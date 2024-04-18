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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市阿城鵝肉-吉林店。高CP米其林必比登推薦，好呷 !

台北市阿城鵝肉-吉林店。高CP米其林必比登推薦，好呷 !

2024-04-18 17:49:00 Cheng chun 人氣：115
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窩客好文

Cheng chun

發表篇數：42篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：阿城鵝肉(吉林店)
phone02-2541-5238
place台北市中山區吉林路105號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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台北市阿城鵝肉-吉林店。高CP米其林必比登推薦，好呷 !

離開了好記擔擔麵，時間還早，

咱們決定在附近走走晃晃，散步消化，搞不好有新發現....

這一走，不得了 ! 竟邂逅了這家米其林必比登推薦 !  

想當然耳，愛店再+1

  • 連結地圖 : 阿城鵝肉-吉林店
  • 地址 : 台北市中山區吉林路105號
  • 電話 : 0930-105-668 (暫無開放訂位，現場掃碼候位）
  • 營業時間 : 11:30–21:00
  • 捷運 : 行天宮站，步行約6分鐘，轉乘請見台北捷運路線圖

 

台北市阿城鵝肉-吉林店。高CP米其林必比登推薦，好呷 !

等候人潮遠遠就掐住大叔的目光....

來到門口，這一幕人滿為患，若是5個月前肯定立馬通報群聚 ! 

但今天....哈 ! 跟著排隊，毫不猶豫 !

PS. 先進店裡掃條碼排隊

 

台北市阿城鵝肉-吉林店。高CP米其林必比登推薦，好呷 !

過往在鵝肉店用餐的經驗，阿城的環境讓人耳目一新，現代、乾淨、舒服 。

 

台北市阿城鵝肉-吉林店。高CP米其林必比登推薦，好呷 !

台北市阿城鵝肉-吉林店。高CP米其林必比登推薦，好呷 !

好狂的鵝肉部隊，工切、擺盤也一目了然 。

 

台北市阿城鵝肉-吉林店。高CP米其林必比登推薦，好呷 !

台北市阿城鵝肉-吉林店。高CP米其林必比登推薦，好呷 !

鵝肉本人首先登場，一上桌，溫恬煙燻香便向味蕾打了招呼，緊接筷子迫不及待的咬它一口....

WoW ! 肉嫩多汁、味美 !

已八分飽的肚囊，竟再次被勾起食慾 !

X(國罵消音)，太好吃惹 !! 

 

台北市阿城鵝肉-吉林店。高CP米其林必比登推薦，好呷 !

台北市阿城鵝肉-吉林店。高CP米其林必比登推薦，好呷 !

辣拌乾意麵

麵條微微的Q勁，搭配豆芽爽脆，口感對大叔來說已落在高標，

加上特製的麻醬助攻.....美味しい !

 

台北市阿城鵝肉-吉林店。高CP米其林必比登推薦，好呷 !

不喜歡麻醬的朋友也有其他選擇，例如這碗鵝油飯....

米粒飽滿，被鵝油帶出的米香更凸顯25元一碗的價值 。

一口飯加一塊鵝.....X(消音) 好吃得匪夷所思 ! !

os : 不是已經8分飽惹嗎 ?

 

台北市阿城鵝肉-吉林店。高CP米其林必比登推薦，好呷 !

韭菜脆腸

韭菜、豆芽、鵝腸...顧名思義94脆 !

味道也相當契合，吃起來涮嘴 !

 

台北市阿城鵝肉-吉林店。高CP米其林必比登推薦，好呷 !

杏鮑菇香腸每桌幾乎都有它的身影，

肥瘦比約4:6不會太油，吃得到小丁塊杏鮑菇，但味道完全被香腸的霸氣輾壓.....

熱熱的吃腸油落到舌尖的滋味超下飯，搭配一旁的洋蔥、蒜頭(可向店員要)。

 

台北市阿城鵝肉-吉林店。高CP米其林必比登推薦，好呷 !

台北市阿城鵝肉-吉林店。高CP米其林必比登推薦，好呷 !

下水湯(小)

一開始其實沒有多大期待，不料，湯匙一撈，哇賽....料好實在 ! 

酸菜湯底+切成薄片的鵝胗、鵝肝(吃起來像是)，再來個薑絲、九層塔去腥提味，吃起來非常舒服 。

應該是現點現煮的，湯非常燙喔，請小心 !

 

地瓜葉.png

燙地瓜葉

端出來的份量、品質，卻讓咱們夫妻直呼超值，

新鮮、細嫩，調味更絕，不輸用炒的 ! 出乎意料的好吃 !

 

慶幸和阿城的邂逅，讓咱們吃得盡興，尤其是在8分飽之後....哈 。

按原計畫吃不完就帶走，打包工作也相當迅速，

這次的阿城鵝肉初體驗，除了好吃，服務上印象也很好，

必比登推薦的名號，當之無愧 。

以上簡單圖文，給有興趣的朋友參考 。

 

 

 

 

 

文章標籤
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台北鵝肉老店 台北排隊店 台北傳統美食 台北推薦美食小吃
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