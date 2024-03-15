今天要介紹的這一家小吃店

是附近不少人從小吃到

而店內其中一項商品

更是還沒有到早上11點就賣光光

想要吃的話還要提早來吃才行

這麼有魅力的小吃店

就位於台北萬華

西園路二段巷弄裡的

嘉義排骨肉羹

不到中午１１點就吃不到排骨酥湯了

嘉義排骨肉羹 目錄

嘉義排骨肉羹 店內環境

嘉義排骨肉羹 菜單

嘉義排骨肉羹 推薦餐點

嘉義排骨肉羹 評價

嘉義排骨肉羹 影片介紹

嘉義排骨肉羹 店家資訊

嘉義排骨肉羹店內環境

店家的室內空間算是居家型兼店內空間

所以會有一些少數的雜物

但整體來說，還好~

而且裡面還有電視

但夏天可能就比較悶熱

嘉義排骨肉羹菜單

餐點有肉羹、排骨酥湯、筒仔米糕

還有乾麵

價格算是中規中矩~

排骨麵 70元

去的時候運氣很好

剩下最後一份~

雖然他的名字叫排骨麵

但實際上是排骨酥麵

排骨熬的非常的軟爛

裡面的軟骨也可以吃下去

味道還滿香的~

湯頭清甜

帶著微微的醬油香味

微鹹香感

非常的迷人

搭配麵條一起吃

味道剛剛好

1碗70元的排骨酥麵

這樣子的份量這樣子的價格

算是非常不錯

雖然整體來說沒有特別驚艷的地方

但味道真的非常不錯

跟我們一般常吃的排骨酥麵有一個不一樣的點

那就是裡面沒有加油蔥

但味道一樣的美味吸引人

如果早上想來吃一碗美味的排骨酥麵

這家真的很推薦 可以來試試

嘉義排骨肉羹 影片介紹

2023萬華美食懶人包

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店名：嘉義排骨肉羹

營業時間：早上06:30~13:00

地址：108台北市萬華區西園路二段140巷31號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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