今天要介紹的這一家小吃店
是附近不少人從小吃到
而店內其中一項商品
更是還沒有到早上11點就賣光光
想要吃的話還要提早來吃才行
這麼有魅力的小吃店
就位於台北萬華
西園路二段巷弄裡的
嘉義排骨肉羹
不到中午１１點就吃不到排骨酥湯了
店家的室內空間算是居家型兼店內空間
所以會有一些少數的雜物
但整體來說，還好~
而且裡面還有電視
但夏天可能就比較悶熱
餐點有肉羹、排骨酥湯、筒仔米糕
還有乾麵
價格算是中規中矩~
去的時候運氣很好
剩下最後一份~
雖然他的名字叫排骨麵
但實際上是排骨酥麵
排骨熬的非常的軟爛
裡面的軟骨也可以吃下去
味道還滿香的~
湯頭清甜
帶著微微的醬油香味
微鹹香感
非常的迷人
搭配麵條一起吃
味道剛剛好
這樣子的份量這樣子的價格
算是非常不錯
雖然整體來說沒有特別驚艷的地方
但味道真的非常不錯
跟我們一般常吃的排骨酥麵有一個不一樣的點
那就是裡面沒有加油蔥
但味道一樣的美味吸引人
如果早上想來吃一碗美味的排骨酥麵
這家真的很推薦 可以來試試
營業時間：早上06:30~13:00
地址：108台北市萬華區西園路二段140巷31號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
延伸閱讀，繼續看下去：