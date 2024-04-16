看照片標題就知道多吸引人！提供復古環境用餐區，有冷氣吹、低消才35元，還能兩人點一碗，二水町古早味甜點冰品店，菜單加起來有100種選擇，全台獨創鹼粽冰，還有手工菜燕、藕粉，招牌二水冰與二水琥珀凍都好實在，一大碗吃完會很飽，冰品還能加跳跳糖一起吃，升級刺激爆裂感，柴燒菜燕奶茶還入選2024台灣奶茶節，一大杯才75元～

二水町 涼心事業 在哪？

古早味復古冰店有二水町、二水三京兩間！一間在台北市、一間新北市板橋區，兩間都離捷運站不遠，二水町板橋店在板橋區中山路二段，可搭乘環狀線板新站步行約5分鍾，汽車可停放永權實業板橋成功場步行約3分鐘，二水三京店可搭乘紅線圓山站步行約7分鐘～

【二水町涼心事業 冰品專門店】

地址：新北市板橋區中山路二段85號

聯絡電話：02-29578557

營業時間：12:00～22:30

【二水三京 涼心事業 冰的專門店】

地址：台北市大同區酒泉街66號

聯絡電話：02-25958048

營業時間：11:00～22:00

看起來很像一般外帶店！但裡面提供舒適寬敞座位，夏天來有冷氣吹，小走廊透過玻璃窗，可看到冰品飲料製作過程～

加入二水會員

掃碼立刻加入會員享優惠！有10元折價券五張，消費滿100元可使用一張，還能累積點數、集點優惠兌換、首次優惠、獨享優惠與線上點餐折扣，當然要加一下那麼划算～

板橋二水町 菜單

菜單超多將近有100種冰品甜品！有傳統冰品、手作豆花、心凍了、 復刻回憶、暖心豆花、燒仙草、花生湯、藕粉、麵茶糊、芋頭飲品、綠豆沙、鮮果系列、經典茗茶…等，有選擇障礙朋友，直接請店員推薦比較快～

不用去夜市排隊啦！超人氣藕粉這就吃得到，特別選用至台南白河石蓮磨成藕粉，一杯只要55元還提供內用區。

超過20種 新鮮配料

現場超過20種新鮮配料，有粉粿、芋泥、大紅豆、綠豆、紅豆、珍珠、椰果、粉角、芋圓、小湯圓、大湯圓、布丁、西米露、芋圓…等，配料區都很乾淨～

粉粿、仙草凍、芋圓看起來都好好吃！真的挺難抉擇～

招牌二水冰一定要點！以板橋來講真的太划算了～

限量鹼粽冰賣完就沒有了！一打開就聞到粽葉清香，放上配料最後灑上花生糖粉～

統一布丁撒點黑糖！開啟火槍炙燒！焦色黑糖加黑糖漿聞起來好香～

把珍珠粉圓改成古早味菜燕！奶蓋還灑上黑糖炙燒，看起來好讚～

每人低消才35元，也能兩人點一碗來吃，6歲以下免低消，我覺得超佛～

走進冰店彷彿穿越時光隧道！與外面根本是兩個世界，現場兩個大櫥櫃好搶眼，打開裡面真的有碗盤裝飾，牆壁的滴答鐘、旋轉電話好有阿嬤家感覺，木桌搭配復古小沙發，整間是我喜歡的大地色，這冰店太有特色了～

現場還有古早味零食與抽抽樂！有標價的都可以買，看著牆面的抽抽樂我手好癢～

挫冰甜品都很有份量！碗裝托盤有儀式感很適合拍照～

二水冰

招牌二水冰很大一盤！冰底五選二，我選仙草冰沙與芋頭冰沙，一共六大球用看的就很過癮，再加上四種配料，真的很大一盤超滿，這根本是兩人份，吃完這盤我可能一整天都不用吃了～

仙草冰沙用關西仙草製作，有仙草味清涼又爽口，大甲芋頭做的芋頭冰沙，口感綿密還吃得到芋頭小顆粒，淡淡芋頭牛奶香搭配什麼料都適合～

軟花生綿密、芋圓Q彈、綠豆鬆軟、珍珠粉圓有嚼勁！搭配冰沙一起吃很涼爽，不甜膩還很有飽足感，吃起來比想像中清爽，真的很老少咸宜～

二水琥珀凍

這碗二水琥珀凍也很實在！大碗公裡滿滿果凍製品，有仙草凍、菜燕凍、粉粿與粉角，還附上一顆奶油球，吃原味甜蜜蜜有各種果凍風味，加一整顆奶油球可增加甜點風味～

海藻製成的仙草凍，口感滑嫩又咕溜！再來口古早味粉粿柔軟帶嚼勁～

店內配料都是當天熬煮！一口吃進去Q彈嫩，很適合咀嚼控吃！

冰火烤布丁牛奶冰

冰火烤布丁牛奶冰深受學生喜歡！基底冰體好滿，還淋上三大圈的煉乳，再加上手工黑糖漿，與一整顆統一布丁，一整個甜蜜蜜小朋友超喜歡～

撒上一整包跳跳糖！不時聽到跳跳糖逼波聲，一口塞進跳跳糖冰，享受跳躍刺激爆裂感，吃冰也能吃得很有趣，搭配玉米脆片一起吃，多了一股鬆脆感滿好吃～

芋情故粽

這款是店內人氣TOP！芋情故粽底部用粽葉裝飾，基底有芋頭冰沙與挫冰，加上一整顆鹼粽、小湯圓與珍珠粉圓，表面灑上一層花生粉，一靠近就聞到鹼粽花生香～

粉粿有淋果糖吃起來帶甜！鹼粽加花生粉很古早味！連平常不吃鹼粽的我，都覺得這碗冰配的很不錯，鹼粽沒鹼味，花生鹼粽搭配芋頭冰沙冰涼好吃，再來點珍珠粉圓香甜可口～

柴燒菜燕奶茶

入選2024台灣奶茶節柴燒菜燕奶茶！這一大杯內用才75元，我覺得好划算～

上層是炙燒黑糖！基底選用南投魚池鄉出產紅茶葉，加入特調奶精粉與自家炒糖，就是一杯學生時代經典奶茶，這種香氣至今沒其它奶茶可代替，一口吸入奶茶還會吃到冬瓜菜燕，不知不覺會整杯喝光光～

冰品甜點自己取餐！吃完要自己放到回收區，沒吃完打包也是放到這裡喔！好舒服的冰店，整間乾淨舒適，沒有一絲黏膩感，就像來到咖啡館一樣舒服～

二水町生意很不錯，評價平均4.7顆星！內用環境乾淨舒適，一個人低消才35元，也能合併消費兩人吃一碗，6歲以下免低消，招牌二水冰份量超划算，芋情故粽很有特色，二水琥珀凍適合咀嚼控，冰火烤布丁牛奶冰小朋友會喜歡，柴燒菜燕奶茶更是必點～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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二水町 店家資訊

【二水町涼心事業 冰品專門店】

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