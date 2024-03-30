好的~又是一間被我放好久的燒肉餐廳

發現我去年其實吃了不少燒肉

但我沒有認真整理照片！真的是吼~到底在忙些什麼？！

看著長髮的照片就知道有多久了....

發肉燒肉餐酒忠孝二店

地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷17弄12號1樓

電話： 02-27751103

營業時間：平日17:30–23:30 六、日11:30–14:30, 17:30–23:30

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這間發肉燒肉是我跟好友們大大推薦

明明沒吃過，但就是看了別人吃，就是一直很想吃

而且這間是一直放在我的口袋名單裡

所以說什麼也要找時間來吃才可以啊

這次終於讓我們吃了~開心

因為是恩恩訂的位子，所以她就變許仙女了

哈哈哈~我一整個晚上一直叫他許女！他都快要揍我了

我們點的是雙人套餐 牛牛套餐，再做其他的加點....點這樣很剛好

發肉燒肉的牛蒡雞湯好好喝哦！冷冷的天，就是先上雞湯暖一下客人的胃

開胃後，什麼都想吃~

我跟恩二個人等志欣哥的過程中，喝了不少雞湯

而且可以無限續湯~哈哈！

雞湯的單純香醇味，好愛~

胡麻豆腐沙拉和綜合小菜

用木盆裝上彩色繽紛的沙拉，新鮮綠紅卷葉萵苣、玉米、水煮蛋、新鮮蕃茄和豆腐等

再搭配上胡麻醬~超級好吃的！而且吃燒肉一定要吃點菜均衡一下啦！

而且這個綜合小菜一看就是知道是拿來解膩用的

有的時候吃太多肉就是需要解膩小菜啦！

那醃製的蕃茄真的好好吃~~~

生菜不能少！而且後來我發現我真的超愛蒜的！

吃燒肉不能少了蒜這一味啊

鹽蔥牛舌和PR特選牛五花

先說~看看照片跟文章，我怕因為時間已久....肉的品名我已忘

哈哈哈！所以真的找不回那個記憶

但肉質吃進嘴裡的口感是忘不掉的！

寫文章對我來說就是記錄一下自己的日常生活

鹽蔥牛舌~吃燒肉怎麼可能少了它啦

對了！來到發肉燒肉，不用自己動手哦！

有專門的桌邊服務！所以不用擔心肉肉被烤壞掉

牛舌加上蔥鹽就是絕配啊！不能錯過

那Q彈的口感，真的很不賴！好喜歡

PR特選牛五花~看著那紋路是不是就讓人非常想要快點享用？！

而且是否和你想像中的牛五花有不同的視覺效果？

通常我們都會覺得五花就是偏油的感覺？

但這個完全不會！難怪大家都想要來這裡用餐！

這紋路真的超美的！！

因為全程都有人桌邊服務，所以我們只要負責看跟吃

這個軟嫩多汁的口感，真的超級愛！

單吃就很好吃了！完全不用沾醬！好美味

伊比利豬肋條

我覺得發肉燒肉很厲害的地方，除了全程周邊服務外

就是他們不會一口氣把肉品上上來，而是慢慢上之外

還會把牛肉和豬肉交替上！

這樣在我們在吃的過程，也不會覺得一直在吃牛肉或豬肉很膩

我們第一口都是吃原味，之後再沾醬

而且其實他們家的肉品都有調味過了，所以不沾醬都好吃

M9+澳洲和牛橫膈膜

有人幫忙烤，所以我們一路可以一直聊天聊得沒完

然後好了只要動動筷子用餐！真的超級開心！

突然覺得可以跟我一起這樣廢的~就是鄭凱森啦((我可愛的鄰居))

M9+澳洲和牛橫膈膜是一吃必上癮的燒肉部位

而且還是吃到一定會讚不絕口的極品肉稀有少量的特殊部位

真的很好吃耶！好喜歡這樣軟嫩的口感~好滿足

牛肋條~愛吃牛肉的我們，真的怎麼吃都不會膩耶

牛肋條就是要外表烤得香香帶一點點焦香味！

咬下後，滿滿的肉汁在嘴裡！好爽快！哈哈

這時候就是要搭配著酒！OMG~人生啊！就是該這樣好好享受一下

I♥️U月見海膽生牛肉，我一看到這個，立馬點！哈哈

自從上次吃過生拌牛肉後，真的大大愛上

新鮮牛肉和海膽、蛋黃還有特調醬汁拌均後，吃起來口感十分甘甜滑嫩

跟我一樣愛生牛肉的！真的要點來試試看

超級好吃！沒有肉腥味哦~

山藥是我一直很愛的蔬菜！烤山藥真的超級好吃~

好友們知道我喜歡，所以都給我~哈哈！超爽

薄片烤得香酥！好好吃

雞蘭佛~恩哼！你沒看錯哦！就是雞蘭佛

我一看到這個上桌！我心想：這不是在喜宴上會出現的嗎？！怎麼會出現在燒肉店？！

這可是全台首創的燒肉料理！

我想這也是為麼一定要有桌邊服務啦

很酷的地方，就是旁邊的麻油也一起加熱

而雞蘭佛在旁邊半烤備用！

麻油滾熱的時候，就是把雞蘭佛丟進去炸啦！

是不是超特別的！

可以吃得到碳火烤的香氣，還可以吃到麻油炸過後的香

一個雞蘭佛吃到不同的香氣

第一口咬下要注意不要燙到唷！

會聽到噗吱一聲，就是雞蘭佛在嘴裡爆裂的聲音((笑))

那鮮嫩飽滿的口感，真的會有滿滿的感動！我想這也是發肉燒肉他們的獨特創意料理

也是為麼這裡總是滿滿的人潮啦！

真的好吃！滿滿的驚豔

吃到一半，開始有服務人員在餵酒啦！

好友們一直起哄，請服務人員對我拉酒~

還說沒拍到，所以我一共拉了二次酒！全部的人都覺得驚訝~我居然沒事

嘿嘿！姐姐有練過！大家不要學~

他們的帶動氣氛真的超讚！好喜歡這裡

雞松板~吃過雞蘭佛後，真的什麼都不覺得驚奇了

因為常常吃雞腿肉，所以我們就加價換成雞松板

真~的~非~常~值~得！很推薦大家加價換購

我一直笑說：這也太像青蛙腿了吧？！((是不是很像？！))

但口感完全不像就是了！

這肉質有點脆脆的！意外的讓我喜歡~

雞肉(全雞各個部位)一般對我來說我都覺得就是這樣啊！差不多~

但吃了雞松板後，發現原來我對於雞的認識還太淺

只能說老闆真的很厲害！可以把雞肉各個位置都發揮的淋漓盡致

綜合蔬菜：有香菇 櫛瓜 杏鮑菇 糯米椒

因為我不吃香菇，所以都是好友們吃~哈哈哈

牛心脆管和軟絲~

只能說這裡真的會吃到各個動物不同部位((笑))

牛心脆管...很酷耶！怕它整個Q起來，所以必須用二個烤網

牛心脆管很特別，口感Q脆，就像是吃著非常有嚼勁蒟蒻一樣

愈嚼愈香！然後就會不停喝著酒搭配！哈哈~非常好的下酒菜

還沒烤到軟絲的時候，我就已經整個罷工！！哈哈

真的超級多的耶！但吃了很滿足~~

但我還是有吃一塊！真的好香！

這裡真的無雷耶！超級好吃~有人幫烤真的超讚

謝謝好友們滿足我的個人私慾！陪我一起來吃

甜點是深夜裡的法國手工甜點

這個超好吃的！恩恩說他來之前有小小扒文一下

發現發肉燒肉的甜點完全不馬虎

相信很多人跟我一樣吧？吃到後面，覺得甜點不好吃

就覺得沒有一個完美的END！來到發肉燒肉完全不會有這樣的想法

讓你有一個完美到不行的結束！PERFECT~

現在看到我們一起吃美食的照片，發現我們也太久沒有聚了吧？！

凹嗚~大家都好忙！

我們趕快繼續約約吃美食！！

想要帶女友、家人吃好吃的燒肉，真的大推發肉燒肉

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發肉燒肉餐酒忠孝二店

地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷17弄12號1樓

電話： 02-27751103

營業時間：平日17:30–23:30 六、日11:30–14:30, 17:30–23:30

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