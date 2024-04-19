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【台北】偷飯賊밥도둑｜9宮格韓式小菜超吸睛，白飯全都吃光光｜柴貓趴趴走

2024-04-19 09:02:00 柴貓趴趴走 人氣：106
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窩客好文

柴貓趴趴走

發表篇數：389篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：偷飯賊밥도둑(微風台北車站店)
place台北市中正區北平西路3號2F
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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「偷飯賊밥도둑」只要點定食，
就直接送9種口味小菜，
韓式小菜一次排開，
光看就覺得超誘人；

【台北】偷飯賊밥도둑｜9宮格韓式小菜超吸睛，白飯全都吃光光｜
【偷飯賊밥도둑〈微風台北車站店〉】
地址：台北市中正區北平西路3號微風台北車站店 2樓
電話：02-2314-0332
營業時間：10:00~22:00
【偷飯賊밥도둑】網站

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「偷飯賊밥도둑」
位在北車微風二樓
主打各式韓式料理，
當中尤其吸眼球的，
是份量十足九宮格小菜；

【台北】偷飯賊밥도둑｜9宮格韓式小菜超吸睛，白飯全都吃光光｜
【"偷飯賊밥도둑"微風北車店】

駐點在台北車站二樓，
店內空間沒有太大，
為了忙碌的通勤族，
大都以個人或二人位居多；

【台北】偷飯賊밥도둑｜9宮格韓式小菜超吸睛，白飯全都吃光光｜
【個人座位】

【台北】偷飯賊밥도둑｜9宮格韓式小菜超吸睛，白飯全都吃光光｜
【餐廳空間一覽】

菜單選擇不少，
我們點了"五色石鍋拌飯"和"韓式水梨豬排定食"
加點了一份A餐，
選了韓式炸雞(醬燒不辣)和生菜；

【台北】偷飯賊밥도둑｜9宮格韓式小菜超吸睛，白飯全都吃光光｜
【今日午餐】

"五色石鍋拌飯"
滿滿的蔬菜和豬肉，
份量還滿給力的，
不過讓我印象深刻的，
是快滿出餐盤的小菜，
一次可以吃到9種口味，
而且味道都還不錯；

【台北】偷飯賊밥도둑｜9宮格韓式小菜超吸睛，白飯全都吃光光｜
【"五色石鍋拌飯"】

【台北】偷飯賊밥도둑｜9宮格韓式小菜超吸睛，白飯全都吃光光｜
【豬肉味道滿香的】

【台北】偷飯賊밥도둑｜9宮格韓式小菜超吸睛，白飯全都吃光光｜
【九宮格小菜很吸睛】

"韓式水梨豬排定食"
稍稍可惜了些，
豬排有點太硬，
和生菜一起吃會有~
噎到的可能性XD
韓式炸雞共有3塊，
肉質整體比豬肉嫩的多，
是滿可以加點的一品；

【台北】偷飯賊밥도둑｜9宮格韓式小菜超吸睛，白飯全都吃光光｜
【"韓式水梨豬排定食"】

【台北】偷飯賊밥도둑｜9宮格韓式小菜超吸睛，白飯全都吃光光｜
【小菜味道都還不錯】

【台北】偷飯賊밥도둑｜9宮格韓式小菜超吸睛，白飯全都吃光光｜
【韓式冬粉】

【台北】偷飯賊밥도둑｜9宮格韓式小菜超吸睛，白飯全都吃光光｜
【水梨豬排】
【台北】偷飯賊밥도둑｜9宮格韓式小菜超吸睛，白飯全都吃光光｜
【和生菜一起吃】

【台北】偷飯賊밥도둑｜9宮格韓式小菜超吸睛，白飯全都吃光光｜
【加點的韓式炸雞】

【台北】偷飯賊밥도둑｜9宮格韓式小菜超吸睛，白飯全都吃光光｜
【肉滿大塊~味道不錯】

※後記：【偷飯賊밥도둑】
位在微風北車2樓，
餐廳位置還滿好找的；
只要點選定食，
就可免費獲得九宮格小菜，
整體來說~~
小菜比主食更吸引我

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文章標籤
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