最近晚上常只有十幾度，一不小心就會流鼻水，

於是約了妹妹一起來市民大道吃苗妞串串香麻辣鍋暖暖身。

最近蘇丹紅事件擴大，大家會憂慮，但是到苗妞串串香來用餐不用擔心，

店家都是用整顆辣椒與整顆香料去製作的。

餐廳在市中心，我搭公車到敦化南路後走過去，

苗妞串串香麻辣鍋在市民大道邊，不過店面在巷子裡，很容易錯過，

門口有隻熊貓，可以作為尋找的目標。

妹妹則搭捷運到忠孝敦化站再走過去，離頂好商圈不遠。

店家去年有一項湯底榮獲被譽為食品界米其林的國際頂級美味大獎二星殊榮，

肯定要來嚐嚐看是什麼滋味。

店內不算大，但不擁擠，用餐不會有壓迫感。

店內大約有三十個座位，可以跟家人朋友來，

自己一個也沒問題，有單人座位。

後來發現裡面還有一個獨立小包廂，可以坐8~10人。

入座後先看菜單，鍋底有分大、小鍋，也可以選鴛鴦鍋自由搭，

我們選了2星藤椒金湯鍋和小辣的麻辣豆豉肉末鍋。

然後再選肉品、海鮮、時蔬或其他小點，或者直接到冰箱拿串來煮。

小點中的酵母菌豆腐肉丸和酵母菌貴州菜豆腐也是店裡的特色喔。

點好餐後，發現牆上有苗族服飾，和台灣原住民服飾有點類似，可以穿上體驗一下。

苗族有很多群，有人知道這是哪一群嗎？

項圈銀飾是隻孔雀，好美。

闆娘解釋這木梳是要歪插在頭上，這一群苗族也稱為歪梳苗，

我第一次知道，覺得好奇特。

穿好衣服，和闆娘一起拍張照，闆娘才是正牌的苗女，來臺灣二十多年了。

站在大熊貓懷中，抱著它那有愛心的手，被圍繞的感覺真好。

接著就準備開吃囉。

醬料、王子麵、湯頭、餐具在這裡，自行取用。

最右邊像平底鏟的盤子是用來拿食材串的。

牆上特地貼了醬料使用建議，第一項乾碟粉在別處都沒有，一定要試試看。

想吃辣可以用香辣醬來調，加上麻辣火鍋湯更有味道。

這就是乾碟粉，橘黃色，是用多種香料和辣椒製成，都是用整顆原料製作，

我也拿了一小碟來沾。

大冰箱裡有三十多種食材串，直接拿盤子裝，再拿回桌上吃。

有一些火鍋料、各種肉品、各種內臟、白帶魚，

蔬菜也有好幾種，還有啤酒和加多寶涼茶。

另外一個冰箱有更多蔬菜，一整盤以30元計。

還有更多飲料。附帶一提，店內沒有提供免費的白開水喔。

最先送上的是鴛鴦鍋湯底，一邊金色一邊紅色蠻美的，

一端上來我就先喝原湯的味道。

我也已經想好要用藤椒金湯煮蔬菜，肉類就用麻辣豆豉肉末湯來煮。

桌上立牌的照片跟我們的鴛鴦鍋一樣耶。

金色的就是2星藤椒金湯，是用發酵過的藤椒、南瓜、胡蘿蔔去熬的湯，

藤椒是青花椒的一種，嚐起來微酸辣，還有辛香料的香氣，非常順口好喝。

店內也有販售盒裝湯底包，可以自己買回家加料煮，就有好喝的湯。

麻辣豆豉肉末鍋，除了用多種辣椒和辛香料，還用了豆豉和肉末去炒，

味道比藤椒金湯辣一點，但喝起來也蠻順口的，不會太鹹。

裡面還有吸飽湯汁的板豆腐和軟嫩的鴨血喔。

在等海鮮盤和肉盤的時候，我們先去拿了一些肉品和蔬菜串。

白色的叫做黃喉，是豬或牛的主動脈弓，吃起來脆脆的，本身沒有特別的味道。

綜合海鮮盤有隻小龍蝦、六隻草蝦、九孔和帆立貝柱各兩個，還有一些魚片。

另外還有兩種肉的組合，用長木盤來擺也很特別。

還沒開煮就先喝湯的原味，藤椒金湯真的很好喝。

麻辣豆豉肉末鍋也不錯，就是比較辣，喝第一口的時候要小心別被嗆到。

好像因為吸氣或直接喝進去的關係，我常在吃麻辣湯的第一口被嗆到。

我們吃的是豬肉和羊肉，兩種肉片都蠻大片的，顏色很漂亮，

肉片切得薄，涮幾下就熟了，吃得出新鮮，很好吃。

不浪費任何食材，旁邊的綠色蔬菜也一併放進去煮了。

蔬菜不夠，後來還是去拿了一盆大陸妹來吃。

食材串東西不多，看起來都蠻新鮮的，先煮了一些來吃。

蔬菜會吸油，放在麻辣豆豉肉末鍋可能會太辣，所以我放在藤椒金湯裡煮。

肉片的味道可以重一點，就用麻辣豆豉肉末湯煮。

芋頭超級鬆軟，我們後來又追加；第一次看到火鍋有白帶魚串，煮起來也好吃。

店員還建議我們煮王子麵，我們煮了一包，真的很好吃耶。

九孔和扇貝放在網杓裡煮，免得煮到消失了。

九孔口感扎實，帆立貝柱鮮甜滑嫩，吃得出新鮮，品質不錯。

魚片似乎是巴沙魚，口感蠻軟的。

蝦子排排站，洗個熱水澡就變紅了。

肉質彈牙，吃得出甜味，新鮮就是好吃！

最好吃的留到最後才煮，龍蝦雖然不大，但身體的肉很扎實，

頭裡面也有些肉和膏，我還把每隻腳都分解了，龍蝦腳裡也有肉喔。

我們從五點還沒什麼客人的時候就到，後來店裡幾乎都滿了，生意很不錯。

藤椒蔬菜金湯微微辣真的超好喝；

麻辣豆豉肉末湯也不錯，還可以依自己的喜好選擇辣度。

湯頭很順口，喝了也不口渴，我們當天就沒喝飲料呢。

食材多樣，可以自由選擇，還可以用食材串來煮，

跟臺灣的火鍋不太一樣，也是另一種樂趣。推薦給大家囉~

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地址：臺北市大安區市民大道四段68巷1號1樓

電話：(02)2779-0167

營業時間：16:30~23:30；週一公休