「赤初小酸菜魚」是一個人也能吃的酸菜魚個人鍋推薦，菜單168元起便宜不貴，內用還有飲料喝到飽和紅藜麥飯吃到飽，CP值超高。
「赤初小酸菜魚」菜單酸菜魚選擇不少，主打果香酸菜魚、鹽滷豆花酸菜魚和檸檬青花椒魚，創意新奇，不吃魚肉也能換成牛肉或豬肉，還可依食量選擇肉量加價，菜單也有素食可以選擇。
新北市和台北有多間赤初小酸菜魚分店，之後還有新竹和台中也能吃到，這次就來新開幕的赤初小酸菜魚慶城店嚐鮮。
赤初小酸菜魚-慶城店 位置
赤初小酸菜魚-慶城店地點位在台北小巨蛋附近，汽車可以停在小巨蛋附近收費停車場，從捷運南京復興站6號、7號出口約步行5分鐘即可抵達，機車可找一下路邊停車格，交通方便的地點。
赤初 小酸菜魚-慶城店
地址：台北市松山區南京東路三段303巷8號
營業時間：11:30–00:00
電話：無提供，不提供訂位服務，以現場座位為主
官網：赤初 小酸菜魚
粉絲團：赤初 小酸菜魚
赤初小酸菜魚-慶城店 內用環境
驚呆了，平日中午赤初小酸菜魚-慶城店的用餐人潮這麼多。
裝潢清新吸引人，餐廳空間大、座位數多，生意真的很好，全天候營業下午沒有空班，營業至凌晨零點，宵夜也能吃到，一個人來吃也不孤單的宵夜推薦。
赤初小酸菜魚採自動點餐結帳，外場沒有服務人員，用餐不收服務費
走進店內先找座位，可以掃描桌上的QR Code點餐，或是到自助點餐機點餐
結帳付款是透過自助點餐機，可選擇現金結帳或LINE Pay
結帳後記得拿取餐器，接著等取餐器震動，自行到取餐口取餐即可
赤初小酸菜魚-慶城店動線安排清楚
等餐時，可以到自助區裝盛飲料和紅藜麥飯
飲料和紅藜麥飯都是無限取用喔
自助區有冬瓜檸檬、無糖綠茶、紅藜麥飯、餐具和醬料等都是自取。
赤初小酸菜魚比較特別的還有針對口味調整
自助區提供加酸加辣的酌料，想吃多酸多辣都行，也可以依照自己喜好調整湯的濃度
赤初小酸菜魚-慶城店 菜單價錢
赤初小酸菜魚 菜單價錢
有金湯酸菜魚、檸檬青花椒魚、金桔青花椒魚、椒香麻辣魚、番茄酸湯魚、塔香壽喜豬和番茄蔬食酸湯選擇，價格168元起～用餐不收服務費，套餐都想白飯＋飲料無限供應。
食量大的也可點雙倍肉和四倍肉套餐，一個人也能吃真的很棒。
赤初小酸菜魚-慶城店 評價
赤初小酸菜魚餐點都是現點現做
雖然用餐人潮多，但等餐時間不會很久
沒多久就輪到我取餐囉
點了雙倍肉套餐和小鳥胃套餐，另外加點喜歡的腐竹和寬冬粉更滿足
檸檬青花椒魚 雙倍肉(套餐)($218)
+鮮腐竹(+25)
+寬冬粉(+25)
椒香麻辣牛 小鳥胃(套餐)($198)
+魚肉(60g)(+49)
單點 煙燻豆皮 $40
單點 黑糖豆花 $30
檸檬青花椒魚 雙倍肉(套餐)($218)
+鮮腐竹(+25)
+寬冬粉(+25)
平常就愛以檸檬料理的餐點
這口味超級推薦必點
赤初小酸菜魚首創果香酸菜魚
將鹽滷豆花入菜，一開始還覺得很奇怪
沒想到這麼搭啊
豆香明顯，鹹香滑嫩也很下飯
湯底果香清爽，加上檸檬的清香還有花椒油提味
乾辣椒和花椒油的組合讓辣味層次提升
微酸微辣相當過癮，胃口瞬間大開
巴沙魚肉鮮嫩，帶皮部位軟Ｑ，加價加量更滿足
可以吃到飽的紅藜麥飯
口感甘甜Ｑ彈，粒粒分明飽滿，加上酸菜魚下飯，不小心吃了四碗飯XD
椒香麻辣牛 小鳥胃(套餐)($198)
+魚肉(60g)(+49)
想吃牛肉＋魚肉就另外單點加量
原本配料有黑木耳、豆乾絲、寬冬粉、白菜和金針菇等，小鳥胃的份量剛好適合平日中午吃不多的人點選，吃完不會有負擔。
椒香麻辣湯底很適合搭配牛肉，香辣過癮又帶有酸菜的果香，開胃又好吃，要是覺得太辣還可以加點高湯調整味道，這樣吃法真的很快樂。
單點 煙燻豆皮 $40
平常就超愛豆皮，點一份來嚐鮮
入味香嫩帶有明顯的煙燻味，也是很下飯的小菜推薦
單點 黑糖豆花 $30
赤初以鹽滷豆花酸菜魚聞名
看到評論提到黑糖豆花也是必點
吃完鹹的豆花風味
來一份甜的剛剛好
黑糖香甜不膩，加上豆花軟綿
剛才吃完重口味的酸菜魚料理
這份甜點完美劃下句點
吃完赤初小酸菜魚真心覺得CP值很高
價格合理不貴，內用還有飲料和飯吃到飽
初次嚐鮮兩種口味都很喜歡，下次午餐會再來試試其他口味
赤初 小酸菜魚-慶城店
地址：台北市松山區南京東路三段303巷8號
營業時間：11:30–00:00
電話：無提供，不提供訂位服務，以現場座位為主
官網：赤初 小酸菜魚
粉絲團：赤初 小酸菜魚
菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。
只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)
文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖書籍
粉絲團：小可愛阿貴
家中有三隻貓咪：阿貴&阿珠&鬍鬚髒
聯絡信箱：
使用相機：CANON5D4
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇赤初小酸菜魚食記邀請
看更多關於我請點這