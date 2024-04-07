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哥吉拉與金剛：新帝國影評／是敵亦是友，共同面對新敵人

2024-04-07 23:07:00 Big Fish 人氣：108
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文章類別：娛樂-戲劇電影

哥吉拉與金剛：新帝國影評／是敵亦是友，共同面對新敵人

哥吉拉與金剛是赫赫有名的怪獸，不過之前我只知道名字，沒看過電影，

上週三(3/27)新電影《哥吉拉與金剛：新帝國》上映，比美國還早兩天，

我很好奇，立馬報名參加首映活動。

 

哥吉拉與金剛：新帝國影評／是敵亦是友，共同面對新敵人

在前一集哥吉拉大戰金剛之後，

哥吉拉居住在地球上，而金剛居住在地表下的地球空心家園，相安無事。

這一集金剛感受到不安的訊號，

哥吉拉在地球上也受到奇怪的訊號刺激，到處去吸取強大能源。

人類的監測站決定派員出發到地底下去查探，

沒想到找到了以為已經滅絕的伊維族人，

在他們的幫助下，終於找到干擾的來源，接著才採取解決行動。

 

除了巨大怪獸，劇中也有一些人類，一起進入地心的幾位都讓人印象深刻，

其中凱莉．霍特爾Kaylee Hottle最吸引我的目光。

她飾演的角色是伊維族僅存的聾啞女孩吉雅，能與金剛溝通，

她本身就是個聾啞人士，目前大約17歲左右，表現相當出色。

 

這一集中金剛牙痛，來到地表由人類幫他換了個大假牙，

雖然他是大怪獸，但也跟人一樣會牙痛，感覺更貼近人類。

還有個亮點是出現了一隻紅毛迷你金剛，

他從一開始想傷害金剛，到後來幫助金剛，

讓人覺得是很善良的轉變，蠻討人愛的。

而新挑戰是刀疤王與他控制的霜魔，他們一度看起來相當狠，還傷害了金剛。

不過刀疤王拿著一個像是矛頭的東西控制霜魔，好像拿著遙控器，有點廢啊。

金剛雖然受傷，但也因此得到人類朋友幫他做的保護套，增加了戰鬥力。

 

最後為了要去引導哥吉拉到地底下幫忙，

怪獸女王摩斯拉Mothra優雅的展開大翅飛出來，令人驚艷。

她的名字由蛾(moth)及母親(mother)兩字組成，

代表的就是會保護人類的女性飛蛾。

其實本來想到蛾我覺得並不強大，但牠展翅後的果斷與自信，讓人安心。

 

哥吉拉力大無比，破壞力很強，所到之處會變成一片廢墟，

不過看到蜷縮在羅馬競技場裡睡覺的樣子很萌，

跟醒過來的樣子完全不一樣，很像個小孩啊！

 

對從來沒看過哥吉拉與金剛電影的我來說，

這部《哥吉拉與金剛：新帝國》整體表現我覺得不錯，

除了看到許多怪獸，自然界的大景很壯麗，

劇情也有看點，有衝突，有溫馨，最棒的當屬它的視覺效果。

推薦大家可以趁著連續假期或週末前往觀賞喔。

 

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