

這次要來推薦網路訂購的母親節宅配蛋糕，以往都不太敢在網路上買蛋糕，通常都是先訂好在自取，避免被送來的途中變形，在網路臉書廣告上看到卡瓦冰淇淋蛋糕長得非常可愛，猶豫了好久就先買一個來先吃吃看，好吃的話母親節慶祝也能買卡瓦蛋糕與家人一起分享慶祝。



卡瓦蛋糕網站上的義式冰淇淋蛋糕選擇有很多種口味，這次是選了母親節限定口味紅心芭樂乳酪義式冰淇淋，為了確保蛋糕能夠準時到貨，所以在網路上購買冷凍宅配蛋糕，必須提早七天訂購，這次直接選擇冷凍宅配方式，直接送到府超級方便，不用自己取貨，但多少還是有點擔心途中會不會融化變型，預計到貨的這幾天還特別在家等待。收到時候使用紙箱包裝得很牢固。





打開之後原來裡面還有一層保冷袋的保護，保冷袋包得很緊實也很厚，打開保冷袋之後裡面還有珍珠板固定層層包裹保護，四邊使用珍珠板盒固定住，每一面牆面都有保冷袋繼續維持溫度，確保義式冰淇淋蛋糕不會失溫融化，最終還是要來看看打開後的樣子，拆包裝的時候也非常小心翼翼， 裡面有附蠟燭、蛋糕盤及叉子還有贈送的精美蛋糕刀。



裡面還有附了卡瓦蛋糕的dm，他們家的蛋糕種類真的蠻多的，每個都看起來精緻可愛，義式冰淇淋口味顏色看起來都很繽紛，母親節蛋糕買這個家中大人、小孩肯定都會很喜歡。



哇~打開之後完好無缺，只有最上層的愛心巧克力片斷裂，但不影響整體造型， 紅心芭樂乳酪義式冰淇淋蛋糕本人也長得很可愛又繽紛。剛打開有點結霜但無礙於他的外觀。





紅心芭樂乳酪冰淇淋蛋糕外觀看起來是層層愛心的堆疊， 買這顆冰淇淋蛋糕當作母親節禮物，可以表達出對媽媽的愛意，白色與苺粉色的交錯也很繽紛滿足了少女心，，上面還有一顆鑽石樣式的粉色巧克力。真的很有高級又精緻的禮物氛圍感。





這冰淇淋打開後置放了一下切下去的時候也不會過硬切不動，算是鬆軟好切，但是記得不要放太久，義式冰淇淋不用退冰就可以吃了，放太久會很容易融化。



卡瓦蛋糕紅心芭樂乳酪義式冰淇淋蛋糕，莓粉色的部分為紅心芭樂口味使用法國頂級紅心芭樂果泥，白色愛心的部分是起司乳酪口味使用法國諾曼地頂級起司乳酪製作，蛋糕的底層原本以為只是普通的蛋糕體沒想到也是冰淇淋內餡，口味是覆盆子牛奶冰淇淋，一整個義式冰淇淋蛋糕口味層次非常的豐富。等不及要吃一口了這麼特別的母親節蛋糕了。



冰淇淋對大人小孩都充滿了魔力但吃多了又會覺得很邪惡，查詢了一下原來義式冰淇淋跟美式冰淇淋的不同是 義式冰淇淋乳脂含量低於美式 ， 吃起來比較不會有負擔，心理壓力比較少一點。





​​​​​​義式冰淇淋吃起來入口即化，紅心芭樂口味使用法國頂級紅心芭樂果泥製作，芭樂的果香味很濃郁，入口後為酸酸甜甜的清爽感，起司乳酪口味使用法國諾曼地頂級起司乳酪 口感吃起來細膩滑順，淡淡奶香甜而不膩，兩種口味交錯堆疊層次豐富，每一口都能讓人感受到幸福感 ，是很適合買給媽媽的母親節蛋糕。





這次享用卡瓦母親節限定的義式冰淇淋蛋糕整體來說都很不錯，原本很害怕的運送問題也解決了，包裝得很完善，母親節選擇宅配蛋糕也很方便，但是要記得提早訂購才能早點安心收到。紅心芭樂乳酪義式冰淇淋蛋糕吃起來也很推薦，口感細緻滑順，紅心芭樂很清爽，起士乳酪甜而不膩，整體不會太甜我個人還蠻喜歡的，最近天氣也變熱了，全家人一起享用冰淇淋蛋糕消暑解熱也是歡慶母親節氛圍的絕佳選擇之一。

看影片--------連結>>>



卡瓦蛋糕 KAWA PATISSERIE

官網:https://www.kawacake.com/

FB:https://reurl.cc/qV1pzN

IG:https://reurl.cc/703Eek

卡瓦蛋糕官方LINE好友帳號：@KAWACAKE



紅心芭樂乳酪義式冰淇淋蛋糕購買連結:

http://kawacake.net/momcake11-pinky



卡瓦蛋糕門市資訊:

中和建三門市：

新北市中和區建三路26號

(02) 2223-1080

永和永元門市：

新北市永和區永元路105號

(02) 2926-3888

新莊復興門市：

新北市新莊區復興路一段147號

(02) 2277-0099

板橋文化門市:

新北市板橋區文化路一段219-4號

(02) 2272-9797