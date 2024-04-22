為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食譜料理 > 超秦肉品就是嫩雞／方便的拆袋即食調味雞胸肉，也有嫩化的生肉產品可自行烹煮

超秦肉品就是嫩雞／方便的拆袋即食調味雞胸肉，也有嫩化的生肉產品可自行烹煮

2024-04-22 16:37:00 Big Fish 人氣：98
share
邀約
窩客好文

Big Fish

發表篇數：486篇

文章類別：美食-食譜料理

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

現代人講究健康與美味兼備，最好還能方便省時，

雞肉是良好的蛋白質來源，熱量又不會太高，有許多人都會選它。

之前也入手過雞胸肉，這次就來試試超秦肉品就是嫩雞的產品。

超秦肉品以電動屠宰場起家，至今已走過39個年頭，

能經營這麼久的時間，肯定是受到消費者的愛用。

藍色包裝是90克裝拆袋即食已經調味的雞胸肉，另有190克的深藍綠色包裝。

綠色包裝則是生肉，要完全烹煮才能吃。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

超秦肉品就是嫩雞的雞肉無添加磷酸鹽與財團法人食品工業發展研究所技術合作，

達到質地嫩化、鮮嫩多汁但容易咀嚼，不卡牙縫，大人、小孩、老人都能輕鬆享受，

適合所有年齡的人食用，也獲得農委會評選銀髮友善食品

不過他們的產品與市售舒肥手法不同，這點還蠻讓人好奇的。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

拆袋即食有五種口味，都標示在袋子背面，這樣就可以換著不同風味吃，比較不會膩。

成份、營養標示及有效日期也都在背面。

其中經典原味和嚴選黑胡椒通過穀研所驗證雙潔淨標章

比政府允用添加物列表減少90%，是市售唯一雙潔淨驗證即食雞胸肉

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

需冷凍保存，也特別提醒生產製程的設備有處理麩質之穀物。

因為已經是熟食，解凍後常溫就可以食用，

當然也可以乾煎、微波或隔水加熱後再食用。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

微燻泡菜、日式醬燒和義式香草除了製程有麩質的提醒，

還多了過敏原芝麻的提醒。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

我就先從原味吃起，解凍後切片，或者微波爐稍微加熱就可以吃了。

平時很忙的話，這真的很方便。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

只有雞胸肉營養不太均衡，

我用微波爐煮了一支甜玉米、一些四季豆、香菇和杏鮑菇，

這樣就蛋白質、澱粉、蔬菜都有了。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

經典原味只有簡單的鹽和白胡椒調味，厚度超過一公分，

但吃起來非常嫩，也很juicy多汁，沒什麼纖維感，與舒肥的口感真的不一樣。

只是沒有纖維又是淺色，要拍清楚真有些困難。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

第二款來嚐義式香草，整塊是橘紅色很漂亮，

用了奧瑞岡、羅勒葉、迷迭香、洋香菜、辣椒等辛香料調味。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

我做了一個簡單的生菜沙拉，有蘿蔓生菜、小番茄和栗子，

手邊剛好吃完了堅果，否則也想撒些上去。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

香草味道特別開味，與生菜沙拉很搭，若是夏天我會很想要這樣吃。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

日式照燒我用煎的，已經是熟的，所以用小火煎熱就好。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

下面先鋪一些飯與三樣水煮青菜，沒想到放上雞胸肉就看不到飯了，

上面再撒點柴魚海苔香鬆，更日式了。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

吃起來是日式照燒醬的味道，有點甜甜鹹鹹的，口感仍是軟嫩多汁，很細緻。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

微燻泡菜我拿來搭湯麵，麵都煮好了，才把解凍的雞肉切好放進去煮一下。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

用水煮過並不會變柴，含水量高反而更嫩。

我本來就喜歡用韓式泡菜煮麵，這微燻泡菜雞肉和湯麵味道很搭。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

最後一款嚴選黑胡椒我就撕開角落，直接用微波爐加熱。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

另外準備了吐司麵包和蘿蔓生菜，做了三明治，

因為已經有調味，我也沒有再加醬料，看起來簡單，卻很飽足。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

綠色包裝是生肉，有200克，要完全煮熟才能吃。

這個也有雙潔淨標章喔。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

可以乾煎、烘烤、電鍋煮或氣炸，或者跟我一樣用微波爐。

這是有調味過的，不需要再另外調味。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

我用玻璃碗裝杏鮑菇、香菇、栗子，上面撒點自己種的蔥，

加了一點水，蓋上蓋子，高功率煮五分鐘就熟了。

 

【超秦肉品】就是嫩雞-雞胸肉

用筷子夾就能分開雞肉，

這橫切面雖然看得出纖維，但其實吃不太出來，口感還是軟嫩，很好入口，

我甚至會想，這真的是雞肉嘛！

 

吃過超秦肉品就是嫩雞的所有產品後，

我發現他們的雞肉軟嫩多汁，完全不柴，非常容易咬，與印象中吃的雞肉口感不同，

不僅一般人能吃，更是適合牙口不好的小孩與老人，

我想這口感應該就是與食品工業研究所技術合作得來的。

食用雞肉可以補充蛋白質，熱量對身體也不會有太多負擔，

我自己覺得很適合我打羽球或運動前、後來食用，當然平時工作忙也方便食用。

也推薦給大家囉~

 

超秦美味生活 臉書粉專

IG：超秦美味生活 @qinchicken

購買通路：蝦皮、MOMO等各大網路通路搜尋「超秦肉品」即可找到

文章標籤
超秦肉品就是嫩雞 即食雞胸肉 就是嫩雞 雞肉料理 無齡 雙潔淨
創作者介紹
創作者 Big Fish 的頭像
Big Fish

BigFish自由自在的魚《●)))＞＜




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

文章關鍵字
超秦肉品 就是嫩雞 拆袋即食
檢舉
share
chevron_left

大安區苗族鍋物推薦／苗妞串串香麻辣鍋市民店．
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up