內容大綱

台灣人到新加坡旅遊，2024 最新規定一次看！新加坡電子入境卡怎麼填？不會填 Singapore Arrival Card (SGAC) 嗎？這篇文章直接手把手帶著你填一遍，快快往下看

Covid-19 疫情現況

目前因應 Covid-19 疫情趨緩，世界各國也都開始與病毒共存，入境新加坡已經不需要出示任何疫苗證明了，也不需要快篩、隔離、保險，完全恢復到和疫情前一樣囉

新加坡入境規定

台灣護照入境新加坡 30 天免簽證，護照需有 6 個月以上效期 » 外交部官方資訊

但登機前 72 小時要填線上的電子入境卡，新加坡機場已經全面電子化，你想寫紙本也沒得寫，所以大家一定要記得先上網填 SG Arrival Card

新加坡還可以這樣玩 新加坡是票券王國，玩什麼都要錢，網路買更便宜、更方便、更環保、不怕語言不通！

⚠️ 特別注意疫情後旅遊人數暴增，一定要網路上先買！多數景點現場票都會早早賣光，沒先買你根本玩不到

➤ 網卡推薦： 折扣碼 iris09 享 9 折

➤ 最經典必玩：｜｜｜｜

➤ 怕熱室內行程：｜｜｜

➤ 實用交通：｜

➤ 遊覽體驗：｜｜

➤ 聖淘沙推薦：｜｜｜｜｜｜

新加坡電子入境卡怎麼填

首先請點 這個 新加坡官方頁面，以下就手把手一個一個步驟帶大家來填~~

1. 改語言

右上角可以選語言，中文只有簡體可以選，只能將就一下了

選完之後會發現它還是有些地方是英文，可能沒翻譯好吧，總之選最左邊的 Submit SGAC

接著要選停留時間，一般旅行的話就是最右邊的 Foreign Visitor

2. 填寫旅客資料

第一位系統會直接設定成你是領隊，後面可以用「添加遊客」的功能幫其他同行者填寫，最多可以 10 個人算一個團隊一起填，還蠻方便的！如果你們是各自分開填就沒差，不用管領隊不領隊

接著往下填一些資料，都很好懂，照實填就對了~~系統竟然有把台灣全部縣市都列出來，超級詳細

然後 email 請填收得到信的喔！都填完沒問題系統會寄入境許可之類的一些信件給你

再往下就會看到我前面提到的「添加遊客」功能，在填寫其他遊客資料的時候有些可以帶入領隊的資料，就不用填那麼多一樣的內容

3. 填寫行程

一樣不會很難的照實填寫，大家應該不會是搭私人飛機入境吧所以航空公司和班機號碼也要填

要特別注意如果你和我一樣搭華航，我們的華航 中華航空的英文名字是 CHINA AIRLINES 不是 AIR CHINA 喔不要選錯 (AIR CHINA 是中國航空)

住宿類型如果是酒店的話，它是下拉式選單，按照英文字母順序找就可以了；如果你是住民宿就要選「住宅」，系統會請你填民宿的地址和郵遞區號，這部分就要先和民宿主人聯絡取得資訊喔

最後也可以「添加行程」，如果你預計要去新加坡不只一次，這個系統可以讓你先填好未來 3 次的旅程~~

4. 健康申報

這一 part 就完全沒有中文翻譯不知道為什麼，所以我幫你們翻譯好了~~

5. 預覽

最後一步驟會預覽你剛才填的資訊，讓你檢查一下，沒問題就可以直接送出

填完之後把檔案存在手機裡，不用印出來也 OK

台灣護照在樟宜機場入境是可以走自動通關的喔非常方便！不用經過移民官人工處理，就跟我們在台灣出入境一樣都是走機器，但要按個指紋或掃描虹膜這樣

入境新加坡不能帶什麼

大家比較有可能忘記而不小心帶到的應該就是口香糖和電子煙了！請記得口香糖和電子煙不能帶！不能帶！不能帶！

其他還有像是炮竹、盜版品、毒品這些，不能帶應該是基本常識都不會很難懂，更詳細的管制物品清單可以參考 新加坡官方說明

最後就祝大家有愉快的新加坡旅程啦~~記得去看其他新加坡相關文章喔