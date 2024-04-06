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新北市新店區【意享美式廚房】：多選擇、大份量特色料理(捷運新店區公所站寵物友善餐廳)

2024-04-06 22:11:00 雲大少爺 人氣：106
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窩客好文

雲大少爺

發表篇數：104篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新店區

造訪商家：Eat Enjoy 意享美式廚房 新店店
phone02-29109179
place新北市新店區北新路一段88巷9號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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Eat enjoy意享美式廚房

      這家【Eat enjoy意享美式廚房】，放在口袋名單很久了，每次在網路上看人分享他們的創意料理，菜色之多，幾乎每篇文章美食都不重複，就覺得一定要來試試。今天約了新店在地朋友，好好來大快朵頤一番。

      ↓門面的復古霓虹燈，就非常美式。

Eat enjoy意享美式廚房

      ↓是的，來吃聖誕大餐。

Eat enjoy意享美式廚房

      ↓店內空間不算太寬敞，但二樓也設有多人座位。

Eat enjoy意享美式廚房

Eat enjoy意享美式廚房

      菜單真是琳瑯滿目，從早午餐、開胃菜、義大利麵、燉飯、排餐、漢堡、披薩到甜點……等等，甚至還有特為寵物準備的狗狗餐，並且不定期更新菜單、推出新品。有興趣的朋友可以點連結，查看最新線上菜單。

      ↓進門可見甜點櫃，以千層蛋糕為主，每日現做因此數量有限，點餐時可以先來看看今天有哪些口味。

Eat enjoy意享美式廚房

      雙人套餐的菜色不是很中意，所以決定單點。

      ↓開胃菜選個邪惡的：起司肉醬薯條($209)——其實奶油蟹肉醬麵包、炙燒牛五花奶油墨西哥辣椒捲、炸蘇格蘭蛋……都很讓人心動啊！

意享美式廚房:起司肉醬薯條

      ↓薯條外酥內綿很基本，淋上起司和肉醬，美滋滋，減肥什麼的，明天再說。

意享美式廚房:起司肉醬薯條

      ↓來個鮮蝦培根沙拉($269)，好大一盤啊，感覺四個人分都可以了。

意享美式廚房:鮮蝦培根沙拉

      ↓搭配的是胡麻醬，香氣濃郁，自然的鹹甜，和爽脆生菜、鮮蝦、培根，堆疊出豐富味覺與口感層次。

意享美式廚房:鮮蝦培根沙拉

      ↓分食，色澤隨便都漂亮。

意享美式廚房:鮮蝦培根沙拉

      ↓早午餐選骰子牛($349)1.餐前飲料柳橙汁、餐後飲料美式咖啡。2.麵包：法式吐司/軟法/可頌三選一。3.雞蛋料理棄炒蛋選太陽蛋。點起餐來有點小複雜，但是鐵板熱燙燙的送上來，光視覺就很享受了。

意享美式廚房:骰子牛早午餐

      ↓這兩個太陽蛋也未免太可愛。

意享美式廚房:骰子牛早午餐

      ↓半熟的蛋液，噢！胃口大開。

意享美式廚房:骰子牛早午餐

      ↓本來就最愛可頌，酥酥的千層感，奶香十足。

意享美式廚房:可頌

      ↓肥瘦相間的骰子牛，牛肉的特殊氣息，牛啊！

意享美式廚房:骰子牛早午餐

      ↓鮮烤櫛瓜、甜椒、杏鮑菇、玉米筍，結果那條青龍辣椒很搶眼，辣倒還好，就是很難拍。

意享美式廚房:骰子牛早午餐

意享美式廚房:骰子牛早午餐

      ↓重新擺盤，是不是也相當美？

意享美式廚房:骰子牛早午餐

      ↓J格泰泰最愛軟殼蟹堡($279)，我真的就是衝這道漢堡來的，這種季節性的東西不一定會供應，況且意享的菜單每隔一段時間會調整，結果今天竟然有！連麵包都那麼不一樣。

意享美式廚房:J格泰泰最愛軟殼蟹堡

      ↓真的就一整隻酥炸的軟殼蟹，佐泰式甜辣醬汁。

 意享美式廚房:J格泰泰最愛軟殼蟹堡

      ↓層層堆疊的生菜、芥末醬，真有點捨不得下口呢。

意享美式廚房:J格泰泰最愛軟殼蟹堡

意享美式廚房:J格泰泰最愛軟殼蟹堡

      ↓咬一口，OMG，大海我來了，甚至有點腥，螃蟹的鰓沒處理掉，但卻是絕無僅有的味覺體驗，諸般滋味衝擊味蕾，實在太有創意了，超感動。

意享美式廚房:J格泰泰最愛軟殼蟹堡

      ↓今天有特濃宇治抹茶千($200)，那一定就是這個。

意享美式廚房:特濃宇治抹茶千層

      ↓抹茶可麗餅皮、抹茶甘納許、抹茶卡士達千層堆疊，淋上濃濃抹茶醬，初入口非常苦，隨即回甘，淡淡的甜，完完全全綿密的抹茶，在別處沒有吃過這樣的蛋糕。

意享美式廚房:特濃宇治抹茶千層

      果然沒有失望，超大size的餐點，飽足滿意的創意料理，難怪開業十多年生意依舊興隆。而今天嘗試的還只是菜單的冰山一角，令人回訪的機率超高，現在想起來，肚子又餓了！

意享美式廚房

 

Eat enjoy意享美式廚房】(臉書)

地址：新北市新店區北新路一段889

電話：(02)29109179

營業時間：週一至週五11:30-21:30、週六日11:00-22:00

交通：捷運新店區公所站步行3分鐘。

 

 .

 

 

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文章標籤
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