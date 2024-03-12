米其林比必登推薦常勝軍餐廳「雙月食品社」在家也吃得到，會不會太幸福惹！以往要到雙月餐廳才吃得的兩款人氣招牌，現在在2個不同通路可以買到了哦！！

目前「雙月阿甘剝皮辣椒雞湯」在全台好市多獨家上市販售中，而「雙月愛恨椒芝麵」在全家便利商店和全家行動購可以購買到，敲碗未來雙月愛恨椒芝麵也能在好市多一次買齊。

香辣回甘的「雙月阿甘剝皮辣椒雞湯」就是如此迷人！！

「雙月阿甘剝皮辣椒雞湯」包裝設計選用大量與剝皮辣椒同色系的墨青色，金色反光”雙月阿甘剝皮辣椒雞湯”字樣，看起來貴氣穩重，年節送禮買來送親朋好友也好合適。

內容： 2包雞湯包+2包剝皮辣椒包，共2520公克，有特別註明固形體（雞肉+剝皮辣椒）800公克，每包約2～3人份量，食材嚴選「台灣土雞腿」與「阿甘剝皮辣椒」。

要煮的前1~2晚拿出來冰冷藏先解凍，基本就是倒鍋裡加熱煮沸即可。

想品嚐原汁原味雙月餐廳店內吃到的好味道，一次放進２大包雞湯包，雞湯包內有土雞腿肉與剝皮辣椒，雞肉份量還真不少。

再加入附的雙月秘製剝皮辣椒包。

接下來就是開火等煮滾，中間需要用湯匙攪動以防雞肉沾黏到鍋子。

一碗香噴噴的暖心雙月阿甘剝皮辣椒湯就完成了，這碗可是滿滿的膠質，我留了一小碗沒喝完，放進冷藏晚上要熱來喝時，雞湯已成膠凍狀！！如此用心把雞肉營養膠質都燉出來，不愧是米其林推薦的極品雞湯。

燉至嫩香美味的土雞腿肉，口感鮮嫩入味，儘管是雞肉有點辣，緹緹(女兒)也愛吃，還吃了好幾塊！！香辣微脆的剝皮辣椒，越吃越辣口，但辣口不辣胃，一口雞肉、一口剝皮辣椒、再一口湯~幸福感滿滿。

剝皮辣椒湯頭香濃微辣，後韻回甘~讓人好驚艷！！

也可加高麗菜進來煮，甚至感覺拿來當成高級火鍋湯底也好適合，2包量的雞湯包再加進蔬菜、火鍋料就能變成台式剝皮辣椒火鍋。

「雙月愛恨椒芝麵」5分鐘快速吃好麵！！完美復刻雙月必點招牌椒芝麵

肚子好餓想快速吃好麵，泡麵不再是最好的選擇！！雙月人氣招牌愛恨椒芝麵有夠厲害，熱水煮滾後，從下麵到拌均不用5分鐘就能搞定。

愛恨椒芝麵須冷凍冰起來，不需要退冰，內容：中式麵條180g，椒麻醬22g，芝麻醬16g。

中式麵條不是一般需要久煮的生麵條，是已煮好再急凍的熟麵條，這也是必須要冰冷凍的原因。

熟麵條煮法更快更簡單，完全不需要技巧也不怕會把麵條煮不熟(太硬)或煮過熟(太軟爛)，只要水滾後放進麵條，煮到沸騰後…數10秒就能關火撈起。

在等煮麵時我就把獨家椒麻醬與芝麻醬剪開備用，麵一撈上來就加醬開始拌麵，邊拌邊聞到陣陣撲鼻的芝麻香。

很快一碗香辣帶勁的椒芝麵就完成~快速輕鬆上桌！！

南僑中式勁麵的麵條香滑Q彈，掌握恰到好處的關鍵~當然就是冷凍熟麵條，只能說雙月對每個細節都很講究，完美復刻在雙月餐廳內吃到的招牌「愛恨椒芝麵」好味道。

裹滿椒麻與芝麻~色澤好誘人！！入口麻香麻香，味道層次會一口口帶出來，這椒麻香~香辣過癮！！滿足我愛吃辣的味蕾~

想增添風味可加點蔥花、辣椒會更對味！！如果平常在家沒有煮飯習慣，較少有蔥花、辣椒，那就加顆雞蛋，在煮麵的同時放一顆蛋在大湯匙裡作顆半煮水波蛋。

用小湯匙把底部小心分開放在愛恨椒芝麵上，就是一碗升級版椒芝麵。

戳破蛋黃流出的蛋黃汁液拿來拌麵有不一樣的好滋味，味道會更圓滑香醇，讓椒麻香更沈穩，芝麻香更濃郁。

在家吃其林必比登推薦的美食就是如此簡單，完全不需要有什麼廚藝，就連料理小白都能輕鬆完成。

雙月阿甘剝皮辣椒雞湯在全台好市多獨家販售，下次逛好市多別忘了帶一盒回家！而雙月愛恨椒芝麵就可找找家附近的全家便利商店！！

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