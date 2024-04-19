「偷飯賊밥도둑」只要點定食，
就直接送9種口味小菜，
韓式小菜一次排開，
光看就覺得超誘人；
【偷飯賊밥도둑〈微風台北車站店〉】
地址：台北市中正區北平西路3號微風台北車站店 2樓
電話：02-2314-0332
營業時間：10:00~22:00
【偷飯賊밥도둑】網站
「偷飯賊밥도둑」
位在北車微風二樓
主打各式韓式料理，
當中尤其吸眼球的，
是份量十足九宮格小菜；
【"偷飯賊밥도둑"微風北車店】
駐點在台北車站二樓，
店內空間沒有太大，
為了忙碌的通勤族，
大都以個人或二人位居多；
【個人座位】
【餐廳空間一覽】
菜單選擇不少，
我們點了"五色石鍋拌飯"和"韓式水梨豬排定食"
加點了一份A餐，
選了韓式炸雞(醬燒不辣)和生菜；
【今日午餐】
"五色石鍋拌飯"
滿滿的蔬菜和豬肉，
份量還滿給力的，
不過讓我印象深刻的，
是快滿出餐盤的小菜，
一次可以吃到9種口味，
而且味道都還不錯；
【"五色石鍋拌飯"】
【豬肉味道滿香的】
【九宮格小菜很吸睛】
"韓式水梨豬排定食"
稍稍可惜了些，
豬排有點太硬，
和生菜一起吃會有~
噎到的可能性XD
韓式炸雞共有3塊，
肉質整體比豬肉嫩的多，
是滿可以加點的一品；
【"韓式水梨豬排定食"】
【小菜味道都還不錯】
【韓式冬粉】
【水梨豬排】
【和生菜一起吃】
【加點的韓式炸雞】
【肉滿大塊~味道不錯】
※後記：【偷飯賊밥도둑】
位在微風北車2樓，
餐廳位置還滿好找的；
只要點選定食，
就可免費獲得九宮格小菜，
整體來說~~
小菜比主食更吸引我
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