新竹市美食「剛剛好食」，地點鄰近竹科、新莊火車站、竹中火車站，新竹好市多！竹科工程師們最愛的商務便當！每日堅持新鮮現做餐點，不使用預製品，餐點口味多元，是有質感的西式餐盒便當！給小朋友吃也很安心！很適合當作商務會議便當、論文口試餐盒、野餐外帶餐盒等！還有貼心提供全素餐盒供選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU、外送距離門檻等資訊供參考！

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▲新竹竹科工程師們最愛的商務便當「剛剛好食」終於開設實體店面啦，想吃直接到店買最方便！若是訂購的數量超過40份，就要提前致電向店家預訂喔！

▲店內空間寬敞明亮，座位數也蠻多的，雖然來外帶的客人比例比較高，但若您想要在店裡面用餐也不成問題啦👌

▲店內除了收現金以外，也有提供LINE PAY及街口支付等行動支付方式！

▲現在可以直接到現場購買，不用像以前一樣透過網路預訂，方便許多！掃描店家的QR CODE，即可加入LINE好友，開始點餐喔！

【剛剛好食｜完整菜單MENU】

▲這是「剛剛好食」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲想要訂餐的朋友們，可以參考店家的訂購須知（更詳細的訂購須知內容請點我）

▲這是店家公告的外送距離門檻，若有不清楚的部分，都可以致電詢問店家喔！

【剛剛好食｜堅持新鮮現做的餐點】

▲店家堅持每日新鮮現做餐點，不使用預製品，嚴選的食材使用少油少鹽的方式料理，吃得到食材本身的風味，讓外食族也能吃得安心又健康！

【剛剛好食｜精緻有質感的餐盒便當】

▲餐盒上都有貼心附上一次性的免洗餐具、紙巾及牙籤等備品！但如果你有自己準備環保餐具，就可以請店家不用額外付上餐具喔👌

▲店家有價格較親民的經濟餐盒，也有最受歡迎的商務餐盒，還有貼心提供茹素者可以吃的素食餐盒！可以滿足各個不同的消費族群🥰無論是要招待賓客、論文口試或試自己想吃都很OK👌

▲雖然「剛剛好食」的便當不是主打健康餐盒，但是他們的食材堅持每日新鮮現做餐點，不使用預製品！在家懶得自己下廚時，我就會將食材稍微過水一下再給寶貝吃，可以吃同一個餐盒也是挺方便的✌️

【精緻商務餐盒－義式獵人燉雞】

▲「剛剛好食」的料理手法發想於＂做出以餐點遊歐洲的概念＂，來搭配與眾不同的特色餐盒！所以他們的餐盒便當比起市售的便當，除了視覺上更具震撼，風味上也是不同等級，就是高出一個檔次阿👍

▲獵人燉雞上面加了紅蘿蔔、彩椒、西芹、橄欖及多種香料，會先將雞腿肉下鍋煎過，然後拿肉肉上的油脂下去炒蔬菜，再加上少量的水和大量的白酒下去燉煮！將蔬菜的鮮甜都燉到雞肉裡面，是道很費工的義大利傳統料理！

▲這是蜂蜜芥末醬的生菜沙拉配上鮮蝦～沙拉口感爽脆～蝦子也很新鮮！

▲商務餐盒皆有開胃菜、前菜、沙拉、時蔬、主食及湯品～就是一個將西餐做成餐盒的概念～肯定可以能讓你吃得好也吃得飽🥰

▲餐盒裡的飯未免也太可愛了吧，這是捏成一球球的藜麥飯糰，口感吃起來很Q很紮實，可以吃得到藜麥的香氣，我直接給湯包抓在手上當小飯糰吃，他超級愛🥰

▲蛋料理通常會是烘蛋或是不同口味的蒸蛋！而今天的是「奶油野菇蒸蛋」，蒸蛋上面加入的紅椒粉和炒香過的菇類，還有奶油洋蔥！這滑嫩的蒸蛋大人和小孩都很愛呢！

▲所以他們的餐盒從主食到配菜都相當用心，就連餐點搭配的湯品也毫不馬虎呢！湯品每日都會不太一樣，這天喝到的是「義式番茄蔬菜湯」，可以喝得到番茄及洋蔥等食材帶出來的酸甜滋味！

【精緻商務餐盒－香蕈拌飯】

▲「剛剛好食」也有為茹素的朋友們打造出美味的素食餐盒！這款「香蕈拌飯」是以菇類為主要食材，營養價值很高！老闆說這個素食便當是他最愛的TOP1口味，因為這個香蕈真的是很香很好吃啊🤩

▲這香蕈是以鴻喜菇和美白菇下去煸炒，讓菇類鮮甜多汁的原味更被凸顯，建議可以將蕈菇和藜麥飯攪拌均勻後品嚐！而一旁的配菜還有大朵又厚實的香菇，吃起來特別Juicy多汁呢！

▲餐盒內有小黃瓜配甜椒，溫沙拉佐峰蜜紅酒醋醬（內有生菜、番茄、杏鮑菇、香菇、花椰菜），薑黃鷹嘴豆，豆腐則是淋上店家自製的迷迭油！

▲素食餐和當然也有搭配專屬的素食湯品，素食湯品是常態的「養生菇菇湯」，裡面有滿滿的香菇，喝起來清爽好喝無負擔！

【經濟餐盒－迷迭豬排】

▲經濟餐盒的價格較親民，且沒有額外附贈湯品，主要就是看每個消費者的需求，我自己是覺得沒有湯品也OK，因為我的肚子才有多餘的空間買杯手搖飲料來喝🤣

▲店家使用溫體豬肉醃漬一天，這樣肉肉吃起來才會較入味！我們家湯包很愛這個迷迭豬排，拿在手上吃超方便的啊！但因為這款豬肉的調味比較重，所以我還有額外過水才讓他吃就是了👌

【經濟餐盒－普羅旺斯雞腿排】

▲這款雞腿可以說是店家最熱賣的招牌品項，也是最穩的安全牌，雞腿排使用多種香料醃漬，上面是比較解膩的醬汁，吃起來會更順口！

而藜麥飯上面都會搭配店家自製的開胃菜「蘋果紫高麗」，很適合搭配肉類主餐一起享用！

▲蔬菜有高麗菜、彩椒、玉米筍、花椰菜及杏鮑菇！其中高麗菜、彩椒、杏鮑菇是用烤的，而玉米筍和花椰菜是用水煮的方式料理！

老闆說他的餐點不是健康餐，是歐式西餐的概念，將料理透過適當的調味，更能帶出食材獨一無二的風味！

▲普羅旺斯雞腿排的外皮烤到金黃色，香氣十足，肉質軟嫩多汁，味道很足，吃起來很下飯呢！愛吃雞肉的朋友，點這份普羅旺斯雞腿排準沒錯啦✌️

整體來說，這間「剛剛好食」是竹科工程師們最愛的商務便當！每日堅持新鮮現做餐點，不使用預製品，餐點口味多元，個人特別喜歡的是＂義式獵人燉雞＂和＂普羅旺斯雞腿排＂，店家還有貼心提供素食餐盒，可以滿足更多人的需求！就是間有質感又用心的西式餐盒便當新選擇👌

***本文感謝”剛剛好食”邀約,內文為真實感受分享***

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