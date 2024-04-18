漢來美食超人氣品牌溜溜酸菜魚專賣店

當時在高雄SOGO店、夢時代店及富民店就超級火紅，

榮獲「網路溫度計」【2023年全台最熱門酸菜魚】第二名🏆超多人喜歡，

真的超厲害的👏🏻

在桃園中壢SOGO店盛大開幕啦🎊

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溜溜酸菜魚由專精川粵滬菜系的五星級飯店主廚團隊精心研發獨家秘製配方，

不僅有川菜獨有的香麻，還有特製酸菜的鮮酸滋味更是一絕！

酸菜魚餐廳推薦溜溜酸菜魚～中壢美食

溜溜酸菜魚的裝潢風格很活潑童趣，

色彩上也很繽紛，整體風格很搶眼呢！

一到用餐時間人潮滿滿，超多人排隊

座位數很多，

有2人、4人、6人座位

牆上還有可愛的插圖，整體很特別呢👍🏻

記得先預約，才能馬上享受美食喔！

溜溜酸菜魚菜單

一起來看看今天吃了什麼吧😆

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一入座就會先送上開胃小菜，清爽可口

有黑豆、黃瓜、牛蒡絲，吃完還可以續喔！

🐟3~4人份酸菜魚+豬五花+油條

（嗜辣者提供加麻加辣服務）

我超愛的招牌酸菜魚，又酸又好吃😋

特選雲林農家自種自醃的酸菜沖洗去鹹之後，

以豬油拌炒帶出酸菜的濃厚香氣，

加上小米泡椒、朝天椒以及高粱釀造的6%天然醋，

以雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材熬煮2小時的高湯～

層層工序最後才成就"酸、麻、香、辣、爽"一鍋的「溜溜」獨門酸菜湯底👍🏻

酸菜的湯底可以拿來拌飯，超級下飯！

魚片選用肉質細嫩Q彈、口味鮮美，

且營養價值頗高的烏鱧魚，肉質超細緻

吸附飽滿的湯汁，酸麻香辣超開胃😋

可以搭配豬五花，肉質軟彈誘人超美味

而且份量也很豐富，一起分享超過癮😆

搭配寬粉、油條，寬粉滑溜又爽口，

油條酥軟鹹香，整道吃起來太滿足啊！

整鍋吃起來超級驚艷，讓人回味無窮啊

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🍤脆皮鮮蝦捲

金黃透亮的脆皮鮮蝦捲，特殊包餡手法

春捲皮包裹鮮蝦漿，炸得蓬蓬的好可愛

一口咬下酥脆的聲音，薄脆又可口～

裡面可以吃到滿滿的蝦漿及整隻鮮蝦喔

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✨韭黃冰花鍋貼

煎的超級酥脆的黃金鍋貼，完全不油膩

一口咬下餡料從口中爆開，香氣濃郁

可以沾上醬汁口感更加的入味，超滿足

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✨香辣炸鬼肉

香辣炸鬼肉簡直是白飯殺手啊！

酥炸里肌肉裹上特製椒麻醬，外酥內嫩

真的又辣又好吃，超級下飯又涮嘴～

多層次的酥脆感，口感十分的豐富呢👏🏻

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✨紅糖軟糍

我超喜歡這個，超級好吃的😍

以麻糬包裹紅豆餡，炸至外酥內軟，

撒上花生粉及紅糖漿，酥軟Q彈超好吃

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🥣楊枝甘露

飯後來一碗清爽又解膩，超級好喝！

濃郁的芒果香氣，搭配清爽柚粒，

喝起來很有層次豐富，甜食控必吃💕

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🥤飲料我們選的是溜溜水果茶、清香無糖綠茶！水果茶滿滿的果香，香濃順口

清香無糖綠茶爽口解膩，不會苦澀！

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🎊4/13 (六)～4/30 (二)開幕月雙重活動

➨第一重－開幕桃園人活動：身分證字號開頭為“H”者，內用點酸菜鍋系列，

享肉類免費贈(特選美國牛五花/國產薄片豬五花/滑溜特選魚片，3擇1)。

➨第二重-溜溜小夥伴咔一下：與溜溜打卡牆合照，

贈沁涼飲品乙杯(可口可樂/雪碧/清香無糖綠茶 3擇1)；

消費滿1,688元再贈"袋去溜溜"環保杯袋乙個(數量有限，贈完為止)。

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✅來美食APP活動-樂刮時刻

4/13(六)～4/30(二) 來美食APP會員凡開幕期間來全台溜溜單筆消費888元以上，

即可獲刮刮樂機會乙次（限單筆消費，恕不累贈）。

手機點擊連結下載來美食APP註冊會員領取會員下載禮&各項優惠券！

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📍溜溜酸菜魚專賣店-中壢SOGO店

▪️中壢SOGO8樓

☎️電話：03-280-5373

⏰營業時間：【平日】午餐11:30-15:00 | 晚餐17:00-21:00 【假日】全天 11:00-21:00

✨官網

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