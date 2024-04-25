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【銀座】TOP 3飯店！旁邊地鐵站超方便！

2024-04-25 11:04:00 馬克旅行 人氣：216
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窩客好文

馬克旅行

發表篇數：24篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

銀座住宿推薦

Adventurousmark銀座住宿怎麼挑看這篇 ! 不僅逛街方便，還可以搭乘特急列車與京急電鐵往返東銀座地鐵站與成田、羽田機場。走路5分鐘到伊東屋、松屋、銀座三越、Uniqlo及無印良品旗艦店。

且距離東京車站及築地市場都很近 ! 輕鬆吃遍美食、買東京伴手禮。雖然銀座是東京最貴的住宿區，但仍有3000有找的平價銀座飯店喔 !

✅ 東京住宿推薦：【東京住宿推薦】23間高CP東京飯店: 近地鐵

 

若是以逛街為目標去東京旅遊的話，東京住宿就鎖定銀座、東京車站這兩大區域，銀座好比台灣信義區，LV、PRADA、YSL各大一線精品在此都有旗艦店，還有SUPREME、巴黎世家等朝牌店。而東京車站則是重要的交通樞紐，且光東京車站內就超好逛、超多美食。

 

1. 銀座五丁目三井花園飯店

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  • 地鐵「東銀座站」4號出口旁  對面還有能直達成田、羽田機場的利木津巴士
  • 有空間環境舒適的大澡堂可以泡湯
  • 除了一般客房外，還有附設榻榻米休息區的和洋風客房
  • 設施豐富有加濕型清淨機、蒸汽熨斗，電視還可以直接看youtube跟Netlfix
  • 沐浴品是有添加珍珠成份的高級日本品牌「御木本MIKIMOTO」其他備品可以在大廳免費索取。

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2. 銀座Agora飯店

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✅ 親子推薦

  • 飯店旁就是地鐵「東銀座站」距離A3出口走路只需2分鐘。
  • 2022年才開幕的超新銀座住宿 ! 設備環境都超新穎。
  • 大廳有免費茶水全天候供應，頂樓的空中花園氛圍愜意。
  • 房間空間約5坪左右，風格簡約幹練住起來很舒適，且床鋪都是加大的

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3. 東急Stay銀座

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  • 地鐵「東銀座站」A2出口走路只需1分鐘 !
  • 飯店對面就是熱鬧無比的歌舞伎座，5分鐘範圍內各種美食餐廳、銀座三越等百貨逛不完，隔壁就是藥妝店，對面則有LAWSON超商，生活機能極佳 !
  • 就算是最便宜的普通房內都有附洗脫烘衣機、微波爐，免出房門、不用排隊超方便 ! 格局方正行李箱可輕鬆攤開

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以上就是最新銀座住宿推薦，雖說銀宿住宿費偏貴，但想要實現真正的「逛街自由」住在銀宿確實是不二選擇 ! 累了直接回飯店休息很方便。且其實銀座還是有CP值很高的住宿，平均$3000一晚就能住在地段很好的位置，甚至在銀座如此精華的地段還能享受大澡堂等設備，喜歡逛街熱鬧的人不妨犒賞自己一下吧 ! 

 

✅ 【東京自由行】東京行程規劃和行程準備（附行程）

【東京景點】33個東京必去的旅遊打卡景點（附行程）

 

東京：東京自由行東京景點東京住宿上野住宿淺草住宿東京車站住宿新宿住宿銀座住宿池袋住宿

大阪：大阪自由行大阪景點大阪住宿心齋橋住宿難波住宿梅田住宿天王寺住宿大阪環球影城住宿

 

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