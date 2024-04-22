現代人講究健康與美味兼備，最好還能方便省時，

雞肉是良好的蛋白質來源，熱量又不會太高，有許多人都會選它。

之前也入手過雞胸肉，這次就來試試超秦肉品就是嫩雞的產品。

超秦肉品以電動屠宰場起家，至今已走過39個年頭，

能經營這麼久的時間，肯定是受到消費者的愛用。

藍色包裝是90克裝拆袋即食已經調味的雞胸肉，另有190克的深藍綠色包裝。

綠色包裝則是生肉，要完全烹煮才能吃。

超秦肉品就是嫩雞的雞肉無添加磷酸鹽，與財團法人食品工業發展研究所技術合作，

達到質地嫩化、鮮嫩多汁但容易咀嚼，不卡牙縫，大人、小孩、老人都能輕鬆享受，

適合所有年齡的人食用，也獲得農委會評選銀髮友善食品。

不過他們的產品與市售舒肥手法不同，這點還蠻讓人好奇的。

拆袋即食有五種口味，都標示在袋子背面，這樣就可以換著不同風味吃，比較不會膩。

成份、營養標示及有效日期也都在背面。

其中經典原味和嚴選黑胡椒通過穀研所驗證雙潔淨標章，

比政府允用添加物列表減少90%，是市售唯一雙潔淨驗證即食雞胸肉。

需冷凍保存，也特別提醒生產製程的設備有處理麩質之穀物。

因為已經是熟食，解凍後常溫就可以食用，

當然也可以乾煎、微波或隔水加熱後再食用。

微燻泡菜、日式醬燒和義式香草除了製程有麩質的提醒，

還多了過敏原芝麻的提醒。

我就先從原味吃起，解凍後切片，或者微波爐稍微加熱就可以吃了。

平時很忙的話，這真的很方便。

只有雞胸肉營養不太均衡，

我用微波爐煮了一支甜玉米、一些四季豆、香菇和杏鮑菇，

這樣就蛋白質、澱粉、蔬菜都有了。

經典原味只有簡單的鹽和白胡椒調味，厚度超過一公分，

但吃起來非常嫩，也很juicy多汁，沒什麼纖維感，與舒肥的口感真的不一樣。

只是沒有纖維又是淺色，要拍清楚真有些困難。

第二款來嚐義式香草，整塊是橘紅色很漂亮，

用了奧瑞岡、羅勒葉、迷迭香、洋香菜、辣椒等辛香料調味。

我做了一個簡單的生菜沙拉，有蘿蔓生菜、小番茄和栗子，

手邊剛好吃完了堅果，否則也想撒些上去。

香草味道特別開味，與生菜沙拉很搭，若是夏天我會很想要這樣吃。

日式照燒我用煎的，已經是熟的，所以用小火煎熱就好。

下面先鋪一些飯與三樣水煮青菜，沒想到放上雞胸肉就看不到飯了，

上面再撒點柴魚海苔香鬆，更日式了。

吃起來是日式照燒醬的味道，有點甜甜鹹鹹的，口感仍是軟嫩多汁，很細緻。

微燻泡菜我拿來搭湯麵，麵都煮好了，才把解凍的雞肉切好放進去煮一下。

用水煮過並不會變柴，含水量高反而更嫩。

我本來就喜歡用韓式泡菜煮麵，這微燻泡菜雞肉和湯麵味道很搭。

最後一款嚴選黑胡椒我就撕開角落，直接用微波爐加熱。

另外準備了吐司麵包和蘿蔓生菜，做了三明治，

因為已經有調味，我也沒有再加醬料，看起來簡單，卻很飽足。

綠色包裝是生肉，有200克，要完全煮熟才能吃。

這個也有雙潔淨標章喔。

可以乾煎、烘烤、電鍋煮或氣炸，或者跟我一樣用微波爐。

這是有調味過的，不需要再另外調味。

我用玻璃碗裝杏鮑菇、香菇、栗子，上面撒點自己種的蔥，

加了一點水，蓋上蓋子，高功率煮五分鐘就熟了。

用筷子夾就能分開雞肉，

這橫切面雖然看得出纖維，但其實吃不太出來，口感還是軟嫩，很好入口，

我甚至會想，這真的是雞肉嘛！

吃過超秦肉品就是嫩雞的所有產品後，

我發現他們的雞肉軟嫩多汁，完全不柴，非常容易咬，與印象中吃的雞肉口感不同，

不僅一般人能吃，更是適合牙口不好的小孩與老人，

我想這口感應該就是與食品工業研究所技術合作得來的。

食用雞肉可以補充蛋白質，熱量對身體也不會有太多負擔，

我自己覺得很適合我打羽球或運動前、後來食用，當然平時工作忙也方便食用。

也推薦給大家囉~

超秦美味生活 臉書粉專

IG：超秦美味生活 @qinchicken

購買通路：蝦皮、MOMO等各大網路通路搜尋「超秦肉品」即可找到