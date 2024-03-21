苗栗竹南美食「珍煮丹-竹南科專店」，每人每月都可以免費兌換一杯”黑糖經GO杯”，有免費又好喝的熱黑糖飲可以喝，真的是誠意滿滿滿啊！除了有多款特色的好喝飲品外，他們的牧場鮮奶厚片更讓我重新愛上了珍煮丹，每款口味都超必吃的啦！肯定是竹南科學園區、竹南台積電及竹南大埔周邊住戶們的下午茶新選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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目前為店家試營運期間，之後會有開幕優惠活動，請大家好好把握唷！

『2024年3月23日及3月24兩天，全飲品的品項買一送一（不含輕食）』

（PS：每人限購兩組、限到店購買）

▲「珍煮丹-竹南科專店」位於竹南大埔，鄰近竹南科學園區及台積電！若達外送門檻店家可以免費外送，或是可以透過Uber Eats或FoodPanda外送平台點餐喔！（外送距離門檻，可致電詢問店家）

▲到店消費，自備飲料杯可以折抵5元，也可以使用行動支付付款！

▲門口處的看板有推薦的飲品，如果陷入選擇困難的朋友，就可以點店家的推薦品項喔！

▲現在除了飲料以外，珍煮丹還推出了牧場鮮奶厚片吐司，必須說他們的厚片吐司真的有夠好吃，本來有好一陣子沒買珍煮丹，但這吐司讓我重新愛上他們啦！！！

【珍煮丹｜2024年最新菜單MENU】

▲這是「珍煮丹-竹南科專店」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲到店後我們就直接跟櫃台點餐，點完餐後店員會讓我們看一下螢幕，並再次跟我們核對餐點👌

▲因為「珍煮丹-竹南科專店」鄰近竹南科學園區及台積電，所以他們外送的訂單特別多，當天到現場發現他們都忙著出餐，完全都沒有停下來過呢！生意非常好！

▲現在因為限塑政策的關係，所以店家一律只有提供紙杯，而珍煮丹不定期推出聯名款的紙杯，讓消費者能充滿新意！

【每月免費兌換一次｜黑糖經GO杯】

▲加入珍煮丹官方LINE帳號，每個月就能免費兌換「黑糖經GO杯」券 乙張（點我領取黑糖經GO杯）。

1️⃣打開官方Line2️⃣點擊右下角「領取黑糖經GO杯」3️⃣至門市點開兌換券，請店員點擊「確認兌換」

▲只能說珍煮丹送的「黑糖經GO杯」真的超有誠意，每個人每個月都可以兌換一杯喔！女生可以在每個月生理不適時，給自己多一些寵愛！男生也可以換來送給女朋友或老婆，幫自己加分👍

【黑糖經GO杯】

▲三月份的「黑糖經GO杯」完成兌換啦✌️每個月都可以免費換一杯，真的是小確幸來著🥰

▲「黑糖經GO杯」是以特製比例的黑糖沖入黑糖茶，喝起來甜甜暖暖的！我是喜歡把他外帶回家再加入鮮奶，自己升級成黑糖鮮奶茶，也是讚到不行啦😋

【黑糖珍珠鮮奶】

▲黑糖蜜製的珍珠加上香濃鮮奶和冰的黑糖茶，建議要點到半糖以上味道會比較濃郁，若怕太甜的朋友可以冰塊加多一些！

▲這剛起鍋的黑糖蜜製珍珠也太誘人了吧！口感Q彈有嚼勁，很適合搭配奶茶類的飲品！

【泰泰鮮奶茶】

▲泰泰鮮奶茶是以特選的錫蘭紅茶為基底，結合香醇的小農鮮奶，個人覺得點微糖比較不膩口！

【十份芋芋鮮奶】

▲十份芋芋鮮奶也是店家熱賣的品項，裡面有滿滿的配料，光是喝完這一杯就很有飽足感😋

▲十份芋芋鮮奶是有雙色小芋圓再加入芋泥及鮮奶，而且他們的雙色芋圓口感軟Q，芋泥則是帶有顆粒的口感！芋頭控肯定不能錯過啦！

【山茶花採蜜奶蓋】

▲這杯「山茶花採蜜奶蓋」使用＂蜜蜂工坊＂的100%純蜜，再加入手工熬煮的＂桂花凍＂，最上方則是綿密的山茶花奶蓋！我覺得這杯意外好喝，清爽綿密又吃得到口感滑順的配料，很值得點！

【青檸桂花釀粿粿】

▲這款「青檸桂花釀粿粿」喝得到檸檬的酸及桂花的香，重點是裡面搭的黑糖粉粿超Match！這軟Q而不黏牙的黑糖粉粿有夠好吃的耶，感覺奶茶系列的飲品加入這個也會很好喝！

▲原本以為珍煮丹只有奶茶系列比較強，但我這天喝的「山茶花採蜜奶蓋」和「青檸桂花釀粿粿」都意外好喝，這款加了粉粿的飲料蠻特別的，也很值得嚐鮮喔🥰

【珍煮丹｜好吃好喝的下午茶點心】

▲各位朋友～「珍煮丹」的牧場鮮奶吐司你一定要點！！！我已經回購了N次！真心推薦阿😍

▲其實我有好一陣子沒喝珍煮丹，是因為我的月子中心附近剛好有他們的分店，那時候老公想說去買杯珍珠奶茶再配上厚片吐司給我吃！這才發現他們的厚片有夠好吃，簡直讓我重新愛上珍煮丹耶，我那時還要我老公每天都去買給我吃，畢竟吃這個，比吃月子餐更療癒阿🤣🤣

【奶酥厚片】

▲奶酥口味是我最推薦的TOP1～吃一次就愛上！就是會讓你愛到不想嚐試其他口味～每次來都只想吃這一味啦😘

但是他們的烤箱一次只能烤兩片，烤一輪要五分鐘，建議要先打電話預訂，不然如果你前面剛好有大單，你就可能要等到天荒地老了啦🤣

▲他們的厚片吐司在抹醬之前會先用刀子劃出九宮格的痕跡，然後再抹上抹醬，多了這一個動作，真的有讓抹醬變得比較入味好吃喔！

【香蒜奶油厚片】

▲香蒜奶油厚片是他們唯一鹹口味的吐司，如果想要來個鹹食點心，也很推薦點這一款！

▲將牧場鮮奶厚片烤至外酥內軟，搭配鹹香的蒜香奶油抹醬，吃得到有蒜頭的香氣和濃郁的奶油香，這厚片吃起來不是那種嗆口的蒜香味，因為多了奶油的香氣，讓味道更佳溫和好吃😋

【蜂蜜奶油格子】

▲蜂蜜奶油格子會先將融化的奶油抹在厚片吐司上面，放入烤箱烤到金黃色後，再淋上蜂蜜！

▲這個「蜂蜜奶油格子」是我第一次吃，想不到也蠻好吃的耶，他吃起來有點像是日系麵包店賣的楓糖吐司，這微鹹微甜的味道也是很迷人耶☺️

▲整體來說，這間「珍煮丹-竹南科專店」讓竹南大埔地區的朋友，竹南科學園區及台積電上班的工程師及周邊的上班族有下午茶的新選擇！點杯飲料配厚片吐司就超完美！必須要說這天喝到的新品飲料蠻讓我驚豔的，「山茶花採蜜奶蓋」和「青檸桂花釀粿粿」都意外好喝！重點是他們的牧場鮮奶吐司一定要點來吃，無論奶酥、蒜香、蜂蜜奶油口味都超好吃的啦！是會讓我無限回購的解饞點心😋

***本文感謝”珍煮丹-竹南科專店”邀約,內文為真實感受分享***

【苗栗NEW OPEN】

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