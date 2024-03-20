桃園市美食「潮星州海南雞飯叻沙」，位於藝文特區周邊的新加坡小吃，專賣海南雞飯、醬油雞腿飯、叻沙拉麵、麥片蝦、肉骨茶、咖椰吐司等料理！餐點價格親民，口味也很不錯，而且無論內用或外帶都能享有免費的每日現熬雞骨湯喔，超佛心！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「潮星州海南雞飯叻沙」位於桃園藝文特區周邊，一旁就是同安市場，也鄰近桃園市立圖書館總館、桃園藝文廣場、桃園展演中心等，附近有多個收費停車場方便停車！

▲店家固定是每週日及週一公休，但偶爾會有其他天也公休，若臨時小孩沒有人幫忙照顧也會休息！所以建議想去用餐的朋友，可以先打電話跟店家做確認喔！

▲店內座位數不多，用餐時間很容易客滿，我們當天到店是卡到了最後一個位置！店內設有冷氣和電視，但沒有提供洗手間，若想要上廁所則需要走到桃園藝文廣場那邊👌

▲自助區這邊提供餐具和湯品供客人自行取用！用完餐以後，也請隨手將餐具放到外面的回收區喔！

▲最讚的是店家還提供免費的現熬雞湯！而且是連外帶的客人都可以自己裝喔～不是只有內用才能享有這個福利啦😚

▲外帶的朋友可以掃描條碼點餐，如果不會使用線上點餐也沒關係，可以直接和老闆點餐👌

【潮星州海南雞飯叻沙｜完整菜單MENU】

▲這是「潮星州海南雞飯叻沙」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

【潮星州海南雞飯叻沙｜餐點現點現做】

▲海南雞是店家的招牌，可以點海南雞飯，也可以單點雞肉！當天造訪就有客人用完餐後還加點了半隻雞外帶，他說要外帶回家給家人吃，這樣晚餐就有著落，真的是輕鬆幫餐桌加菜耶✌️

▲切好的海南雞會加上店家特製的醬料，因為我們點有配菜的選項，所以會額外再加三個配菜👌

▲醬油雞腿也是很多人推薦的品項，店家會使用獨門醬汁浸泡，吃起來帶有醬香味，有點甜甜鹹鹹的，我還蠻喜歡的！

【海南雞飯】

▲海南雞腿飯的份量蠻多的，他們的雞腿肉口感很軟嫩，而且有經過去骨處理，吃起來很方便，上面加了薑蔥蓉醬，更是美味的關鍵呢😘

▲百香果口味的蘿蔔絲，這個是固定的配菜，吃起來清爽解膩！

▲另外兩款的配菜則是變動的，每日供應的青菜品項不固定，以店家現場為主！

▲這個放在自助區的辣醬一定要拿，雞肉沾醬後的味道大升級，又香又辣又有層次，好吃到不行啦🤩

【醬油雞腿飯】

▲醬油雞腿飯也是店家的招牌，我們還額外加點一顆酥脆荷包蛋，有菜又肉又有蛋的組合，感覺更讚！而這裡面的飯是選用泰國香米，並使用店家的配方炒過，有一股特殊的香氣😋

▲這醬油雞腿肉吃起來很入味，不需要額外沾醬就好吃，味道有一點甜甜鹹鹹的，我覺得還不賴！

【海鮮叻沙麵】

▲麵食控肯定要點海鮮叻沙麵！他們的湯頭是以蝦子及多種香料及椰漿製成，喝起來微辣且帶有濃厚的鮮味，非常出色好喝，我二話不說的喝到見底啦！！！

▲裡面有蔬菜、魚板、蝦子、蛤蜊等食材，麵條吸附了滿滿的湯汁，口感很Q彈，會讓人忍不住一口接一口！

【炸豆腐】

▲炸豆腐吃起來外酥內嫩，一旁搭配新加坡的黑醬油，但剛起鍋的豆腐需要留意溫度，不然入口時會燙口喔！

【炸蘿蔔糕】

▲原本以為是個平凡無奇的蘿蔔糕，但配上＂叄巴醬＂超合拍，這個醬料是東南亞地區的一種特殊辣椒醬，有點像是沙茶醬加蝦醬的味道，吃起來有鮮味也有辣味，非常加分👍

【麥片蝦（大份）】

▲麥片蝦是新加坡著名菜式之一，會先將蝦子炸過以後，再加入麥片下去炒，吃起來有點甜甜鹹鹹，味道和口感都蠻特別的，會有種讓人在吃鹽酥蝦的錯覺～

【咖椰吐司】

▲飯後來份「咖椰吐司」也是必須的啦！這咖椰是以斑蘭葉及椰漿製成，會在吐司裡面夾入奶油，這甜而不膩的滋味很讓人著迷，是我很推薦的輕食小點心🥰

【港式奶茶&凍檸茶】

▲雖然說店家有提供每日現煮的雞骨湯供客人暢飲，但是口渴的時候還是會想要點杯飲料止渴一下啊！他們的港式奶茶&凍檸茶都不錯，但因為凍檸茶裡面有新鮮檸檬片，建議要盡快喝完，飲料才不會變苦喔👌

整體來說，這間「潮星州海南雞飯叻沙」價格很親民，用料也蠻實在的，但就是內用座位數不多，用餐時間很容易客滿！若是要外帶的朋友，也建議要提前致電預約，以免久候！這天用餐下來特別喜歡的是海南雞飯、醬油雞腿飯、海鮮叻沙麵、炸蘿蔔糕、咖椰吐司、港式奶茶，是一間好吃又不傷荷包的南洋小吃新選擇😋

「潮星州海南雞飯叻沙」店家資訊 ▋地址：桃園市桃園區南平路254巷1號 ▋電話：03-357-8299 ▋營業時間：11:30-14:30,16:30-19:30（每週日週一公休）

***本文感謝”「潮星州海南雞飯叻沙」邀約,內文為真實感受分享”***

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