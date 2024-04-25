Adventurousmark｜銀座住宿怎麼挑看這篇 ! 不僅逛街方便，還可以搭乘特急列車與京急電鐵往返東銀座地鐵站與成田、羽田機場。走路5分鐘到伊東屋、松屋、銀座三越、Uniqlo及無印良品旗艦店。

且距離東京車站及築地市場都很近 ! 輕鬆吃遍美食、買東京伴手禮。雖然銀座是東京最貴的住宿區，但仍有3000有找的平價銀座飯店喔 !

✅ 東京住宿推薦：【東京住宿推薦】23間高CP東京飯店: 近地鐵

若是以逛街為目標去東京旅遊的話，東京住宿就鎖定銀座、東京車站這兩大區域，銀座好比台灣信義區，LV、PRADA、YSL各大一線精品在此都有旗艦店，還有SUPREME、巴黎世家等朝牌店。而東京車站則是重要的交通樞紐，且光東京車站內就超好逛、超多美食。

1. 銀座五丁目三井花園飯店

地鐵「東銀座站」4號出口旁 ! 對面還有能直達成田、羽田機場的利木津巴士

! 有空間環境舒適的 大澡堂 可以泡湯

可以泡湯 除了一般客房外， 還有附設榻榻米休息區的和洋風客房

設施豐富有加濕型清淨機、蒸汽熨斗，電視還可以直接看youtube跟Netlfix

沐浴品是有添加珍珠成份的高級日本品牌「御木本MIKIMOTO」其他備品可以在大廳免費索取。

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2. 銀座Agora飯店

✅ 親子推薦

飯店旁就是地鐵「東銀座站」距離A3出口走路只需2分鐘。

2022年才開幕的超新銀座住宿 ! 設備環境都超新穎。

大廳有免費茶水全天候供應，頂樓的空中花園氛圍愜意。

房間空間約5坪左右，風格簡約幹練住起來很舒適，且床鋪都是加大的

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3. 東急Stay銀座

地鐵「東銀座站」A2出口走路只需1分鐘 !

飯店對面就是熱鬧無比的歌舞伎座，5分鐘範圍內各種美食餐廳、銀座三越等百貨逛不完，隔壁就是藥妝店，對面則有LAWSON超商，生活機能極佳 !

就算是最便宜的普通房內都有附洗脫烘衣機、微波爐，免出房門、不用排隊超方便 ! 格局方正行李箱可輕鬆攤開

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以上就是最新銀座住宿推薦，雖說銀宿住宿費偏貴，但想要實現真正的「逛街自由」住在銀宿確實是不二選擇 ! 累了直接回飯店休息很方便。且其實銀座還是有CP值很高的住宿，平均$3000一晚就能住在地段很好的位置，甚至在銀座如此精華的地段還能享受大澡堂等設備，喜歡逛街熱鬧的人不妨犒賞自己一下吧 !

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