGO海華商圈周邊的台式餐酒館～下飯又好吃的經典台式料理餐廳！

【桃園火鍋懶人包】

▲延伸閱讀：桃園火鍋推薦｜2020年『20間桃園火鍋懶人包』小火鍋&麻辣鍋&吃到飽&壽喜燒&套餐式火鍋!

【桃園麵飯小吃懶人包】

▲延伸閱讀：桃園美食推薦｜『45間麵飯小吃懶人包』在地人必吃的飯食麵攤小吃總整理!

【桃園隨手點心懶人包】

▲延伸閱讀：桃園美食推薦｜『桃園中壢龜山33間隨手點心懶人包』必吃的解饞小吃及甜點精選集~

【桃園早餐懶人包】

▲延伸閱讀：桃園美食推薦｜2020年『桃園20間早餐懶人包』中西式早餐及早午餐Brunch精選!

【桃園龜山／林口長庚美食懶人包】

▲延伸閱讀：桃園龜山美食｜『林口長庚35間美食懶人包』包含早餐,早午餐,火鍋,牛排,小吃,輕食,簡餐全紀錄!

如果您喜歡我的文章，歡迎來信洽談合作。

私訊粉絲團：https://www.facebook.com/vivaweiblog/

E-MAIL請洽：

版權所有 © 瑋瑋美食萬歲

(非邀約合作店家,嚴禁使用圖文做為商業用途,嚴禁擷取我的圖文做任何背書)

延伸閱讀