【臺南美食】台南預約制無菜單料理，坐在板前看料理長現場製作割烹料理，提供板前座位及包廂空間~鮨本味



『鮨本味』台南預約制無菜單料理，坐在板前看料理長現場製作割烹料理，提供板前座位及包廂空間。

無菜單料理-鮨本味



位於南科附近的『鮨本味』是無菜單料理餐廳，都是客人進來後才開始製作餐點，想吃的朋友一定要預約，好讓料理長先備料。很多人都聽過おまかせ，意思就是把需求告訴師傅，讓師傅全權幫你處理，而無菜單模式在高級日本料理或是日本當地蠻常見的。

『鮨本味』標榜割烹的無菜單料理，料理長洪基哲之前在北部工作，後來回來臺南把自己的拿手料理帶給臺南的朋友，採用當季蔬果或是時令海鮮，現場製作割烹料理。因為會依照季節性和當天備料，所以每次來吃的到料理都不一樣。

店內環境



全預約制的用餐環境，食材都是新鮮備料，所以想要享受美食一定要先預約。無菜單割烹料理，特別的是割烹的特點是吧台和用餐區為一個開放式空間，一邊吃飯一邊看著料理長做菜。

板前的位置只有10席，座位旁邊還有一個水族箱，養著鹹水魚，有倒吊、小丑魚、螃蟹和龍蝦。



後方也有兩間包廂，每個包廂可以坐8個人，兩個包廂是可以打開變成一個同空間，也很適合家庭聚餐。

無菜單割烹料理



『鮨本味』提供三種價位的無菜單料理：

●平日中午限定，週二~五午餐時段：$1800/人+10%，有8道料理。

●午、晚餐，週二~日午餐和晚餐時段：$2500/人+10%，有14~16道料理。

●午、晚餐，週二~日午餐和晚餐時段：$3500/人+10%，有17~19道料理。

※無菜單就是由料理長依季節性或當天備料情況料理，所以客人每次吃到的料理都不同。

※品項、價錢請依現場公告為準。

酒品



吃日式料理當然要配著日本酒好適合，店內也有販售日本酒。《品項、價錢請依現場為準》《未成年請勿飲酒》

平日午餐($1800/人)無菜單



『鮮魚醋凍』

清爽的開胃菜，微微酸的味道搭上吃起來像果凍的小點讓人吃完覺得爽口，料理長小巧思的放些小黃瓜增加脆脆口感。



『季節赤身』

一次吃四種赤身，有來自長崎的真鯛、台灣的鰆魚、鹿兒島縞鰺和長崎鰤魚。想不到鰆魚就是我們俗稱的土魠，第一次吃土魠的赤身，魚肉較沒有油脂但口感是嫩的不柴。縞鰺是白甘，白甘是比紅甘更少見的魚種。真鯛肉質口感細緻。鰤魚生魚片的口感滑順，油脂感較多一些。



『松葉蟹松露玉子蒸』

選用北海道的松葉蟹，已經去殼把肉取出來，搭配蒸蛋滑嫩口感，用松露的味道幫玉子蒸加分，看到蛋裡一點一點黑色點點，那個便是松露，挖開的時候整個蛋香和著松露的香氣真的讓人停不下來的一口接一口。



『鰆魚(土魠)』

台灣土魠用照燒的方式去烤，搭配醬油蘿蔔泥，再擠點檸檬。



『澳洲和牛』

這是選用澳洲和牛，肉質帶點粉紅色，臀上蓋部位帶著油脂，口感細膩更嫩。搭配蔥鹽和蒜片。



『鰻魚釜飯』

這道也是令我難忘的一道，為了讓客人吃到最佳口感，從米到鰻魚都是客人進店才處理，將生米放到陶鍋煮，烤過的鰻魚表皮酥酥讓我到現在還是很回味這道料理。一口咬下可以同時吃到魚皮的脆和魚肉的滑嫩口感，鰻魚是來自於雲林。搭配鰻魚釜飯是昆布佃煮、柚子蘿蔔。



『味噌湯』

味噌湯也是日本料理必備湯品，湯頭不死鹹。



『甘物』

料理長製作的紅豆慕斯，紅豆很飽滿完整，慕斯裡也加了紅豆，味道不會太甜不會膩口。

午. 晚餐($2500/人)無菜單



『鮮魚醋凍』

清爽的開胃菜，把魚肉包進果凍裡，吃的到魚肉，果凍入口即化。



『真鯛佐醋凍』

長崎來的真鯛，肉感細緻，新鮮的魚肉吃起來就是鮮甜，搭配醋凍，口感清爽。



『生魚片』

北海道的干貝，不要咬斷，直接入口感受鮮甜感。炙燒過的鰤魚搭配柚子胡椒。



『桂丁雞玉子蒸』

滑嫩蛋香的玉子蒸，搭配的是帶皮的桂丁雞再擺上起司做炙燒。桂丁雞是放牧飼養純種土雞，皮薄、肉結實。



『甘鯛(馬頭魚)』

台東甘鯛用烤的，搭配醬油蘿蔔泥和檸檬。



『握壽司』

炙燒的鰆魚握壽司，青森黑鮪魚中腹油脂豐富，肉質鮮美帶綿。



『米果鰆魚』

外層是以柿種做的麵衣體，酥炸鰆魚和炸的玉米，再撒上紫蘇鹽提味。



『伊比利豬』

西班牙的伊比利豬肉，帶著厚實感，搭配櫛瓜、鹽昆布、醋漬洋蔥、蒜片和蔥鹽。



『鰻魚釜飯』

從米到鰻魚都是客人進店才處理，將生米放到陶鍋煮，烤過的鰻魚上層酥酥，還可以吃到多油質和滑嫩口感，鰻魚是來自於雲林。搭配鰻魚釜飯是昆布佃煮、柚子蘿蔔。



『厚玉子』

吃起來不像玉子，上桌時，乍看超像蜂蜜蛋糕的外型，上層的咖啡色表層。跟一般的玉子燒不一樣，不單單只是蛋和調味，為了讓口感更紮實軟嫩，裡面還加了山藥、魚漿，一點也不簡單。



『太卷』

滿滿海鮮餡料的太卷，再來個海膽和鮭魚卵，海味更明顯。醋飯也是在板前現場用木盆拌攪製作的，兩卷入口真的很滿足。



『味噌湯』

來一碗味噌湯當個收尾，暖暖胃很舒服。



『甘物』

料理長製作的紅豆慕斯，紅豆很大顆很完整，慕斯也加了紅豆。

午. 晚餐($3500/人)無菜單



『梅醬雞肉大根卷』

開胃菜是富山灣的螢烏賊，小小隻的還蠻可愛的，旁邊是台灣桂子雞搭配醃漬大根卷。



『厚岸生蠔』

現剖的北海道生蠔，淋上醋凍，擺上小黃瓜和辣蘿蔔泥，沒有腥味而且超鮮甜。



『白蝦』

炸海苔脆脆口感帶點厚度，再擺上富山灣生食白蝦和魚子醬，整個就好奢侈。



『黑鮪魚中腹』

切成塊狀的青森黑鮪魚中腹，油脂感和口感更明顯，搭上蛋黃醬、山藥和海膽，海膽給的超大方，這道也是另我超級懷念。



『明蝦真丈』

把澎湖明蝦磨碎成糜做成真丈，口感細緻軟，湯裡裝飾著滑嫩的甜菠菜，還有細絲昆布增加湯品的口感。



『鱈魚白子』

鱈魚白子就是鱈魚的精囊，真的是高檔貨色，而且季節性的，不一定每次都能幸運的吃到，小編也是第一次吃到白子，吃起來比豆腐更綿密。



『鰤魚荒煮』

長崎鰤魚使用醬油燉煮的荒煮烹煮法。



『鰺魚』

長崎竹筴魚做成的壽司，你看看附著海苔那圈就是竹筴魚，搭上青蔥捲在一起，吃得到魚肉的鮮甜。



『鰻魚手卷』

小編印象深刻的一道料理，鰻魚再用炙燒的方式，讓皮呈現超脆口感，底下還配著紫蘇葉、山椒粉、海苔，吃進嘴裡的層次感真的令人難忘。



『握壽司』

青森黑鮪蛇腹就是俗稱的大腹，油脂感比中腹更加明顯，香氣也更香。另一貫是鹿兒島白甘握壽司。



『松葉蟹海苔揚』

酥炸玉米和海苔包著松葉蟹肉的海苔揚，沾上芥末美乃滋還蠻香的。



『日本A5和牛菲力』

個人喜歡的和牛莫過於日本A5和牛，油脂感和香氣更重，和牛外層全熟狀態，裏頭還保留著粉紅色。搭配鹽昆布、櫛瓜、馬鈴薯泥、蒜片。



『厚玉子』

製作很耗時的一道料理，吃起來像蜂蜜蛋糕的口感，加了山藥、魚漿、雞蛋。



『散壽司』

個人也很喜歡散壽司，這一碗看起來就好豐盛，有厚玉子、小黃瓜、鮭魚卵和多款生魚片。



『味噌湯』

來一碗味噌湯當個收尾，暖暖胃很舒服。



『甘物』

料理長製作的紅豆慕斯，紅豆很大顆很完整，慕斯也加了紅豆。

店家資訊



『鮨本味』是預約制無菜單割烹料理，因為備料及食材季節性，所以每次吃到的料理都不一樣。坐在板前看著料理長製作料理過程，有點像是扭蛋一樣，你永遠不知道下一道會出什麼料理，令人期待又驚喜。

鮨本味

【地址】台南市新市區富林路356號(Google地圖)

【電話】06-5897788(預約制)

【時間】12:00~14:00、18:00~21:00

【公休】每週一

【網址】粉絲團、IG、線上預約

【停車】店前有免費停車位

【備註】

●現金、刷卡、Apple Pay。

●品項、價錢、服務及環境請依現場為準。

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●每個人對於口感、景點、感受等皆不同，分享文章皆是小編個人經驗及想法。

●文章純屬個人經驗分享，不對店家做推薦及背書。

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