「偷飯賊밥도둑」只要點定食，

就直接送9種口味小菜，

韓式小菜一次排開，

光看就覺得超誘人；



【偷飯賊밥도둑〈微風台北車站店〉】

地址：台北市中正區北平西路3號微風台北車站店 2樓

電話：02-2314-0332

營業時間：10:00~22:00

【偷飯賊밥도둑】網站

※台北捷運懶人包｜板南線推薦美食看這裡

「偷飯賊밥도둑」

位在北車微風二樓

主打各式韓式料理，

當中尤其吸眼球的，

是份量十足九宮格小菜；



【"偷飯賊밥도둑"微風北車店】

駐點在台北車站二樓，

店內空間沒有太大，

為了忙碌的通勤族，

大都以個人或二人位居多；



【個人座位】



【餐廳空間一覽】

菜單選擇不少，

我們點了"五色石鍋拌飯"和"韓式水梨豬排定食"

加點了一份A餐，

選了韓式炸雞(醬燒不辣)和生菜；



【今日午餐】

"五色石鍋拌飯"

滿滿的蔬菜和豬肉，

份量還滿給力的，

不過讓我印象深刻的，

是快滿出餐盤的小菜，

一次可以吃到9種口味，

而且味道都還不錯；



【"五色石鍋拌飯"】



【豬肉味道滿香的】



【九宮格小菜很吸睛】

"韓式水梨豬排定食"

稍稍可惜了些，

豬排有點太硬，

和生菜一起吃會有~

噎到的可能性XD

韓式炸雞共有3塊，

肉質整體比豬肉嫩的多，

是滿可以加點的一品；



【"韓式水梨豬排定食"】



【小菜味道都還不錯】



【韓式冬粉】



【水梨豬排】



【和生菜一起吃】



【加點的韓式炸雞】



【肉滿大塊~味道不錯】

※後記：【偷飯賊밥도둑】

位在微風北車2樓，

餐廳位置還滿好找的；

只要點選定食，

就可免費獲得九宮格小菜，

整體來說~~

小菜比主食更吸引我

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