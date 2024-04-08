前言

讓我們以茶相聚!

臺灣茶飲品牌- #茶聚 ，以香片綠茶作為店內主打；另外也有販售膠原、鮮奶、奶蓋等系列茶飲，讓你 以不同風味的「茶」飲認識不同風格之人，並一同相「聚」品茗!

茶聚販售的香片，選用含苞待放的 茉莉花 ，經過挑揀、發酵、並與綠茶茶葉相互交疊融合，再以繁複的窨花工序讓茉莉花香完美注入茶葉中，細品清新茶飲中同時嗅到一縷茉莉花香~

香片系列一共推出五款不同風味的飲品！

點了其中四杯來品嚐看看～～

最初的美- #香片姍姍

一家飲料店是否好喝，我覺得可從店家的基礎純茶去判斷，香片姍姍變是此系列中的基礎款，建議點無糖去感受最真實的茶葉風味；茶聚的香片茶不會有茶澀感，尾韻帶出一絲花香，對於窨花工藝感到驚艷與佩服，將無形的茉莉香氣做有型轉換、交疊！

夏日首選- #香片凍檸綠

如果在炎炎夏日熱到食不知味甚至毫無胃口，不妨點一杯香片凍檸綠，有了檸檬汁的酸甜滋味，既清涼又消暑；內裏加入Q彈茶凍，整體口感非常豐富，並增添了飽足感。

優雅清新- #香片玫瑰奶綠

茶聚選用來自伊朗的100%玫瑰純露，沒有化學香精氣息，僅有真實花草清香!! 一入口先感受到奶茶香醇與香片清新，隨後散發陣陣玫瑰香；第一次知道玫瑰茶還能跟奶綠結合，比想像中的還要搭!

紅柚酸甜- #香片葡柚綠

可以喝得到真實且顆粒飽滿紅柚果肉，一咬下去紅柚酸甜立馬爆發；也是一款適合夏日的消暑飲品，葡萄柚皮處理完善，飲料喝的過程不會帶著苦澀感。

我個人覺得凍檸綠還有葡柚綠這兩款帶有水果酸味的可以點個微糖，其餘的推薦無糖，更能細品茶香、花香、奶香！

【買香片送香片】

現在只要購買三杯香片系列飲品，就送茶聚限量版的「四季香氛卡」，與這次的四季杯相呼應，調配出各自代表春夏秋冬四種季節的香氣！

每一個香氛卡都是採獨立真空包裝設計，未開封可以保存兩年香氣!

Spring春｜蒼蘭時光

大地回春，是百花盛開的季節，茶聚以淡雅秋梨為基調，融入沈穩內斂的琥珀與廣藿香；微微飄出的花草香味，一閉上眼彷彿踏入春日美好的靜謐小花園！

Summer 夏｜翡翠茉莉

炎炎夏日無論身心靈都容易感到燥熱，茶聚選擇能使人鎮靜放鬆的茉莉花香與清新自然的翡翠香氣相互調配；我覺得蠻適合隨身攜帶，在路上以簡單純粹的氣息減去高溫所帶來的繁雜感，更能降低旅途中不愉快的心情～

Autumn 秋｜檀韻之月

雖是木質調代表之一的檀木，卻帶有微微奶香底蘊；整體氣息較為濃厚，獨特奶香味更給人一種暖心氛圍；放在臥室是個不錯選擇，下班後拖著疲憊的身心回到家時，進入臥室躺回床上會有種大地之母將我溫暖懷抱的安逸感、療癒感。

Winter 冬｜翡翠玫瑰

與夏日香氛卡-翡翠茉莉差別在於，以高貴典雅的玫瑰取代沈靜舒心的茉莉；我個人覺得翡翠的香氣較明顯，玫瑰偏向尾韻的角色；另外也有加入溫潤豐厚的琥珀木質香，猶如在寒冷冬季的中點燃一爐暖身又暖心的柴火、喝杯優雅的玫瑰花茶之意境。

四處都可輕鬆掛

這四款的香氛都蠻大眾化的、不分場合與年齡，掛在衣櫥、浴室、車內等任何地方都很合適；也可以放在包包中，隨時隨地聞到香味也讓心情穩定、愉悅度提升~~

茶聚本次活動的四季杯與香氛卡都是限量供應，活動就以送完為止，每間門市的庫存不一定，建議可以直接向欲前往的門市致電確認再去購買，以免撲空呦~

🔍店家資訊

本次前往的門市-

【茶聚CHAGE南屯大墩店】

營業時間☞︎ 10:00–20:00；週六週日11:00開始營業

電話☞︎ 04 2473 7950

地址☞︎ 臺中市南屯區南屯路二段202號

IG官方☞︎ @chage.tea

官網☞︎ https://www.chage.com.tw/

臉書官方☞︎ https://www.facebook.com/chage.tea



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