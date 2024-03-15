2024台北市杜鵑花季開展了！

3/8婦女節那天天氣稍稍放晴，最近事多煩悶，

下班就搭了公車來到大安森林公園賞花。

我從新生南路與信義路入口進入，門口擺了裝置藝術與盛開的花，

有各式菊花、繡球花與杜鵑都盛開著。

沿著路走進公園，不久就看到佈置的盆花，使用花卉種類真的很多，

這張裡則有大理花、瓜葉菊和瑪格麗特。

首先來到愛心紅鶴，兩旁的花草盛開相當吸睛，我馬上就停下了腳步。

很驚訝看到漂亮花色又大朵的大理花，柔媚的花色好似牡丹。

有三種顏色的耬斗菜，還有萬鈴花(小花矮牽牛)。

很驚訝這時候見到毛地黃。

繡球花也開得漂亮，常見的品種就有藍白紅三色，還有特別的品種。

藍紫色的六倍利和流星花顏色很夢幻，但不常見。

接著往公園內走，看到了醉蝶花。

旁邊是倒下的竹編水瓶，繡球花像水一般流洩出來。

順著路走就會看到路的兩旁有好多繡球花。

一般若是上陽明山竹子湖賞繡球花，大約是五、六月，

但台北市三月的杜鵑花展也都會佈置繡球花，很神奇。

還有重瓣品種，叫做妖精之瞳，有粉色和紫色。

被繡球花圍繞的長椅，感覺坐在這裡很幸福啊！

看到一隻白色的長頸鹿在花叢中，

我看到遊客在拍照，還教她們拍張借位摸長頸鹿的照片。

順著路走就來到杜鵑花心心，

這裡的杜鵑是平戶杜鵑，花開得真滿，用一圈一圈種花好特別。

旁邊就是生態池，有不少白鷺鷥和夜鷺，

見到此景，突然發現自己好多年沒來，不太一樣了。

道路角落處佈置了好多隻木雕長頸鹿，呵呵，也太瘦了。

後方大榕樹下有些椅子，也有些花，但似乎被雨淋過，狀態不是很好。

這裡也有好幾種大理花。

還發現了烏來杜鵑。

杜鵑花也不是只有常見的平戶杜鵑，

園內有很多品種，在榕樹附近的這幾種都比較小巧。

杜鵑花心心的南面也有好多繡球花，層層疊疊，讓人流連忘返。

這一區把八個品種都聚在一起了。

有白砂糖、妖精之瞳、紅繡球、藍繡球、丑角、舞會、布魯梅斯、爆米花(愛莎)，

重瓣就有妖精之瞳和舞會兩種，長得很像，但靠近中間的花瓣形狀有點不同。

離開杜鵑花心心就發現櫻花，我以為是河津櫻，沒想到標示大漁櫻呢！

地圖上靠近南邊一點有標河津櫻，看來我還是沒走到。

循著現場演唱的音樂，來到了安森音樂派對和真束洋小屋，

這裡是鵑流不息展區，有多種杜鵑花。

醉蝶花叢裡有兩隻鹿。

小狗也來開心跑跑。

紫色狼尾草穿插其中飄搖著。

漂亮的日系洋派木建築，垂掛著常春藤與松蘿，

內外擺了許多品種的杜鵑花。

要在這裡坐下來休息或欣賞也可以。

除了平戶杜鵑，官網列出的有：

皋(ㄍㄠ)月杜鵑、久留米杜鵑、西洋杜鵑、桃園農改場育成品種、臺交杜鵑、原生杜鵑和著生杜鵑。

當天沒看到著生杜鵑，其他杜鵑花色多，非常美麗，

讓我想起好久沒去大屯自然公園欣賞幾種較少見的高山杜鵑花。

品種介紹可以參考官網

有些杜鵑花開得很滿，幾乎看不到葉子。

不過因為花瓣很薄，下過雨就不太好看了。

台北杜鵑花季的佈置都在大安森林公園北邊，11、1、2、3號入口處都有佈置。

真束洋小屋後方有好多菊花，盛開也很美。

這菊花多了一圈紫色，是藍眼菊嗎？

忘了走到三號與二號入口看一下，

後來穿越兒童遊戲場，看到了鋼彈機器人，這裡也有佈置。

在這裡發現了現在最夯的麝香木，的確有香味。

這裡也有蜀葵植株，但還沒開花。

天都黑了，繞回捷運站附近拍照。

回家後才發現我忘了去看錫葉藤，也罷，出去逛了將近兩小時，至少讓情緒穩定些。

2024台北杜鵑花季從3/1至3/31，

除了各種杜鵑花，還有繡球花、醉蝶花和其他草花，佈置得相當美，

大家可以趁著好天氣趕緊去賞花喔！

附上賞花地圖給大家參考