和朋友約在桃園小聚時，找到這家在巷弄中的質感咖啡廳！當時最讓我有興趣的是他們的咖啡茶，有咖啡香氣的茶!!!!不僅咖啡茶，還有職人手沖、冰滴！ML coffee 慕光咖啡工作室的咖啡是我平常不喜歡咖啡酸味的人，也都很愛的咖啡！早午餐、下午茶都很適合

ML coffee 慕光咖啡工作室(粉專/官網)

📍桃園市桃園區慈德街87號

☎️0918 316 319

🕰週一至週日 10:00~18:00

加入line好友，直接領取手沖咖啡券

ML coffee 慕光咖啡工作室 交通及地理位置

ML coffee 慕光咖啡工作室在一條巷弄中，非常安靜！店裡乾淨明亮，很適合早起來吃份早餐，或是下午茶配個咖啡和蛋糕

ML coffee 慕光咖啡工作室 菜單

早餐推薦大家點熱壓吐司套餐，配上一碗沙拉、一杯飲品，份量滿剛好的👉完整菜單及咖啡品項

下午茶可到櫃台挑選蛋糕，推薦經典彩虹蛋糕、肉桂捲等，再點個咖啡，度過愜意的午後

ML coffee 慕光咖啡工作室 外帶 冷萃咖啡迷你杯

他們堆出的冷萃咖啡迷你杯不是一般市面即溶粉，也不是膠囊咖啡或耳掛，而是事先泡好配方後再冷凍乾燥，保留更多咖啡風味！回家可溶於熱水、冷水、甚至牛奶中，味道豐富有層次，就像在家喝一柸現煮的咖啡一樣！

ML coffee 慕光咖啡工作室 職人手沖咖啡

標榜「讓每一口咖啡都是奢華的感官享受」，嚴選咖啡豆、細緻處理、職人沖製，當你坐下來好好喝一杯咖啡時，口感帶有細節、能嚐到一層層風味！加入line好友，直接領取手沖咖啡券

頂級曼巴 NT.120 不客觀推薦★★★★★

如果是新手或是平常比較少喝手沖的人，可以先從曼巴入門！味道相對於平衡，不會過於酸澀或苦味！整體味道厚實、蘊含豐富的香氣，就算再怎麼喝不懂的人，也能聞到他醇厚的味道

淡淡巧克力味道，尾韻是一點點咖啡苦度，吞下後還有明顯回甘甜，是我個人喜歡的咖啡類型！像我一樣不愛咖啡酸味或果酸香的人，這種平衡感會讓你很享受～冰和熱擁有不同滋味，冷的時候我覺得更有回甘的甜度！

阿里山冠軍系列 NT.165起 不客觀推薦★★★★★

這款絕對是讓我最驚艷、也是我大推的品項，有著咖啡味的茶！將阿里山咖啡豆外的果皮乾燥後沖泡，就成了一杯帶有咖啡味道的茶飲～一旁會附上阿里山咖啡豆處理的手沖咖啡，先喝喝看原本的咖啡味，再品嚐茶的香氣

阿里山咖啡豆本身量不多、因此也不容易在一般咖啡廳見到，來到慕光絕對要試試看！韻有飽滿水果香氣、滑順略帶果酸。喝完咖啡先喝附上的清水，再嚐嚐咖啡茶！這時候會震驚於兩者的相似度，雖然是茶，但保有咖啡的醇厚、果香氣和微酸，比起咖啡更淡雅，最後多了茶的甘甜，從前味到最後，每口都很讓人回味連連！

ML coffee 慕光咖啡工作室 義式咖啡

風味拿鐵/桂花 NT.110 不客觀推薦★★★★★

比較特別的是他們有花系列拿鐵，我覺得喝起來比起常見的口味，多股前面的花味！還沒喝之前，就能聞到濃厚的桂花香，抿一口，奶味、咖啡香中摻雜桂花的氣息，滿值得喝喝看

ML coffee 慕光咖啡工作室 冰滴咖啡(每日限量6瓶)

義大利 NT.119 不客觀推薦★★★★★

當端出來時，朋友們都連連稱讚好美～冰滴是在咖啡中，我最愛的處理方式！非常細膩、絲滑，沒有任何酸苦味道，能好好品嚐咖啡的純淨與濃郁～

ML coffee 慕光咖啡工作室 早午餐

熱壓吐司套餐加129元，就有一杯美式和沙拉！沙拉可以選擇和風醬或是凱薩沙拉醬

熱壓吐司套餐(和風雞柳起司) NT.75+129 不客觀推薦★★★★★

大口咬下，吃到紮實但保有軟嫩的雞肉，淡雅鹹香、起司味道，算是滿不錯的吐司～

熱壓吐司套餐(鮪魚玉米起司) NT.70+129 不客觀推薦★★★★★

吃到鮪魚後，漸漸是玉米甜、黑胡椒香，是我個人早餐很愛點的口味

ML coffee 慕光咖啡工作室 下午茶/甜點

彩虹蛋糕 NT.130 不客觀推薦★★★★★

他絕對是店內最受歡迎的蛋糕，繽紛高顏值、不甜膩的奶油，加上綿密口感，下午茶搭個咖啡超搭！

肉桂捲 NT.95 不客觀推薦★★★★☆

鬆軟不乾柴且保有嚼勁，越嚼越有豐厚的肉桂香氣！對我來說稍微偏甜，不過濃濃肉桂香還是給他個讚！

在ML coffee 慕光咖啡工作室，我找到自己喜歡的咖啡類型，也讓我細細品嚐到咖啡一層層的香氣！最讓我驚喜的是咖啡茶，沒想到有咖啡氣息的茶這麼好喝～無論是平時愛喝職人手沖的專業咖啡愛好者、小品義式冰滴，或是日常點杯拿鐵的上班族，都能在這裡找到最愛的咖啡！