今天胖達跟同事下班臨時起意決定來吃一波~犒賞一下總是辛苦上班的我們!!

最後選擇了，吃之前胖達在板橋也吃過還不錯的「大村武」居酒屋的士林分店!

大村武 士林店

不同於士林夜市的其他居酒屋，坐落在熱鬧的夜市中，

從劍潭捷運站出來後，往基河街的方向一直走，

愈靠近目的地~愈少了熙熙攘攘的人潮，而多了一分鬧中取靜的閒靜感。

雖然離開了鬧區，不過這依舊檔不住它讓人想要來的魅力，

十字路口的轉角處，一棟日式的木作建築，

早已開始綻放營業的燈光，進出的人潮已開始湧現。

大村武 士林店 環境介紹

外觀上～以日式風格的木作建築為主。從外面看過去原以為是小小的一間，

沒想到一打開門～除了從外部可以看到靠近馬路邊的座位外，

裡面還蘊藏著不少的四人座位置。入口左側是一排吧台式的個人座位，

右邊則是靠近馬路邊有串燈點綴的二~四人座位區，

再往裡走就是空間更大以提供四人的座位為主喔！

內裝走早期日式風格的裝潢，裡面還有不少日式風格的裝飾品與祈福木牌，

當然還有大村武各種特色風格的酒瓶來點綴每一處。

大村武 士林店 菜單

雖然隔了一段時間來吃～不過菜單品項依舊豐富拉~

包括有:「炒物」、「燒物」、「冷菜」、「甜點」、

「湯品」、「焼き鳥」、「炸物」、「清酒」與

本店特色「梅酒」與啤酒機現壓啤酒！!

上次有一些胖達吃起來記憶猶新～覺得很不錯決定也推薦給同事一起享用～～

經過一番抉擇後～決定點了～「松阪豬炒水蓮」、「牛肉大河煮」、

「蒸煮奶油綜合菇」、「起司牛肉丸」、「鹽烤鮭魚下巴」、

「野生鳳螺」、「一夜干水針魚」、「芥末豬五花」、「鹽烤雞胗」、

「酥炸鱈魚條」、「香菇串揚」、「巧克力波波球」、「玫瑰鹽櫛瓜」

而超讚的「蝴蝶大蝦」、「芥末雞胸肉」也一定要來一份的！！

最後點上了一杯「北島鹽梅酒」來微醺一下今夜。

大村武 士林店 松阪豬炒水蓮

水蓮入口非常爽脆，搭配松阪豬拌炒多了一份鹹香，豬肉本身柔嫩有嚼勁不乾柴。

大村武 士林店 蒸煮奶油綜合菇

奶香味與灑在上方七味粉增添了一分撲鼻的香氣，杏鮑菇、香菇、

金針菇不同的菇類一起入口～吃起來口感層次豐富鮮甜、質地飽滿，

且調味得當讓整體菇味在奶香中依舊突出。

大村武 士林店 蝴蝶大蝦

繼上次吃完大村武的蝴蝶大蝦～不時的就會想起這道佳餚．

蝦肉表面鋪上的美乃滋與超多明太子醬並予以炙燒，

奶香與蝦子的鮮味滿滿四溢，那鹹甜鹹甜的滋味與蝦肉的鮮甜～

終於再次品嘗到拉～～！

大村武 士林店 起司牛肉丸

在牛肉丸上面淋上融化的切達起司，聞起來風味濃厚，

牛肉丸扎實的肉感搭配起司香氣，讓胖達整個胃口大開～

超適合當開胃小點之一的下酒菜。

大村武 士林店 芥末豬五花

切成一小塊一小塊，每一小塊中上面還有帶著五花肉的油脂，

入口柔軟豐潤鮮甜並帶有一點焦脆感，上方搭配一抹芥末與洋蔥碎～

更是衝擊腦門的風味與豐富的口感層次。

大村武 士林店 芥末雞胸肉

重品芥末雞胸肉，依舊是鮮嫩多汁～同事也直啖一整串！！

前有芥末豬五花、後有芥末雞胸肉～連吃之下腦門真的是非常舒暢。

大村武 士林店 鹽烤雞胗

雞胗吃起來爽脆且富有嚼勁與灑在上方的胡椒所賦予的辛香，

使雞胗的整體風味更加美味。

大村武 士林店 鹽烤鮭魚下巴

鮭魚下巴魚肉鮮甜、新鮮，且外皮烤的恰恰～咬下代有些微微的酥脆感，

再擠上些許金桔汁，讓現烤的鮭魚肉更顯鮮甜。

大村武 士林店 野生鳳螺

胖達其實會有點害怕螺類所帶來的土味、海味，這次因同事想吃就點了一盤來體驗體驗。

卻意外的發現螺肉的肉質脆口，再一沾灑旁邊的胡椒鹽，

帶走了胖達原本很擔心的味道，留下其彈牙的鮮美肉質。

大村武 士林店 一夜干水針魚

一夜干水針魚，雖然薄薄一片，不過咬下卻非常有口感與鹹香，

肉質非常扎實酥香，吃下去第一個引出的印象居然是鱈魚香絲～

是一道很涮嘴的下酒小品。

大村武 士林店 酥炸鱈魚條

炸得外酥內嫩，鱈魚條肉質鮮甜，不過多吃會覺得比較偏鹹一點點喔！

大村武 士林店 香菇串揚

外皮炸得很酥，香菇肉質飽滿，入口鮮甜多汁。

大村武 士林店 玫瑰鹽櫛瓜

櫛瓜略烤一番使之微微上色，而櫛瓜本身口感非常脆口且帶有的水分也非常的多。

大村武 士林店 牛肉大河煮

壽喜燒風味，讓牛肉吃起來味道甜美柔嫩，

搭配燉煮的非常軟爛的紅、白蘿蔔與QQ的蒟蒻條，口感層次搭配豐富。

大村武 士林店 巧克力波波球

波波球整體烤的熱呼呼，咬下的瞬間那是流心感的巧克力內餡驚喜現身。

大村武 士林店 北島鹽梅酒

來到大村武一定要點上一杯他們的梅酒，這一杯北島鹽梅酒，

內裏透著一絲梅香，入口的微鹹與梅的甘甜，順口好喝。

大村武 士林店 相關資訊

由於上次板橋店的體驗絕佳～這次推薦朋友一起到士林店用餐小酌，

也沒有令胖達失望，整體上水準都有著不錯的表現！

也非常推薦給下班、休假聚個餐想享受一個Chill夜晚的你們拉～！

這邊也分享胖達去的分店給各位囉～～

店名：大村武 士林店

地址：台北市士林區基河路255號

電話：02-2883-0777

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