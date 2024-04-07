哥吉拉與金剛是赫赫有名的怪獸，不過之前我只知道名字，沒看過電影，

上週三(3/27)新電影《哥吉拉與金剛：新帝國》上映，比美國還早兩天，

我很好奇，立馬報名參加首映活動。

在前一集哥吉拉大戰金剛之後，

哥吉拉居住在地球上，而金剛居住在地表下的地球空心家園，相安無事。

這一集金剛感受到不安的訊號，

哥吉拉在地球上也受到奇怪的訊號刺激，到處去吸取強大能源。

人類的監測站決定派員出發到地底下去查探，

沒想到找到了以為已經滅絕的伊維族人，

在他們的幫助下，終於找到干擾的來源，接著才採取解決行動。

除了巨大怪獸，劇中也有一些人類，一起進入地心的幾位都讓人印象深刻，

其中凱莉．霍特爾Kaylee Hottle最吸引我的目光。

她飾演的角色是伊維族僅存的聾啞女孩吉雅，能與金剛溝通，

她本身就是個聾啞人士，目前大約17歲左右，表現相當出色。

這一集中金剛牙痛，來到地表由人類幫他換了個大假牙，

雖然他是大怪獸，但也跟人一樣會牙痛，感覺更貼近人類。

還有個亮點是出現了一隻紅毛迷你金剛，

他從一開始想傷害金剛，到後來幫助金剛，

讓人覺得是很善良的轉變，蠻討人愛的。

而新挑戰是刀疤王與他控制的霜魔，他們一度看起來相當狠，還傷害了金剛。

不過刀疤王拿著一個像是矛頭的東西控制霜魔，好像拿著遙控器，有點廢啊。

金剛雖然受傷，但也因此得到人類朋友幫他做的保護套，增加了戰鬥力。

最後為了要去引導哥吉拉到地底下幫忙，

怪獸女王摩斯拉Mothra優雅的展開大翅飛出來，令人驚艷。

她的名字由蛾(moth)及母親(mother)兩字組成，

代表的就是會保護人類的女性飛蛾。

其實本來想到蛾我覺得並不強大，但牠展翅後的果斷與自信，讓人安心。

哥吉拉力大無比，破壞力很強，所到之處會變成一片廢墟，

不過看到蜷縮在羅馬競技場裡睡覺的樣子很萌，

跟醒過來的樣子完全不一樣，很像個小孩啊！

對從來沒看過哥吉拉與金剛電影的我來說，

這部《哥吉拉與金剛：新帝國》整體表現我覺得不錯，

除了看到許多怪獸，自然界的大景很壯麗，

劇情也有看點，有衝突，有溫馨，最棒的當屬它的視覺效果。

推薦大家可以趁著連續假期或週末前往觀賞喔。