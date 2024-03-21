豺狼影音介紹 https://youtu.be/QljvDpAygc4?si=htjh1P2hTwxeL_Dv

新丼創意丼飯簡介

店面位在台北捷運中山站R5出口走路約5分鐘的新丼主打各種創意丼飯,豺狼在IG被牽絲火山熔岩起司燒到,我們很愛吃起司.泡菜看到熔岩起司又搭上泡菜,立馬揪豺狼來品嚐,新丼有日式.台式.美式.韓式各種組合搭配的丼飯,幾乎可以滿足每個人不同的口味,重點是他的價位蠻平實又不收服務費的應該是上班族.學生.年輕人的最愛唷~

新丼用餐環境介紹

店內座位大多是2~4人的簡約座位,餐期幾乎是客滿稍稍需要排隊唷!每一位用餐的朋友現場都提供熱麥茶跟滿滿豆腐的味噌湯自行取用唷!

新丼的美味菜單

現場直接入座畫單點餐並到櫃檯付款即可唷!

強力推薦要點套餐唷!+108就可以點小食區2種跟愛戀甜蜜飲料1杯唷!(這比單點最高優惠63折唷!)

豺狼及小幫手食記及特色菜色推薦



今天我們點了兩種不同組合的餐點並升級為套餐喔!超級澎派的吃得非常飽又滿足!!

火山起司熔岩丼$280+$108升級套餐(我就是在IG被這品項燒到的啦!所以一定要點的呀!)

豬肉或牛肉都可以免費點選唷!每份餐點都含有海帶湯跟涼拌高麗菜絲喔!

新丼的起司真的超浮誇滿滿一大碟沒在給他小氣的,倒下去超炫對愛起司的我超滿足的,起司搭上泡菜吃起來超解膩的很香濃,我點的是牛肉裹著滿滿起司吃起來超滿足的~~推薦唷!



新丼的生蛋是葉黃素的機能蛋記得趁起司還有溫度倒進去~~是不是很美?吃起來口感很香很Q彈

韓美新丼$238+$108升級套餐(小食點了溫泉蛋&黃金泡菜和愛戀甜蜜風騷紅茶飲料1杯

先說風騷紅茶好好喝!點這道菜是因為小幫手特愛泡菜當泡菜遇上起司,酸酸香香的真的完美好吃又解膩!!

這款上桌前起司已經炙燒過所以要小心碗會燙喔!新丼的泡菜很夠味給的量也很多,很清脆好吃,讓我吃得好滿足!附餐的海帶湯料多味道不是那種淡淡沒甚麼味道的湯品,很且喜歡還可以無限自取唷!高麗菜絲就很標配!!

另外來介紹一下我們點的小食有四種:月見溫泉蛋.咖哩可樂餅.日式炸雞.黃金泡菜,

咖哩可樂餅我覺得口味很特別,咖哩味道濃郁馬鈴薯很綿密一點都不會油膩好好吃,

日式炸雞是雞腿肉部位外面的酥炸粉不會太厚,酥炸後也不會乾柴,

另外黃金泡菜紅蘿蔔打得非常細,醋我覺得使用的是水果醋很清香大白菜很脆口好吃

溫泉蛋就比較標配且因為餐點裡面已經有了..下次好像又可以多點一樣別的..哈!

啊哈~~我們又點了一個網友超推薦的菲力無敵炸豬排$130

這款肉是使用腰內肉的部位,非常軟嫩外層裹著薄薄一層酥炸非常酥香且肉很厚實,沾上搭配的醬非常適合跟豺狼一樣愛肉肉的人唷!~~必點!推推!

今天整體用餐讓豺狼跟小幫手超級滿足的,果然看網路看評價就沒有錯啦!而且新丼使用的食材真材實料口味健康不油膩,重點是提供麥茶.湯品又不用加服務費!!

離捷運站走路五分鐘很方便,小小缺點就是店面位置比較屬於狹長如果是餐期可能需要排隊,但是好吃的東西等待也是值得的啦!~~很推薦喔!大家一定要來吃看看唷!一試成主顧啦!

新丼地址相關資訊

地址:台北市大同區長安西路66號1F(捷運中山站R5出口直走一分鐘)

電話: 02-25559292

營業時間:11:30~21:00(下午不休息)

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IG:https://www.instagram.com/newdonburi/

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