「赤初小酸菜魚」是一個人也能吃的酸菜魚個人鍋推薦，菜單168元起便宜不貴，內用還有飲料喝到飽和紅藜麥飯吃到飽，CP值超高。

「赤初小酸菜魚」菜單酸菜魚選擇不少，主打果香酸菜魚、鹽滷豆花酸菜魚和檸檬青花椒魚，創意新奇，不吃魚肉也能換成牛肉或豬肉，還可依食量選擇肉量加價，菜單也有素食可以選擇。

新北市和台北有多間赤初小酸菜魚分店，之後還有新竹和台中也能吃到，這次就來新開幕的赤初小酸菜魚慶城店嚐鮮。

赤初小酸菜魚-慶城店 位置

赤初小酸菜魚-慶城店地點位在台北小巨蛋附近，汽車可以停在小巨蛋附近收費停車場，從捷運南京復興站6號、7號出口約步行5分鐘即可抵達，機車可找一下路邊停車格，交通方便的地點。

赤初 小酸菜魚-慶城店

地址：台北市松山區南京東路三段303巷8號

營業時間：11:30–00:00

電話：無提供，不提供訂位服務，以現場座位為主

官網：赤初 小酸菜魚

粉絲團：赤初 小酸菜魚

赤初小酸菜魚-慶城店 內用環境

驚呆了，平日中午赤初小酸菜魚-慶城店的用餐人潮這麼多。

裝潢清新吸引人，餐廳空間大、座位數多，生意真的很好，全天候營業下午沒有空班，營業至凌晨零點，宵夜也能吃到，一個人來吃也不孤單的宵夜推薦。

赤初小酸菜魚採自動點餐結帳，外場沒有服務人員，用餐不收服務費

走進店內先找座位，可以掃描桌上的QR Code點餐，或是到自助點餐機點餐



結帳付款是透過自助點餐機，可選擇現金結帳或LINE Pay

結帳後記得拿取餐器，接著等取餐器震動，自行到取餐口取餐即可

赤初小酸菜魚-慶城店動線安排清楚

等餐時，可以到自助區裝盛飲料和紅藜麥飯

飲料和紅藜麥飯都是無限取用喔

自助區有冬瓜檸檬、無糖綠茶、紅藜麥飯、餐具和醬料等都是自取。

赤初小酸菜魚比較特別的還有針對口味調整

自助區提供加酸加辣的酌料，想吃多酸多辣都行，也可以依照自己喜好調整湯的濃度

赤初小酸菜魚-慶城店 菜單價錢

赤初小酸菜魚 菜單價錢

有金湯酸菜魚、檸檬青花椒魚、金桔青花椒魚、椒香麻辣魚、番茄酸湯魚、塔香壽喜豬和番茄蔬食酸湯選擇，價格168元起～用餐不收服務費，套餐都想白飯＋飲料無限供應。

食量大的也可點雙倍肉和四倍肉套餐，一個人也能吃真的很棒。

赤初小酸菜魚-慶城店 評價

赤初小酸菜魚餐點都是現點現做

雖然用餐人潮多，但等餐時間不會很久

沒多久就輪到我取餐囉

點了雙倍肉套餐和小鳥胃套餐，另外加點喜歡的腐竹和寬冬粉更滿足

檸檬青花椒魚 雙倍肉(套餐)($218)

+鮮腐竹(+25)

+寬冬粉(+25)

椒香麻辣牛 小鳥胃(套餐)($198)

+魚肉(60g)(+49)

單點 煙燻豆皮 $40

單點 黑糖豆花 $30

檸檬青花椒魚 雙倍肉(套餐)($218)

+鮮腐竹(+25)

+寬冬粉(+25)

平常就愛以檸檬料理的餐點

這口味超級推薦必點

赤初小酸菜魚首創果香酸菜魚

將鹽滷豆花入菜，一開始還覺得很奇怪

沒想到這麼搭啊

豆香明顯，鹹香滑嫩也很下飯

湯底果香清爽，加上檸檬的清香還有花椒油提味

乾辣椒和花椒油的組合讓辣味層次提升

微酸微辣相當過癮，胃口瞬間大開

巴沙魚肉鮮嫩，帶皮部位軟Ｑ，加價加量更滿足



可以吃到飽的紅藜麥飯

口感甘甜Ｑ彈，粒粒分明飽滿，加上酸菜魚下飯，不小心吃了四碗飯XD

椒香麻辣牛 小鳥胃(套餐)($198)

+魚肉(60g)(+49)

想吃牛肉＋魚肉就另外單點加量

原本配料有黑木耳、豆乾絲、寬冬粉、白菜和金針菇等，小鳥胃的份量剛好適合平日中午吃不多的人點選，吃完不會有負擔。

椒香麻辣湯底很適合搭配牛肉，香辣過癮又帶有酸菜的果香，開胃又好吃，要是覺得太辣還可以加點高湯調整味道，這樣吃法真的很快樂。

單點 煙燻豆皮 $40

平常就超愛豆皮，點一份來嚐鮮

入味香嫩帶有明顯的煙燻味，也是很下飯的小菜推薦

單點 黑糖豆花 $30

赤初以鹽滷豆花酸菜魚聞名

看到評論提到黑糖豆花也是必點

吃完鹹的豆花風味

來一份甜的剛剛好

黑糖香甜不膩，加上豆花軟綿

剛才吃完重口味的酸菜魚料理

這份甜點完美劃下句點

吃完赤初小酸菜魚真心覺得CP值很高

價格合理不貴，內用還有飲料和飯吃到飽

初次嚐鮮兩種口味都很喜歡，下次午餐會再來試試其他口味

赤初 小酸菜魚-慶城店

地址：台北市松山區南京東路三段303巷8號

營業時間：11:30–00:00

電話：無提供，不提供訂位服務，以現場座位為主

官網：赤初 小酸菜魚

粉絲團：赤初 小酸菜魚

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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