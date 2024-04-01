桃園中壢美食「鮮堡小籠包」，2024年3月從平東路搬遷至中山東路，上午專賣手工現做的小籠包，還有蒸餃、炒麵、粉漿蛋餅等品項！而下午時段則是賣包子和饅頭！是一間餐點份量十足～可以讓你輕鬆吃飽飽的中式早餐新選擇喔！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「鮮堡小籠包」對面就是＂阿潭ㄟ店＂，附近也有幾個收費停車場，停車還算蠻便利的！若騎車前來可以直接停放在店門口👌

▲因為原本「鮮堡小籠包」在平東路的店面比較小，最近就搬到這個比較大的店面，就是為了要給客人更舒適的用餐環境阿！

▲店家的醬料區提供了手炒的朝天椒、辣椒醬油及古早味蔥花醬油，這三款都是店家自行調配的，另有醬油和醬油膏，都可以依照個人口味添加！

【鮮堡小籠包｜完整菜單MENU】

▲「鮮堡小籠包」的現做小籠包是週二至週日06:00-11:30販售（每週一公休）

▲包子饅頭週一至週五12:00-19:00販售（假日公休）

以上兩張就是「鮮堡小籠包」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【鮮堡小籠包｜超澎派的中式早餐】

▲「鮮堡小籠包」上午就是賣小籠包、蒸餃、蛋餅、炒麵，中午後就改賣包子饅頭！跟我一樣有選擇困難的朋友，就請店家全部都來一份啦✌️

【小籠包】

▲小籠包都是新鮮現做的，在現場可以看到手工現桿的過程，手工製作的小籠包口感就是跟冷凍的完全不一樣啦！

▲一顆顆圓滾滾的小籠包～包好就放在蒸籠裡面～等待個幾分鐘後就會出爐囉！

▲小籠包出爐啦～打開蒸籠就會看到這煙霧瀰漫的畫面～香氣撲鼻而來！

▲小籠包一籠是八顆，如果是小鳥胃的朋友也可以點半籠就好，個人覺得吃4顆會比較剛好，8顆真的是要食量大的人才能征服啊！

▲他的小籠包麵皮是用老麵發酵的，也是店家自己手桿的，而裡面的內餡是用豬的後腿肉加上青蔥，大約是七比三的比例，單吃還蠻清爽的，重口味的人沾醬會更夠味喔！

【蒸餃】

▲蒸餃每籠共有10顆，個頭還蠻大一個的，也跟小籠包一樣可以點半份就好👌

▲他們的蒸餃外皮口感Q彈紮實，裡面的餡料是豬後腿肉加上韭菜，韭菜不會嗆口，單吃就蠻夠味的！

【半份蒸餃＋半份小籠包】

▲當天到店發現，有不少客人都會點半份蒸餃搭配半份小籠包的組合，對於愛嚐鮮的朋友來說，能夠各點半份，真的很貼心呢！

【雙蛋蛋餅】

▲店家的蛋餅是自製的粉漿蛋餅，可以選擇單蛋或是雙蛋，但我覺得要吃就吃雙蛋的才過癮啦🤩

▲厚厚的雙蛋蛋餅口感軟Q，外層的粉漿餅皮上還加了些蔥花點綴，我自己是喜歡另外淋上油膏再加點辣椒的組合，是份好吃的古早味蛋餅🥰

【豪華三拼組合(小籠包+蒸餃+粉漿蛋餅)】

▲個人推薦點這浮誇的豪華三拼組合！一次可以吃到4顆小龍包＋5顆蒸餃＋1份雙蛋蛋餅！建議可以兩個人點來Share，再追加一份炒麵和兩杯飲料，這樣就能將店家菜單上的品項全制罷了啦👍

▲雙蛋蛋餅很厚實，兩顆蛋的份量就是讓人特別滿足😋

【炒麵】

▲他們的炒麵和我常吃的炒麵不太一樣，他們是用蒸過的麵條再拌入醬料，比較像是拌麵的概念！

▲炒麵的麵條是選用涼麵的麵條，加入店家特製的肉燥醬汁和蔥花，最後再加上一顆太陽蛋！

▲這炒麵吃起來還蠻清爽的，麵條口感很Q，份量也很足！但因為我比較重口味，所以吃的時候還有額外再加入辣椒和醬油😋

【豆漿&紅茶】

▲紅茶是店家自己熬煮的，喝起來是古早味紅茶的味道，但甜度不會太高，大約是介於微糖至半糖中間！

▲豆漿是跟四海遊龍集團選用一樣的豆漿！用了高優質的非基因改造黃豆製作，喝起來豆香味濃郁，微甜的甜度順口好喝不會澀！

【包子饅頭】

▲週一至週五的12:00-19:00販售包子饅頭，除了有15種的包子饅頭，還有水餃、餛飩和蔥抓餅可以購買！

▲這包子饅頭超大一顆，口味有甜也有鹹，價格為15-40元之間不等，現場有賣蒸好的，也可以直接跟店家購買冷凍饅頭，回家想吃的時候再自己加熱蒸來吃也很方便喔！

▲整體來說，這間「鮮堡小籠包」主打手工現做的小籠包，裡面包了蔥花和豬後腿肉，味道還不錯！喜歡嚐鮮的朋友可以點半份體驗看看！我自己更推薦的是豪華三拼組合：半份小籠包＋半份蒸餃＋一份雙蛋蛋餅，這樣的拼盤超級澎派，不只賣相佳也很好吃，是個可以讓你吃飽飽的中式早餐新選擇喔😘

***本文感謝”鮮堡小籠包”邀約,內文為真實感受分享***

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