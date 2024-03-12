外酥內軟，堅持手作柴燒，每天新鮮出爐，賣的不只是麵包，還有溫度。

黃金傳說有二家店，一家在南庄老街，一家在十二寮，這回讓我們聞香而來的是十二寮店，減糖、減油、奶素與全素，沒有加蛋讓素食者能安心食用。

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偶見餘煙燎燒，四周飄散出陣陣木柴香，巨大的煙囟遠遠看來特別醒目，這裡是黃金傳說十二寮店，位於農業園區橋頭第一間，進入十二寮之前一定會先留意這棟建築。

十二寮店很貼心地規劃無障礙坡道，讓帶輪子的設備都能輕鬆地入內用餐。

L型的落地窗讓店內空間瞬間明亮起來，暖色系的木製桌椅顯得溫馨又有溫度，旅人自在的用餐並聊了起來，沒有吵雜的喧嘩聲，只有和樂融融的景象。

生吐司、竹炭乳酪、洛神莓果、抺茶紅豆、地瓜、堅果、巧克力乳酪、水果、雜糧與起司… 等，口味多到讓人產生選擇障礙，甚至有低糖甜點及伴手禮，既是餐廳也是商店。

往裡頭走去，還有一些靠窗的座位可供選擇，我們比較喜歡這裡的視野。

十二寮店以室內座位為主，南庄老街店則有較多的戶外座位，同時還是寵物友善店家，大家自行酙酌嘍。

既然是手作柴燒麵包專賣店，餐點自然是以麵包為主，我們另外點了焗烤飯應付正在長大的青春期男孩。

十二寮店為自助點餐，除刷卡以外，提供多種支付方式。

父子倆反其道而行，難得選擇（珍珠鮮奶茶、芋頭珍珠鮮奶），反倒平常喜愛珍奶的我，當天選擇熱呼呼的（榛果拿鐵）暖暖胃。

粉圓煮的很棒，口感又彈又Q，讓人有小小的滿足。

激似某大賣場的牛肉捲，可不是現成品，而是店家親手做的，餅皮很不一般，有種療癒感，牛肉內餡調味恰到好處，以為小小一捲，還沒吃到最後一口便有飽足感。

厚實起司的櫻桃鴨烤餅，不僅會牽絲，還非常濃郁，麵皮酥脆，鴨肉軟嫩不乾柴，青少年可是不客氣的狂嗑好幾塊。

青少年為了最愛的起司，又擔心餓肚子，點了這份香氣四溢的燻雞焗烤飯。米飯是我最愛的粒粒分明，而起司不過於鹹膩，嫩雞肉份量十足，美味不在話下！

嘴裡有麵包，眼裡也有麵包，從窯子裡熱呼呼的出爐，澎澎的表面可愛極了。

打卡送麵包餅乾，非常酥脆，帶點微微的焦香氣與甜味，味道挺是特別。

順手帶了伴手禮給喜歡漬物的婆婆，據說味道不錯，挺滿意的。

十二寮店門口及對面皆可停車，非常方便。

有機會來到十二寮農業園區，別忘了進來坐坐，品嚐這山中飄散的柴燒麵包香。

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■ INFORMATION ■

週一至週五 0900AM – 1800PM

週六、週日 0830AM – 1800PM

可訂位 (03)760-2313

新竹縣峨眉鄉湖光村14鄰西河排8-13號

※ 專屬停車場