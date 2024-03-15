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2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

2024-03-15 12:00:00 Big Fish 人氣：114
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Big Fish

發表篇數：477篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 大安區

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 2024台北市杜鵑花季開展了！

3/8婦女節那天天氣稍稍放晴，最近事多煩悶，

下班就搭了公車來到大安森林公園賞花。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 我從新生南路與信義路入口進入，門口擺了裝置藝術與盛開的花，

有各式菊花、繡球花與杜鵑都盛開著。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 沿著路走進公園，不久就看到佈置的盆花，使用花卉種類真的很多，

這張裡則有大理花、瓜葉菊和瑪格麗特。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 首先來到愛心紅鶴，兩旁的花草盛開相當吸睛，我馬上就停下了腳步。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 很驚訝看到漂亮花色又大朵的大理花，柔媚的花色好似牡丹。

 

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有三種顏色的耬斗菜，還有萬鈴花(小花矮牽牛)。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 很驚訝這時候見到毛地黃。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 繡球花也開得漂亮，常見的品種就有藍白紅三色，還有特別的品種。

藍紫色的六倍利和流星花顏色很夢幻，但不常見。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 接著往公園內走，看到了醉蝶花。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 旁邊是倒下的竹編水瓶，繡球花像水一般流洩出來。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 順著路走就會看到路的兩旁有好多繡球花。

一般若是上陽明山竹子湖賞繡球花，大約是五、六月，

但台北市三月的杜鵑花展也都會佈置繡球花，很神奇。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 還有重瓣品種，叫做妖精之瞳，有粉色和紫色。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 被繡球花圍繞的長椅，感覺坐在這裡很幸福啊！

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 看到一隻白色的長頸鹿在花叢中，

我看到遊客在拍照，還教她們拍張借位摸長頸鹿的照片。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 順著路走就來到杜鵑花心心，

這裡的杜鵑是平戶杜鵑，花開得真滿，用一圈一圈種花好特別。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 旁邊就是生態池，有不少白鷺鷥和夜鷺，

見到此景，突然發現自己好多年沒來，不太一樣了。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

道路角落處佈置了好多隻木雕長頸鹿，呵呵，也太瘦了。

後方大榕樹下有些椅子，也有些花，但似乎被雨淋過，狀態不是很好。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 這裡也有好幾種大理花。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 還發現了烏來杜鵑。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

杜鵑花也不是只有常見的平戶杜鵑，

園內有很多品種，在榕樹附近的這幾種都比較小巧。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 杜鵑花心心的南面也有好多繡球花，層層疊疊，讓人流連忘返。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 這一區把八個品種都聚在一起了。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

有白砂糖、妖精之瞳、紅繡球、藍繡球、丑角、舞會、布魯梅斯、爆米花(愛莎)，

重瓣就有妖精之瞳和舞會兩種，長得很像，但靠近中間的花瓣形狀有點不同。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 離開杜鵑花心心就發現櫻花，我以為是河津櫻，沒想到標示大漁櫻呢！

地圖上靠近南邊一點有標河津櫻，看來我還是沒走到。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 循著現場演唱的音樂，來到了安森音樂派對和真束洋小屋，

這裡是鵑流不息展區，有多種杜鵑花。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 醉蝶花叢裡有兩隻鹿。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

 小狗也來開心跑跑。

 

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紫色狼尾草穿插其中飄搖著。 

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

漂亮的日系洋派木建築，垂掛著常春藤與松蘿，

內外擺了許多品種的杜鵑花。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

要在這裡坐下來休息或欣賞也可以。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

除了平戶杜鵑，官網列出的有：

皋(ㄍㄠ)月杜鵑、久留米杜鵑、西洋杜鵑、桃園農改場育成品種、臺交杜鵑、原生杜鵑和著生杜鵑。

當天沒看到著生杜鵑，其他杜鵑花色多，非常美麗，

讓我想起好久沒去大屯自然公園欣賞幾種較少見的高山杜鵑花。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

品種介紹可以參考官網

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

有些杜鵑花開得很滿，幾乎看不到葉子。

不過因為花瓣很薄，下過雨就不太好看了。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

台北杜鵑花季的佈置都在大安森林公園北邊，11、1、2、3號入口處都有佈置。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

真束洋小屋後方有好多菊花，盛開也很美。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

這菊花多了一圈紫色，是藍眼菊嗎？

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

忘了走到三號與二號入口看一下，

後來穿越兒童遊戲場，看到了鋼彈機器人，這裡也有佈置。

 

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在這裡發現了現在最夯的麝香木，的確有香味。

這裡也有蜀葵植株，但還沒開花。

 

2024台北杜鵑花季在大安森林公園繽紛登場

天都黑了，繞回捷運站附近拍照。

回家後才發現我忘了去看錫葉藤，也罷，出去逛了將近兩小時，至少讓情緒穩定些。

 

2024台北杜鵑花季從3/1至3/31，

除了各種杜鵑花，還有繡球花、醉蝶花和其他草花，佈置得相當美，

大家可以趁著好天氣趕緊去賞花喔！

 

附上賞花地圖給大家參考

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